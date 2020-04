Kahdeksasluokkalainen Eelis Löfgren on tehnyt koronapoikkeustilan aikana naanleipiä ja amerikkalaisia pannukakkuja, keittänyt puuroa ja paistanut munakkaita. Seitsemäsluokkalainen Luukas Matihaldi on pessyt pyykkiä käsin ja koneella ja tehnyt muun muassa kinkkupiirakan.

Etäopiskelussa olevien yläluokkalaisten saamat kotitalouden tehtävät ovat olleet monelle perheelle arjen valopilkku. Kotitalousopettajien liiton puheenjohtaja Minna Vanhala työskentelee Kangasalla Pikkolan koulussa. Matihaldi on yksi hänen oppilaistaan.

”Olen saanut kiitollisilta huoltajilta paljon palautetta siitä, että nuori tekee nyt kotona niitä arkisia asioita, joihinhuoltaja on joutunut tähän mennessä pakottamaan ja patistamaan”, Vanhala kertoo.

Raisiolainen Eelis Löfgren opiskelee Vaisaaren koulussa. Hänen äitinsä Kristiina Löfgren kertoo, että kotitalouden tehtävät ovat tuoneet helpotusta arkeen.

”On ollut todella helpottavaa, että lapset tekevät osan ruoista itse, sillä nyt kotona ollessa ruokaa myös kuluu paljon ja pitäisi olla koko ajan olla tekemässä aamupalaa, välipalaa, lounasta, päivällistä ja iltapalaa”, Kristiina Löfgren sanoo.

Hän kertoo, että kotitalous on ollut ainoa aine, johon Eelis on tarttunut poikkeustilanteessa ilolla. Eeliksellä on kotitalous myös valinnaisaineena.

Eelis Löfgren leipomassa naanleipiä Kuva: Kristiina Löfgren

”Muutoin tämä etäkoulu on kyllä todella haastavaa. Nuori ei saa opetusta, eikä näe kavereita. Joka aineessa on erilaiset verkkoalustat, mihin tehtäviä tehdään. On todella haastavaa tehdä itse etätöitä ja toimia samalla etäkoulun kotiopettajana ja muistutella teiniä tekemättömistä tehtävistä, jotka hän on tehnyt, mutta tallentanut vain väärään paikkaan”, Löfgren sanoo.

Molemmat pojat kertovat, että kotitalouden tehtävät ovat heille hyvää vaihtelua. Suurin osa koulupäivistä kuluu nyt tietokoneen äärellä.

”Kotitalouden tehtäviä tehdessä pääsee välillä koneelta tekemään jotain aivan muuta”, Luukas Matihaldi sanoo.

Eelis Löfgren on voinut valita siivoustehtävien toteutustavan. Jääkiekkoa harrastava nuori on lähtenyt mielellään nostelemaan kiuaskiviä hajonneesta kiukaasta ja kantamaan halkoja.

”Sen lisäksi olen tehnyt jääkiekkojoukkueen antamia tehtäviä kuten lenkkejä ja kuntopiirejä”, hän kertoo.

Löfgrenin kotitalousopettaja Tiina Martti kertoo, että poikkeusolojen aikana kotitaloudesta annetaan pääasiassa käytännön tehtäviä, jotta koulupäivät eivät olisi pelkkää puurtamista kirjallisten tehtävien kimpussa. Oppilaat ovat tehneet esimerkiksi arkiruokia ja leivonnaisia sekä siivonneet omia huoneitaan ja jopa vessoja.

”Tarkoitus on, että ruuat tehdään kotona olevista raaka-aineista, eikä niitä varten tarvitse käydä kaupassa eikä varsinkaan ostaa mitään kalliita raaka-aineita”, Martti sanoo.

Martti ja hänen kollegansa ovat saanut palautetta perheiltä. Kotitaloustehtävät ovat esimerkiksi helpottaneet vuorotöissä käyvän äidin arkea, kun perheen tyttäret ovat valmistaneet päivittäin perheen ruoan.

”Useammassa perheessä ruoanvalmistuksesta ja leipomisesta on tullut nyt perheen yhteinen harrastus. Nyt kun ei voi käydä kylässä, ravintoloissa eikä harrastuksissa, perheissä satsataan ruokailuun ja tehdään enemmän ruokaa kotona”, Martti kertoo.

Minna Vanhala korostaa, että tehtävien pitää olla mahdollisimman sopivia erityyppisille talouksille. Jos oppilaan pitää tehdä vaikka nakkikastike, vaihtoehtona on hyvä olla vaikka jauhelihakastike sekä ehdottomasti vegekastike.

”Tehtävien pitää sopia kaikille ruokakomeroille. Kotona tekemisen on myös oltava turvallista. Jos vanhemmat ovat huolissaan veitsen käsittelystä, eivätkä ole tehtävän tekemisen aikana kotona, kaupan pakastealtaasta voi hakea valmiiksi paloiteltuja kasviksia”, Vanhala kertoo.

Seitsemäsluokkalaisten pitäisi jo osata käsitellä veistä ja käyttää keittiön muita työkaluja kuten kattiloita. Opettaja ei ole vieressä neuvomassa oikeita työkaluja ja ergonomisia työskentelyasentoja, mutta opettajalta voi aina kysyä neuvoa. Lisäksi verkossa on runsaasti sopivia ruuanvalmistusvideoita.

Marttaliitto on esimerkiksi koonnut runsaasti kotitalousneuvoja omalla kotisivulleen.

”Nyt nuoret pääsevät tekemään itsenäisesti. Kun koulussa harjoitellaan ikkunoiden pesemistä, ikkunoita ei riitä jokaiselle oppilaalle. Kotona on tietenkin toinen tilanne”, Vanhala sanoo.

Tehtävien pitää myös mahdollistaa eritasoisten kokkaajien työskentely.

”Ne oppilaat, joilla on kädentaitoja, pääsevät nyt loistamaan”, Vanhala toteaa.

Hän uskoo, että yläkoululaiset pääsevät kevään aikana laajasti auttamaan kodin arjen pyörittämisessä. Ikkunoiden peseminen ja jääkaapin siivoaminen ovat täysin sopivia tehtäviä. Jo nyt osa oppilaista on päässyt vaihtamaan koko perheen lakanat tai puhdistamaan uunin.

”Nuori voi esimerkiksi siivota keittiön kuivakaapit ja kerätä tuotteet, joiden viimeinen käyttöpäivä lähestyy. Niistä hänen tehtävänsä on suunnitella ja tehdä ruokia. Näin oppilaat saavat pohtia elintarvikkeiden kiertoa”, Vanhala sanoo.

Luukas Matihaldi uskoo, että hän suoriutuisi ikkunanpesutehtävästä, kunhan neuvoja on tarjolla.

”Vanhemmat ovat olleet koko ajan valmiit auttamaan ja neuvomaan, kun esimerkiksi uuni on toiminut eri tavalla kuin kotitalousluokassa”, Matihaldi sanoo.

Miten kodin töistä poikkeustilassa innostuneen yläluokkalaisen saa pidettyä innostuneena myös koronavirusepidemian jälkeen?

”Kodeissa kannattaa kannustaa kotiaskareista huolehtimiseen ja antaa vastuuta tehtävistä, mutta ei liikaa. Se ei onnistu pakottamalla, vaan innostamalla”, Tiina Martti neuvoo.