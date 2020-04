Yläilmakehän otsoni on tärkeä elämälle. Se suojelee ultraviolettisäteilyltä. Kuva: Martti Kainulainen / LEHTIKUVA

Suomen yllä stratosfäärissä on nyt poikkeuksellisen voimakas otsonikato. Siksi myös uv-säteily on viikonlopun aikana Suomessa tavanomaista voimakkaampaa, kertoo Ilmatieteen laitos. Otsonikato on tänä talvena ollut muutenkin poikkeuksellisen voimakas.

Laitos havaitsi torstaina tekemissään luotauksissa otsonikadon noin 18 kilometrin korkeudella.

”Ensimmäistä kertaa pitkän havaintohistorian aikana Sodankylässä on havaittu Etelämantereen kaltainen otsonikato. Stratosfäärissä, noin 18 kilometrin korkeudella on jopa 90 prosenttia vähemmän otsonia kuin normaalisti”, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Rigel Kivi kertoo laitoksen tiedotteessa.

Tilanne on siis samankaltainen kuin Marambion mittausasemalla Etelämantereella keväisin havaittavan otsoniaukon aikaan.

Otsonia mitataan Dobsonin yksiköissä. Torstaina Pohjois-Suomessa kokonaisotsonin lukema oli 271 yksikköä, kun se normaalisti on 416 yksikköä.

”Ilmakehän kokonaisotsonin pitäisi olla pohjoisilla alueilla tähän aikaan vuodesta suurimmillaan stratosfäärin kiertoliikkeestä johtuen. Tänä talvena kokonaisotsoni on kuitenkin pysytellyt lähes samana marraskuun puolivälistä alkaen”, kertoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Leif Backman.

Tilanne johtaa nyt siis siihen, että uv-säteily on voimakasta. Pilvisyydestä riippuen uv-indeksi voi nousta Etelä-Suomessa noin kolmeen. Tavanomaisesti kolmen ylittäviä uv-indeksejä mitataan Suomessa toukokuun alusta alkaen. Uv-säteilyltä on syytä suojautua, kun uv-indeksi on kolme tai korkeampi, laitos muistuttaa.

Pohjois-Suomessa uv-indeksit ovat viikonloppuna hiukan matalampia, mutta uv-säteilyn määrää voimistaa otsonikerroksen ohuuden lisäksi maanpinnan lumipeite. Siksi ulkoilijan kannattaa käyttää aurinkolaseja.

Tilanne on kehittynyt, kun hidas kiertoliike on tuonut normaalia vähemmän otsonia samalla kun polaaripyörteen kylmissä oloissa on ollut poikkeuksellisen paljon polaaristratosfääripilviä, jotka aiheuttavat otsonikatoa. Sellaisia pilviä nähtiin Suomessakin talvella usein.

”Lisääntynyt auringonvalo kiihdytti otsonikatoa helmi-maaliskuussa. Nyt otsonikato on pysähtynyt, kun polaaripyörre on lämmennyt, ja polaaristratosfääripilviä ei enää juurikaan esiinny”, kertoo Backman.

Otsonikato oli vahvasti uutisissa ja huolenaiheena 1980- ja 1990-luvuilla, mutta nyttemmin, pitkällä aikavälillä otsonikerros on toipumassa määrätietoisten toimien vuoksi.

Otsonia tuhoavien aineiden pitoisuudet ovat laitoksen mukaan ilmakehässä kuitenkin toistaiseksi niin korkeita, että merkittävääkin otsonikatoa voi syntyä, jos olosuhteet ovat tällaisen talven tapaan sille suotuisia.

Talven aikana arktista otsonikatoa on seurattu kansainvälisessä havaintokampanjassa, johon myös Ilmatieteen laitoksen Sodankylän asema osallistuu.

Kampanjassa otsonipitoisuus mitataan samassa ilmamassassa kahden tai useamman mittausaseman yllä otsoniluotaimella. Havaitun otsonimuutoksen avulla saadaan tarkempaa tietoa otsonikadosta.