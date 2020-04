Kelan toimipisteeeseen Helsingissä otettiin kerralla maksimissaan kymmenen henkilöä sisään 24. maaliskuuta. Kela on sulkenut osan palvelupisteitään toistaiseksi. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Työttömyys-, asumis- ja toimeentulotukihakemusten määrä tulee nousemaan yhteensä sadoilla tuhansilla, arvioi kansaneläkelaitos Kela. Työvoimaa rekrytoidaan kiireellä lisää, mutta jonoja on silti luvassa, varoitti Kelan johto tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi hakemusmäärän olevan toistaiseksi kohtuullinen, mutta ruuhka on väistämättä edessä.

”On sanottava suoraan, että kauaa tilanne ei ole tämä”, Kiukas sanoi.

Kiukkaan mukaan palvelua on ruuhkista huolimatta luvassa kaikille. Toimeentulotuesta ja työttömyystuista huolehditaan ensi sijassa.

Kelan pääjohtajan Outi Antilan mukaan moni uusi ihminen joutuu nyt turvautumaan Kelan tukeen.

”Saamme hakemuksia varmaankin tulevina viikkoina moninkertaisen määrän tavalliseen verrattuna.”

Työttömyysturvan puolelle arvioidaan saapuvan eniten etuushakemuksia, noin 130 000. Näissä hakemuksissa on jo nähty piikki maaliskuun lopulla, luultavasti toteutuneiden lomautusten takia. Lisäksi odotetaan 90 000 asumistukihakemusta ja samaa määrää toimeentulotukihakemuksia. Etuusmenot kasvaisivat noin miljardilla eurolla.

Etuushakemusten käsittely ruuhkautunee huhtikuun aikana, Antila arvioi.

Ruuhkasta selviytymiseen Kela rekrytoi 1 000 henkilöä lisää etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun. Näihin tehtäviin koulutetaan henkilöstöä ensiksi Kelan sisältä, eläkeläisistä ja alan opiskelijoista.

Kelan toimintamenot kasvavat koronakriisissä kerrasta noin kymmenellä prosentilla, johto arvioi. Lisäbudjetin tarvetta arvioidaan tarkemmin sitten, kun nähdään, paljonko uusia etuuksia myönnetään.

Pitkiä hakemusjonoja yritetään estää myös nopeuttamalla hakuprosesseja. Esimerkiksi joitakin vaadittuja lisäselvityksiä voidaan tässä poikkeustilanteessa jättää pois tai siirtää myöhemmäksi, Antila sanoo.

”Pyrimme etsimään kaikki mahdollisuudet nopeuttaa käsittelyä.”

Kela on ottanut käyttöön joitakin joustoja koronavirustilanteen vuoksi, ja lisää suunnitellaan, Antila kertoo. Esimerkiksi opintotuen maksamista voidaan toistaiseksi jatkaa, vaikka opintopisteitä ei olisi tullut vaadittavaa määrää. Kela voi myöntää vanhempainrahan, vaikka äiti ei olisi käynyt jälkitarkastuksessa. Työttömyysturvasta muun muassa poistetaan omavastuupäiviä.

Lisäksi taksimatkoja ei enää yhdistellä, jotta altistumisilta vältytään, ja kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta jatketaan vain siinä tapauksessa, että sekä kuntoutettava että kuntouttaja kannattavat sitä.

Altistumistilanteita yritetään minimoida myös Kelan asiakaspalvelussa. Antilan mukaan nyt suositetaan vahvasti verkko- ja puhelinasiointia. Kela on kasvattanut kapasiteettia kolminkertaiseksi puhelinpalvelussa. Myös postilla voi ottaa yhteyttä.

Antila kuitenkin vakuuttaa, että toimistoonkin pääsee asioimaan, myös pääkaupunkiseudulla. Sairaana toimipisteisiin ei kuitenkaan saa tulla.

Kelan palvelupisteistä 54 on nyt poissa käytöstä. Pienempiä pisteitä on jouduttu sulkemaan kokonaan, koska kaikki työntekijät ovat sairastuneet tai muuten eivät voi tulla töihin, Antila sanoo. Pääkaupunkiseudulla on lisäksi muutettu palveluja niin, että asiakkaat eivät jonota paikan päällä, vaan varaavat ajan etukäteen.

”Pääkaupunkiseudun toimipisteissä ovelta löytyy ohjeet, miten toimia.”

Torstaina pääministeri Sanna Marin (sd) nuhteli eduskunnan kyselytunnilla Kelaa siitä, että se on ilmoittanut sulkevansa toimipisteitä. Marinin mukaan hallitus on nimenomaan linjannut, ettei virastoja suljeta tilanteessa, jossa kansalaiset tarvitsevat kipeästi ratkaisuja toimeentuloonsa.

Antilan mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Toimipisteitä ei ole kokonaan suljettu, hän sanoo, vaan tarkoitus on ollut ainoastaan päästä eroon fyysisestä jonotuksesta toimipisteissä.

”Väärinkäsitys saattaa olla kaikkein oikein termi. Emme ole sulkeneet pääkaupunkiseudun toimistoja, olemme vain muuttaneet palvelukäytäntöä”, Antila sanoo.

Toimistoon pääsee Antilan mukaan asioimaan, mutta vain etukäteen varatulla ajalla. Antila kuitenkin myöntää, ettei asiasta ole tiedotettu selkeästi.

”Täytyy katsoa peiliin, että tiedotus ei ollut tarkkaa. Tämä ei ehkä ollut ihan kaikin osin kantautunut valtioneuvoston korviin.”