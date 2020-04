Maailman terveysjärjestö, YK:n alainen WHO muutti perjantaina hieman suhtautumistaan kasvomaskien käyttöön koronaviruksen torjunnassa. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Suomen virallinen maskilinja on mukaillut Maailman terveysjärjestön WHO:n näkemystä.

Tähän asti WHO on katsonut, että maskit tulisi säästää terveydenhuollon ammattilaisille ja sairastuneille. Perjantaina WHO:n koronavirusryhmää johtava Michael Ryan kuitenkin totesi uutistoimisto Reutersin mukaan, että joissakin olosuhteissa virus voisi levitä myös hengitysilmassa.

Hengityssuojaimen käyttö voisi näin suojata tartunnalta ainakin jonkin verran. Ryanin mukaan kirurgiset hengityssuojaimet tulisi yhä varata ammattilaisille. Suositus koskee siis muita tapoja suojata hengitysteitä.

WHO painottaa, että todennäköisimmin koronavirus tarttuu tilanteessa, jossa oireinen ihminen yskii, aivastelee tai levittää virusta pinnoille, joita toiset ihmiset sitten koskettelevat.

Suomessa ohjeita hengityssuojaimiin liittyen antavat Työterveyslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea).

Perjantaina julkaistussa yhteistiedotteessaan virastot painottivat, etteivät kotitekoiset maskit suojaa koronavirustartunnalta.

Sekä hengityksensuojaimia että suu-nenäsuojaimia suositellaan yhä vain ammattilaisille. Tästä poikkeuksena ammattilainen voi opastaa hengitystieinfektiota sairastavaa potilasta käyttämään suojusta esimerkiksi odotustilassa tai kuljetuksen aikana.

Suomalaiset virastot kuitenkin uskovat, että maski voi suojata muita, jos sen käyttäjällä itsellään on virustartunta. Täten oireeton taudinkantaja voi käyttää maskia esimerkiksi liikennevälineissä ja kaupoissa.

Virastot kuitenkin painottavat, ettei kotitekoisten maskien hyödystä ole olemassa tieteellistä näyttöä.

Suositeltava maski on tehty ohuesta kankaasta ja siinä on useampi kangaskerros. Kangas ei saa olla liian tiivistä, esimerkiksi lakanakangas on hyvä materiaali. Maski yllä tulee pystyä hengittämään hyvin.

Lisäksi virastot muistuttavat, että jos maskia haluaa käyttää, tulisi hyvästä hygieniasta pitää huolta.

Väärin käytettynä itse tehty maski lisää epäpuhtauksien määrää hengitysteiden edessä. Maskiin saa koskea vain puhtain käsin ja käytön aikana sitä ei saa koskettaa. Kun maskin riisuu pois, se tulee tehdä ainoastaan kiristysnauhoihin koskemalla. Maski tulee laittaa suoraan muovipussiin tai pesukoneeseen. Maski on pestävä 90 asteessa.

Kiinassa on ajateltu epidemian alusta asti, että maskien käyttö kannattaa. Euroopassa maskeihin on suhtauduttu skeptisemmin. Vain muutama maa on tehnyt hengityssuojaimen käytöstä pakollista, Itävalta maaliskuun lopulla ja Turkki huhtikuun 4. päivänä.

Huhtikuun alussa myös asenne Yhdysvalloissa muuttui. Nyt koko kansaa kehotetaan suojaamaan kasvonsa ulkona liikkuessaan.

Suosituksesta kertoi presidentti Donald Trump perjantaina 3. päivä paikallista aikaa. Suosituksessa ei ollut Reutersin mukaan kyse ammattikäyttöön tarkoitetuista hengityksensuojaimista, vaan itsetehdyistä maskeista, joita ihmiset voivat tehdä kotonaan.