Kauppahalleissa kautta Suomen eletään nyt tuskaisissa tunnelmissa, kun koronapelot tyhjensivät käytävät, mutta samalla kauppiaiden pitää maksaa vuokra kuten ennenkin.

Osa kauppiaista kokee, että kauppahallit eivät tule selviämään koronasta nykyisenkaltaisina, jos kaupungit eli vuokranantajat eivät tule vastaan vuokrissa. Toistaiseksi näyttää siltä, että monin paikoin kaupungit odottavat yhä vuokria täysimääräisinä. Niinpä konkursseja tulee, povaavat kauppiaat.

Kauppahallit ovat perinteisesti olleet varsinkin iäkkäämpien ihmisten eli riskiryhmien suosiossa, mutta nyt he istuvat kotona. Kävijät ovat vähentyneet jopa 80 prosenttia, kerrotaan esimerkiksi Kuopiosta.

Uusi tilanne on myös luonut uudenlaista liiketoimintaa, kun kauppiaat ovat yhdistäneet voimiaan ja polkaisseet tyhjästä erilaisia kotiinkuljetuspalveluja, joissa koteihin kuljetetaan niin ruokakasseja kuin valmiita annoksia.

HS kertoi viime viikolla Helsingin Vanhassa Kauppahallissa toimivasta juustoyrittäjästä, joka ihmetteli, miksi kaupunki vaatii täyttä vuokraa edelleen.

Myös Tampereella on kehitelty uusia tapoja tavoittaa asiakkaita.

”Meillä asiakkaista hyvin iso osa on yli 70-vuotiaita, eli he ovat riskiryhmässä. Alkuviikosta asiakasmäärät ovat pienentyneet jopa 60 prosenttia, mitä on paikattu nyt kotiinkuljetuksina heille”, sanoo Tampereen kauppahallin kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Saarinen, joka on itse Laatulihan kauppias.

”Olemme lennosta löytäneet yhteistä säveltä kriisin keskellä.”

Tampereen kauppahallin kauppiaat toivoisivat kaupungilta vastaantuloa vuokra-asiassa. Nyt tilanne on se, että kaupunki on luvannut siirtää vuokranmaksut kesäkuulle, jolloin siis koko kevään vuokrat maksettaisiin halutessa kerralla. Tämä toisi vain maksuaikaa, ei helpottaisi muuten.

”On se aika pommi maksaa ne kaikki eli maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuun vuokrat yhdellä kerralla kesäkuun viimeinen päivä. Ihan kuin meille olisi sellainen mahdollista tällaisen heikon kauden jälkeen”, hän sanoo.

”Tämä on vain ongelman siirtämistä, ei tämä auta meitä. Varmasti tulee konkursseja jo nyt.”

Tampereen kaupunki lupailee kertoa alkuviikosta mahdollisista vuokrahuojennuksista, jotka koskevat myös kauppahallin toimijoita. Apulaispormestari Jaakko Stenhällin mukaan vuokranmaksua ei edellytetä kahvila- ja ravintolatoiminnalta, joka on muutenkin rajoitettu toukokuun loppuun asti. Vielä avoinna olevien kauppojen osalta tilanne selviää siis ensi viikolla.

Turun kauppahallin kauppiaiden puheenjohtaja Jari Heinonen sanoo, että vuokranmaksu pitää saada nyt ehdottomasti poikki siksi aikaa, kun koronakriisi on päällä. Se ei riitä, että vuokria voi siirtää kolme kuukautta eteenpäin. Turussa asiakkaita on vienyt myös toriparkin iso rakennustyömaa.

”Me olemme jo vuoden pyytäneet vuokranalennusta emmekä ole saaneet mitään, ja nyt tämä vielä tähän päälle. Kauppahalli muuttuu niin paljon tämän jälkeen. Jos nyt ei älytä antaa vuokranalennusta, niin sitten ollaan ihmeissään”, Heinonen sanoo.

Oulussa kauppahalli on remontin vuoksi muutenkin kiinni. Kuopiossa sen sijaan tilanne on ehkä hieman Turkua ja Tamperetta parempi. Siellä on pientä toivoa, että vuokriin saattaisi tulla alennusta. Maksuaikakin on pidempi, puoli vuotta.

”Kaupunginhallitus on linjannut, että mahdolliset alennukset vuokriin käsitellään sitten kun tilanteen kokonaiskuva ja kesto on paremmin tiedossa. Päätös on siis ilmassa”, sanoo Oulun kauppiaiden puheenjohtaja Hanna Kokko, joka joutui itsekin sulkemaan hallissa sijaitsevan 25-paikkaisen kahvilakonditoriansa.

”Kauppahalli on kantapaikka ihmisille, jotka ovat nyt karanteenissa. Moni heistä on käynyt kauppahallissa vuosikymmeniä. Meillä näkyy nyt selvästi, että yli 70-vuotiaat ovat kotona. Ihmiset eivät liiku, kun ei saa liikkua. Tosi hankalaa.”

Mutta samalla tukalat ajat ovat saaneet kauppiaat kehittämään palvelujaan. Yksi heistä on Tampereen kauppahallissa Herkkuveräjä-nimistä lähiruokaan keskittynyttä kauppaa pitävä Samu Haapajoki. Hän ilmoitti kotiinkuljetuspalvelusta sosiaalisessa mediassa pari viikkoa sitten. Jo aiemmin hän oli pohtinut asiaa, mutta nyt korona pani hankkeeseen vauhtia, tai oikeammin teki sen pakolliseksi.

”Kun tilanne eskaloitui, ajattelin, että nyt jos koskaan tämä malli laitetaan pystyyn”, Haapajoki sanoo.

Keikkoja on nyt kymmenkunta päivässä, mikä pelastaa kauppaa. Samoin auttaa se, että ihmiset ylipäänsä ostavat nyt enemmän kerralla.

”Se on riittävä määrä tämänkokoiselle toimijalle. Haluan toistaiseksi pyörittää toimintaa omalla porukalla, joten ei ole tarvinnut lomauttaa ketään.”

Tekeillä on myös koko kauppahallin palveluiden yhdistävä kuljetuspalvelu, mutta toistaiseksi se on pelkkä rautalankamalli.

”Mikään ei todennäköisesti palaa täysin ennalleen koronan jälkeen. Olen silti optimistinen, että tällainen kotiinkuljetusmalli ei tyssää siihen, kun karanteenit joskus puretaan. Samalla haluamme, että halli pysyy elinvoimaisena, mutta ehkä ne voivat kulkea käsi kädessä.”