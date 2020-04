Jalkautuvalle nuorisotyölle on edelleen tarve. Eliisa Ahlstedt ja Jani Hoviaro Aseman lapset ry:stä sekä Nuorisotyö raiteilla -hankkeen Emma Kallunki kiersivät torstaina keskustassa kohtaamassa nuoria. Kuva: Mika Ranta / HS

Nuorisotyö on siirtynyt poikkeustilan takia lähes kokonaan verkkoon.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi selvitti nuorisoalan, nuorisotyön ja nuorisotyötä tekevien tilannetta järjestämällä alan toimijoille suunnatun nettikyselyn, johon vastasi 365 toimijaa.

Käytössä ovat nuorten suosimat sosiaalisen median palvelut, joissa nuoret muutenkin viettävät aikaa.

Esimerkiksi Lappeenrannassa on monen muun kaupungin tapaan nuorisotilat kiinni. Toimintaa jatketaan Instagramissa, Discordissa ja Twitchissä.

Nuoriso-ohjaajat pitävät palveluissa livetapaamisia, jakavat videoita sekä pitävät peli-iltoja.

”Meillä on ollut toimintaa verkossa jo aiemminkin, mutta nyt sen merkitys poikkeusaikana on korostunut”, Sammontorin nuorisotilan nuoriso-ohjaaja Christina Nenonen kertoo.

Verkkonuorisotyön lisäksi ohjaajat jalkautuvat kaduille juttelemaan nuorten kanssa. Ohjaajat myös päivystävät Whatsappissa.

”Yhteydenottoja tulee päivittäin. Osalla on ihan koronaan liittyviä huolia, osa taas haluaa jutella muuten vaan”, Nenonen kertoo.

Verkossa tapahtuva toiminta voi houkutella mukaan myös uusia nuoria, jotka eivät syystä tai toisesta ole aiemmin tulleet nuorisotalolle. Näin on käynyt esimerkiksi Oulussa Myllyojan nuorisotalolla.

Ennen Myllyojan nuorisotalolla kävi tavallisena iltana noin 30–40 nuorta, nyt esimerkiksi Tiktok-palvelun livelähetystä voi seurata useita satoja nuoria.

”Kaikki ei välttämättä tietysti ole meidän oman alueen nuoria, vaan meidän toimintaan ovat löytänyt nuoria ympäri Suomen”, nuoriso-ohjaaja Laura Huhta kertoo.

Tiktok-palvelun lisäksi nuoriso-ohjaajat järjestävät nuorten kanssa esimerkiksi yhteisiä peli-iltoja, joissa voidaan pelata esimerkiksi Minecraftia tai Fortnitea.

Pelaamisen yhteydessä nuoret puhuvat omista tuntemuksistaan.

Ohjaajien mukaan moni nuori kaipaa takaisin kouluun tai kertoo, että kavereita haluttaisiin jo nähdä kasvokkain.

Suomessa ei onneksi ole tilanteeseen jouduttu tyhjästä, vaan verkkonuorisotyötä on kehitetty Suomessa jo yli 20 vuoden ajan, kertoo valtakunnallisen digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken toiminnanjohtaja Suvi Tuominen.

”Koska verkko on nuorille luonteva vapaa-ajan toimintaympäristö, myös nuorisotyössä on luontevaa tarjota heille toimintaa siellä”, Tuominen sanoo.

Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube ja Snapchat ovat viime vuosien aikana vakiinnuttaneet paikkansa nuorisotyön kentällä.

Tästä huolimatta myös nuorisotyössä, kuten muualla yhteiskunnassa, on otettu viime viikkojen aikana suuri digiharppaus.

”Asenteet ovat varmasti muuttuneet ja lyhyessä ajassa on kehitetty uusia tapoja, joista on varmasti hyötyä myös myöhemmin.”

Suomen tilannetta helpottaa Tuomisen mukaan myös se, että Suomessa tietoliikenneyhteydet ovat periaatteessa kaikkien saatavilla.

Esimerkiksi Britanniassa, jossa on osittain ulkonaliikkumiskielto, nuorisotyöntekijät ovat joutuneet paikoin toppuuttelemaan, että nuoret eivät lähtisi toimivien verkkoyhteyksien perään kotoa ja siten joutuisi ongelmiin kiellon rikkomisesta.

Allianssin mukaan nuorisotyön merkitys on poikkeusoloissa pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt.

Osassa kunnista on Allianssin mukaan kuitenkin myös lomautettu nuorisotyöntekijöitä nuorisotalojen ollessa kiinni.

Myös Verken Tuominen muistuttaa, että nuorisotyö määriteltiin myös Valtioneuvoston toimesta yhteiskunnan kannalta kriittiseksi toimialaksi.

”Nuorilla vapaa-aika on lisääntynyt, kun moni harrastustoiminta on tauolla. Nuorisotyö tarjoaa tuttuja palveluitaan etänä ja tuo siten rytmiä ja tuttuutta nuorten arkeen, jossa nyt niin moni muu asia on mullistunut”, hän sanoo.

Nuoret tarvitsevat paitsi toisten nuorten seuraa, myös kuuntelevia, turvallisia aikuisia, Tuominen kertoo.

Eliisa Ahlstedt ja Jani Hoviaro sekä Emma Kallunki kiersivät kaduilla torstaina. Kadut ovat lähes tyhjiä, mutta yksittäisiä nuoria oli kuitenkin liikkeellä. Kuva: Mika Ranta / HS

Aseman kulmalla partio kohtasi kolme tuttua nuorta. ”Ohjeistamme nuoria, kuinka epidemian aikaan on turvallista toimia. Nuoret ovat periaatteessa tietoisia ohjeista, mutta eivät sitten tutun kohdatessakaan muista niitä”, Eliisa Ahlstedt kertoi ja tervehti etäisyyden päästä. Kuva: Mika Ranta / HS

Digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan tavoita kaikkia nuoria. Allianssin kyselyssä vastaajat toivoivat selkeää ohjeistusta siitä, miten jalkautuvaa nuorisotyötä poikkeusoloissa tehdään.

”Puhelimet on toki melkein kaikilla nuorilla ja suurimmalla osalla jonkinlainen nettiliittymä, mutta on pieni vähemmistö nuorista, joilla ei ole syystä tai toisesta kyvykkyyttä tai mahdollisuutta käyttää näitä palveluita”, Tuominen kertoo.

Aseman lapset ry:n ylläpitämässä Walkers-kahvilassa kävi ennen poikkeustilaa 40 000 nuorta vuodessa, kertoo toiminnanjohtaja Christian Wentzel. Kahvilan ollessa suljettuna toiminta on siirretty Discord-palveluun.

Wentzelin mukaan jalkautuvalle nuorisotyölle on kuitenkin edelleen tarve. ”Verkkoon eivät välttämättä löydä ne, joilla on kaikista vaikeimpia ongelmia.”

Kaduilla Wentzelin mukaan liikkuu lähinnä yksittäisiä nuoria.

”Lähiöissä on nähtävillä, että nuoret kokoontuvat usein urheilukentille pelaamaan, jolloin porukka saattaakin yllättäen muodostua suuremmaksi kuin olisi nyt suositeltua”, hän kertoo.

Wentzelin mukaan nuoret tarvitsisivat kohtaamisia myös sellaisten aikuisten kanssa, jotka eivät ole heitä heti tuomitsemassa, vaan osaavat opastaa.

”Täytyy myös muistaa, että koti ei ole tällä hetkellä kaikille nuorille se turvallisin paikka.”