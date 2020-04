Muutama yksityinen lääkäriasema tiedotti huhtikuun alussa, että ne aikovat käynnistää pikapuoliin koronaviruksen vasta-ainetestien tekemisen. Terveystalo, Lääkärikeskus Aava ja Mehiläinen aloittavat vasta-aineiden testaamisen pääsiäisen tienoilla.

Ilmoitus on herättänyt paljon kiinnostusta, lääkärikeskuksista kerrotaan.

Kun ihminen saa koronavirukseen viittaavia oireita, hänelle voidaan saman tien tehdä niin sanottu PCR-testi. Testi kertoo, onko hänellä juuri silloin tartunta.

Vasta-ainetesti puolestaan tehdään jälkikäteen, eli kun ensimmäisistä oireista on kulunut vähintään 10–14 päivää. Testillä selvitetään, ketkä taudin ovat jo sairastaneet – oli oireita tai ei.

Ne, jotka ovat sairastaneet taudin, saavat ainakin jonkinlaisen immuniteetin ja voivat mahdollisesti palata normaaliin elämään.

Vasta-ainetestejä ovat lääkäriasemilta kyselleet niin eri toimialojen yritykset, yksityishenkilöt kuin työterveysasiakkaatkin.

”Kiinnostus nousee varmasti entisestään, kun epidemia etenee”, sanoo Mehiläisen toimialajohtaja Anssi Hartiala.

Samaa uskoo Lääkärikeskus Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

”Kun poikkeustilan aiheuttamia rajoituksia aletaan purkaa, monille yrityksille on tärkeää tietää, kuinka moni työntekijä on sairastanut koronaviruksen, joka voi olla oireetonkin.”

Myös työmarkkinajärjestöt ovat tarttuneet aiheeseen ja esittäneet, että valtio osallistuisi koronan vasta-ainetestien kustannuksiin. Järjestöjen mukaan testit pitäisi ottaa väliaikaisesti osaksi työterveyshuoltoa, jotta työntekijöiden töihin paluu mahdollistetaan sujuvasti.

Vasta-ainetesti tunnistaa ihmisen elimistössä syntyneet vasta-aineet. Niitä syntyy, kun elimistön puolustusjärjestelmä pyrkii taistelemaan virusta vastaan.

Ihmiskeholta kestää tovi, ennen kuin se alkaa tuottaa vasta-aineita. Sen takia testi otetaan vasta, kun altistumisesta on kulunut tarpeeksi aikaa. Vasta-aineet näkyvät veressä vähintään kuukausia.

”Mitään kiirettä vasta-ainetestien kanssa ei tarvitse pitää”, Tapio sanoo.

Testit tulevat hänen mukaansa erityisen ajankohtaisiksi silloin, kun Suomessa aletaan purkaa rajoituksia. Tapio ei pidä järkevänä sitä, että ihmiset lähtisivät nyt sankoin joukoin tekemään vasta-ainetestejä, koska jokaista on kehotettu pysymään kotona.

”Itse testin tekeminen on lääkäriasemilla turvallista, mutta julkisilla kulkuvälineillä ja julkisissa paikoissa liikkuminen lisää aina tartuntariskiä.”

Aavasta ja Terveystalosta arvioidaan, että vasta-ainetestauksien kapasiteettia saatetaan aluksi joutua rajaamaan niin, että testit kohdennetaan niitä eniten tarvitseville.

”Esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstölle on ensiarvoisen tärkeää tietää, ovatko he jo mahdollisesti sairastaneet koronaviruksen”, Lääkärikeskus Aavan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki sanoo.

Rajaaminen riippuu siitä, tuleeko testauksiin kerralla iso väenryntäys, vai hajoaako kysyntä tasaisemmin esimerkiksi puolen vuoden ajalle.

”Rajoitukset voidaan joka tapauksessa poistaa, kun saamme lisättyä testauskapasiteettia”, sanoo Terveystalon laboratoriodiagnostiikan ja uusien ratkaisujen johtaja Eeva Nyberg-Oksanen.

Hartialan mukaan Mehiläisen kapasiteetti tulee olemaan hyvällä tasolla. Mutta jos kiinnostus on suurta, voivat testit huveta muutamassa viikossa.

Vasta-ainetesti maksaa arviolta 50–100 euroa, ja testiin pääsemiseksi vaaditaan lääkärin lähete.

”Testiin ei voi vain kävellä kuin Stockmannin kassalle”, Heinäsmäki huomauttaa.

Lääkäriasemat eivät vielä kerro tarkkaa päivää, jolloin vasta-ainetestaukset aloitetaan, joten testeihin ei voi vielä hakeutua.

Vasta-ainetestien tuloksien saamisen nopeus vaihtelee noin 15 minuutista 1–2 arkipäivään. Vaihtelu johtuu siitä, että testejä on tällä hetkellä kahta eri laatua.

Vartin pikatesti kertoo, onko veressä vasta-ainetta. Tavallisen vasta-ainetestin tulos kestää kauemmin, koska näytteestä mitataan keskuslaboratoriossa vasta-aineen määrä veressä.

”Jälkimmäisen testin avulla voidaan arvioida, kuinka vahva immuniteetti ihmisellä mahdollisesti on. Immuniteetin pituudesta ei ole täyttä varmuutta”, Heinäsmäki kertoo.

Tavallinen vasta-ainetesti on hieman pikatestiä luotettavampi. Lääkäriasemien käyttämät testit vaihtelevat.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloittaa koronaviruksen vasta-ainetestauksen huhtikuussa. THL:n suunnitelmissa on testata vasta-aineita noin tuhannelta suomalaiselta ja saada näin lisätietoa epidemian etenemisestä.

Vasta-ainetutkimuksen tulokset vaikuttavat päätöksiin, kun Suomessa arvioidaan mahdollisuuksia purkaa rajoituksia.

Niin ikään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) aloittaa vasta-ainetestit huhtikuun aikana. Vasta-ainetestejä voidaan tehdä esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnalle.

Yksityiset lääkäriasemat tekevät myös varsinaisia koronavirustestejä eli tartunnan paljastavia PCR-testejä. Eri lääkäriasemilla tehdyistä testeistä noin 4–10 prosenttia on ollut positiivisia.

Testiin pääsemisen kriteereitä on väljennetty, minkä myötä testaaminen yksityisillä lääkäriasemilla on kiihtynyt. Kapasiteettia on silti yllin kyllin, lääkäriasemilta kerrotaan.

”Aavassa on paljon enemmän kapasiteettia kuin mitä kysyntä tällä hetkellä on. Tarvittaessa olemme julkisen terveydenhuollon käytettävissä”, Tapio sanoo.

THL tiedotti huhtikuun alussa, että Suomen testauskapasiteetti on yhteensä 2 500 testiä päivässä. Yksityiset terveysasemat eivät sisälly lukuun.

Aavan, Mehiläisen ja Terveystalon yhteenlaskettu testauskapasiteetti lähestyy 3 000:ta testiä päivässä. Nostovaraakin löytyy, Mehiläisen Hartiala sanoo.

”Ainoa haaste voi olla näytteenottotarvikkeiden saatavuus.”