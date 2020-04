Kuva: Kuvakaappaus The New York Timesin verkkosivulta

Sanomalehti The New York Times julkaisi sunnuntaina päivällä Suomen aikaa artikkelin, jossa on nähtävissä jopa jonkinlaista ylistystä Suomen varautumiselle koronakriisin kaltaisiin poikkeusoloihin. Artikkeli löytyy täältä.

Artikkelin otsikon mukaan Suomi on Pohjoismaista se, joka on parhaiten varautunut ”prepper”, eli jatkuvasti erilaisiin poikkeusoloihin varautuva yksilö. Sellainen jota naapurimaat voivat nyt kateudella katsoa.

”Samalla kun monet valtiot taistelevat saadakseen suojavarusteita pandemian hoitoon, Suomi istuu kadehdittavan kokoisen kasan päällä, joka koostuu erilaisista suojavarusteista kuten maskeista”, artikkeli alkaa vapaasti suomennettuna. Lehden mukaan Suomi on selvästi paremmin varautunut tilanteeseen kuin muut Pohjoismaat.

Suomen varmuusvarastoja pidetään yhtenä Euroopan parhaina, lehti kirjoittaa. Varastoista löytyy lääketieteellisten varusteiden lisäksi öljyä, viljaa, maatalousvälineitä ja materiaalia ammusten tekoon. Näin ei ole muissa Pohjoismaissa, jotka ovat osin luopuneet omista varmuusvarastoistaan kylmän sodan jälkeen. Lehden mukaan Suomen esimerkki osoittaa nyt Ruotsin, Norjan ja Tanskan haavoittuvuuden.

Nyt Suomi on avannut varastonsa käyttöön ensi kertaa sitten toisen maailmansodan, The New York Times kertoo.

HS kertoi Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta 27. maaliskuuta artikkelissa, joka sisältää myös harvoin nähtyjä kuvia yhden varaston sisätiloista.

”Suomi on Pohjoismaiden valmistautuja-valtio (prepper nation), aina valmiina valtavaan katastrofiin tai kolmanteen maailmansotaan”, sanoo The New York Timesille tutkija Magnus Håkenstad norjalaisesta puolustustutkimuksen instituutista.

Jutussa haastatellaan myös Tomi Lounemaa, joka on Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja. Hän muistuttaa, että Suomi on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut korkealle onnellisuustutkimuksissa, mutta samalla Suomi on oppinut historiassaan varautumaan aina pahimpaan.

“Suomalaisten dna:ssa on varautuminen”, hän kertoo ja viittaa itäiseen naapuriin Venäjään ja sotavuosiin.

HS kertoi Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta 24. maaliskuuta.

Keskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Se on käytännössä ympäri maata levittäytyvä pienten varastojen sarja.

Tärkeässä roolissa varastoinnissa ovat lääkkeiden maahantuojat, joilla on velvoite pitää tiettyjä tärkeitä lääkkeitä varastossa pahan päivän varalle.

Lisäksi valtion Huoltovarmuuskeskuksella on varmuusvarastoja, joissa on varastoituna tiettyjä terveydenhuollon tarvikkeita ja joitakin lääkkeitä.

”Varastot kohdistuvat tiettyihin tuotteisiin, joita poikkeusoloja varten on katsottu tarvittavan. Kaikista tavaroista varmuusvarastoja ei ole”, kertoi keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema HS:lle tuolloin.