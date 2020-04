Tapaamisten ja vankilomien rajoittaminen koronaviruksen uhan takia tulee vaikuttamaan viranomaisten arvion mukaan vankiloissa käytävään huumekauppaan.

Vankiloiden päihdeongelma on laaja, ja päihteitä liikkuu normaalisti vankiloissa paljon. Vankiloiden paradoksi on siinä, että huumekauppaa yritetään kaikin keinoin estää, mutta sen yhtäkkinen loppuminen voisi aiheuttaa koviakin vieroitusoireita ja järjestyshäiriöitä.

”Alustavia vihjeitä on tullut siitä, että huumeita ei ole ihan niin hyvin saatavilla. Meillä on havaintoja siitä, että vankilan ympärillä on ollut epämääräistä liikehdintää, että yritetäänkö sitten paikata tilannetta heittämällä hivakoita muurin yli ulkoilupihalle”, Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki sanoo.

Hän ei ole kuullut, että huumeiden hinnat olisivat ainakaan vielä nousseet. Alustavat vihjeet taas ovat esimerkiksi sellaisia, että muutama kiljunkeittäjä on jo jäänyt kiinni. Uuranmäki arvelee, että kyse voi olla sattumastakin, mutta että kiljulla ehkä yritetään paikata jonkin muun päihteen puuttumista.

Sama on huomattu Turussa.

”Tällä hetkellä Turun vankilaan on erittäin vaikea salakuljettaa huumeita. Tapaamiset ja lomat ovat olleet suurin väylä meillä. Kun aineiden määrä vähenee, niin pinna kiristyy. Meillä se näkyy siinä, että on alettu tekemään kiljua. Tällä viikolla on löytynyt jo kolme kiljupönttöä”, Turun vankilan johtaja Juhani Järvi sanoo.

Vaikka vankilat ovat erilaisia, Järvi uskoo, että huumeiden määrä on jo nyt vähentynyt radikaalisti kaikissa vankiloissa.

Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa taas arvioi, että vaikka yksi tavarankulkureitti on loppunut, se ei tarkoita tarkoita, että huumeet olisivat loppuneet.

”Näppituntumalta ovat kyllä vähentyneet, mutta meille tulee tänne postilla esimerkiksi tavaroita, paketteja ja kirjeitä. Tavaroiden sisään voi kätkeä kaikenlaista. Myös muurin yli heittelyä on.”

Oksan mukaan vankien keskuudessa ei ole kuitenkaan havaittu vielä vakavampia vieroitusoireita. Hän uskoo, että Riihimäelle sijoitetut pitkäaikaisvangit ovat tottuneet siihen, ettei aineita ole aina saatavilla.

”Meillä on yleensä oltu jo vähän aikaa kuivumassa, ja sanoisiko, että käyttö on enemmänkin kohtuukäyttöä”, Oksa kertoo.

Myös Jokelan vankilan johtaja Danila Gangnuss uskoo, että vangit keksivät vaihtoehtoisia reittejä aineiden toimittamiseksi sisään.

”Toki jos saatavuus heikkenee, meidän on pakko varautua siihen, että tämäkin voisi synnyttää järjestyshäiriöitä. Haluan kuitenkin uskoa, että olemme kohtalaisen puhdas vankila huumausaineiden suhteen.”