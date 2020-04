Osa kunnista on keskeyttänyt syöpäseulonnat koronavirusepidemian vuoksi. Kuvassa röngtenhoitaja ja potilas eturauhasen tutkimuskuvauksessa syöpäsairalaassa Helsingissä vuonna 2017. Kaksi kuvausmenetelmää yhdistävä PET-CT-laite osoittaa syövän levinneisyyden ja kasvun tarkasti. Kuva: Roni Rekomaa

Osa kunnista on keskeyttänyt syöpäseulonnat koronavirusepidemian vuoksi. Esimerkiksi kohdunkaulan syövän seulontoihin kutsuminen on keskeytetty lähes 80 kunnassa. Osallistuminen on vähentynyt myös niillä paikkakunnilla, joilla seulontoja yhä järjestetään.

Monissa Euroopan maissa kaikki syöpäseulonnat ovat nyt tauolla. Suomessa käytännöt ovat Syöpärekisterin mukaan kirjavia. Useimmissa kunnissa seulontoja jatketaan, mutta muutoksia on todennäköisesti tulossa monin paikoin lisää.

”Toiminnat tulee sopeuttaa epidemian leviämisen ja terveydenhuollon resurssien mukaisiksi. Suomen linja on se, että kunnat vastaavat seulontojen organisoinnista ja vastaavat myös niiden toteutuksesta pandemiavaiheessa”, seulontajohtaja Tytti Sarkeala Suomen Syöpärekisteristä sanoo.

Syöpärekisteri korostaa uusintakutsujen merkitystä, kun epidemian vuoksi asetettuja rajoituksia ryhdytään purkamaan.

”Myös seulontavuotta voi jatkaa vuoden 2021 kesään saakka, jotta kaikilla vuonna 2020 seulontaan oikeutetuilla on mahdollista osallistua seulontaan epidemiasta huolimatta”, Sarkeala sanoo.

Suomessa seulotaan kohdunkaulan syöpää ja rintasyöpää sekä tietyillä paikkakunnilla suolistosyöpää.

Kiireettömiä hoitoja on lykätty laajasti koronaviruksen vuoksi. Hoitoa on ajettu alas niin keskussairaaloissa kuin yliopistollisissa sairaaloissa. Myös terveyskeskuksissa on siirrytty laajasti etävastaanottoihin.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella hoitojaksot ovat vähentyneet viidenneksellä kahdessa viikossa. Tästä suurin osa on niin sanottua kiireetöntä hoitoa, joka on vähentynyt noin 40 prosenttia.

”Ennen kaikkea sellaista hoitoa on siirretty, joka edellyttää tehohoitoa jälkiseurannassa. Sen sijaan nopeat toimenpiteet, joiden jälkeen potilas pääsee heti kotiin, on tehty”, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Potilaat ovat ovat alkaneet myös perua vastaanottokäyntejään myös oma-aloitteisesti koronaviruksen pelossa.

”Tämä on hyvin yleinen ilmiö ja hiukan tarpeetonkin. Me mietimme kyllä, milloin toimenpiteitä on tarpeen peruuttaa ja milloin ei”, Pietilä sanoo.

Lykätyt toimet ovat kuitenkin edessä sen jälkeen, kun koronaepidemia laantuu. Kun jonot kasvavat, odotettavissa on potilassuma.

”Tämä on itsestäänselvyys”, Pietilä toteaa.

Vaarana on myös se, että sairaudet pahenevat, kun hoitoja lykätään.

”Esimerkiksi vakaana ollut sepelvaltimotauti voi muuttua epävakaaksi ja vaatia tehohoitoa, vaikka heti hoidettuna näin ei ole”, Pietilä sanoo.

Tämän vuoksi esimerkiksi myös syöpäkirurgia pyörii ainakin Varsinais-Suomen sairaaloissa normaalisti, vaikka se ei varsinaisesti päivystyksellistä olekaan. Odotusajan pitkittyessä sairauden ennuste voi heikentyä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan kiireetön toiminta on ajettu melko kattavasti alas kaikissa alueen yksilöissä.

”Sairaaloissa eletään suunnilleen samanlaista aikaa kuin heinäkuun toisella viikolla eli hiljaista on”, Sand sanoo.

Osa supistuksista johtuu siitä, että potilaat ovat itse peruneet vastaanottoaikojaan myös Pirkanmaalla.

”He miettivät, onko turvallista liikkua ja tulla sairaalaan”, Sand toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ei ole tarkkaa lukua koronaviruksen vuoksi siirretyistä toimenpiteistä.

”Potilaat peruvat itse vastaanottoaikojaan erilaisista syistä, ja sairaala peruu eri syistä. Näistä ei eriytetä suoria tai usein epäsuoria korona-yhteyksiä”, sanoo Husin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen.

Koronaviruksen aiheuttaman infektioriskin vuoksi itse saapuvat päivystyspotilaat ohjataan hoitoon jo heti sisään tullessa. Päivystykseen voi silti aina tarvittaessa tulla, mutta kannattaa harkita päivystykseen tulon välttämättömyyttä, Husista painotetaan.

Kiireettömiä leikkauksia ja muita hoitotoimenpiteitä on lykätty hyvissä ajoin myös maakuntasairaaloissa, vaikka hoidossa ei olisi vielä koronapotilaita.

Monet sairaanhoitopiirit ja kunnat muistuttavat, ettei sovittuja vastaanottoaikoja kannattaisi perua omin päin, vaan käynnin tarpeellisuudesta kannattaa sopia etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.

Esimerkiksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toivoo, etteivät ihmiset omin päin peruisi sovittuja käyntejään.

”Vastaanottotoimintamme on siirtynyt jo aiemmin päätöksin etävastaanottoihin. Lähivastaanotoilla hoidetaan kuitenkin potilaita, joiden hoito sitä vaatii. Älä peru vastaanottoaikaasi, terveydenhuollon ammattilainen on sinuun yhteydessä”, Keski-Uudenmaan sote toteaa tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut jatkamaan peruspalveluiden kiireetöntä toimintaa mahdollisuuksien mukaan.