Pentti Linkola on kuollut 87 vuoden iässä. Hän oli pikkuserkkuni, ja äitimme olivat toisilleen hyvin läheiset serkukset, joten jouduin tutustumaan häneen jo varsin varhain, yli seitsemän vuosikymmentä sitten. Niinpä muistan hänen jo kesällä 1948 harrastaneen kesä­huvilallamme Keuruulla ahkerasti kalastusta. Tavanomaisesta poiketen hän kirjasi ylös pyydystämistään kaloista painon ja pituuden. Tieteellisen tarkkojen muistiinpanojen tekemistä hän jatkoi lintuharrastuksen parissa koko loppuikänsä.

Pentti Linkola souteli Sääksmäen maisemissa kesäkuussa 2018. Kuva: Juha Metso

Tultuaan ylioppilaaksi Linkola alkoi opiskella biologisia tieteitä, mutta systemaattinen opiskelu ei kestänyt puoltatoista vuotta kauempaa. Sen jälkeen alkoivat hänen vaellusvuotensa vapaana luonnontutkijana, kirjoittajana ja kalastajana.

Ornitologien, samoin kuin vielä harvalukuisten luonnonsuojelijoiden parissa hän alkoi saavuttaa kuuluisuutta, ja hänen yhdessä Pehr Charpentierin kanssa 1960 julkaisemansa ohut pamfletti Isänmaan ja ihmiskunnan puolesta – mutta ei ketään vastaan antoi hänelle radikaalin pasifistin maineen.

Tukevan konservatiivisissa porvarispiireissä, jollaisista Pentti oli lähtöisin – hänen isänsä, kasvitieteen professori, oli ollut Helsingin yliopiston rehtori ja äidinisänsä saman yliopiston kansleri – ei hänen pasifismiaan juuri arvostettu, ja siinä ounasteltiin vaarallista vasemmistolaisuutta, ellei suorastaan kommunismia. Todellisuudessa sosialistiset aatteet eivät olleet koskaan houkutelleet Linkolaa, eikä hän hevin sopinut silloisiin tai moniin myöhempiinkään poliittisiin kenttiin.

Pitkin 1960-lukua Linkola osallistui suurteosten Suuri Lintukirja ja Pohjolan linnut väri­kuvin toimitustyöhön, ja hänen maineensa ornitologina vakiintui. Pitkään hän oleskeli Ahvenanmaalla Signilskärin havaintoasemalla, jossa hän eli enimmäkseen yksinään, kunnes monien vaiheiden jälkeen hänen oli pakko lopettaa ”65 vuotta kestänyt kunniakas uransa” lintujen rengastajana.

Lintumies Pentti Linkola Sääksmäellä kesällä 2018. Kuva: Juha Metso

Noiden vuosien aikana hän ehti muuttaa sisämaahan, Sääksmäelle, mennä naimisiin ja erota sekä kasvattaa kaksi tytärtä. Hän sai toimeentulonsa kalastuksesta, ja eräässä vaiheessa hän hankki jopa auton kalojen kuljetukseen myytäviksi, mutta hänen elintapansa pysyivät jokseenkin yhtä askeettisina kuin ennenkin.

Vuonna 1972 Linkola julkaisi suurta huomiota herättäneen kirjoituskokoelman Unelmat paremmasta maailmasta, ja lähes viisikymmentä kirjoittajaa niin sanoma- kuin aikakauslehdistössä nousi ylistämään Linkolan verratonta iskevyyttä ja taitoa sanankäytössä sekä hänen ajatteluaan, jopa elämäntapaansa. Yleinen suhtautuminen luonnonsuojeluun oli 1960-luvun puolivälin jälkeen muuttunut nopeasti, ja luonnonsuojelua sekä ympäristöä käsitteleviä ­kirjoja ilmestyi lyhyessä ajassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Vuonna 1979 ilmestyi Toisinajattelijan päiväkirja ja sitten 1989 Johdatus 1990-luvun ajatteluun, jotka molemmat saivat runsaasti huomiota ja herättivät myös poleemisia puheenvuoroja. Linkolalla oli aina tapana sanoa mitä hän ajatteli, välittämättä siitä mitä nykyään sanotaan ”poliittiseksi korrektiudeksi”. Suomessa, konsensusten luvatussa maassa, tällaiset totuudenpuhujat ovat aina olleet harvinaisia, verrattuna esimerkiksi Englantiin tai Ranskaan, missä kärkevätkin polemiikit kuuluvat normaaliin kulttuurikeskusteltuun.

Varsinaiseen poliittiseen vaikuttamiseen Linkola pyrki osallistumaan ”vihreiden” joukossa, mutta nämä osoittautuivat liian kompromissihaluisiksi, ja hänen viiteryhmäkseen jäi lähinnä ”Vihreä Elämänsuojelun Liitto”, joka ei saanut paljonkaan yleistä merkitystä.

Vaikka Linkolasta oli tullut lähes kansallinen instituutio ja vaikka hän sai monia kannattajia, varsinaisia seuraajia hänelle olisi vaikea nimetä. On tietenkin liian varhaista arvioida, onko hän saanut yhteiskunnassa mitään konkreettista muutosta aikaan, ja hän itsekin alkoi viimeisinä aikoinaan kääntyä yhä pessimistisemmäksi, mikä käy ilmi myös Riitta Kylänpään 2017 julkaisemasta mittavasta teoksesta Pentti Linkola – ihminen ja legenda.

Vuosituhannen lopulla, neljännesvuosisata sitten, Linkola perusti Luonnonperintösäätiön, joka on saattanut ostaa eri puolilta Suomea arvokkaita luontoalueita rauhoitettaviksi, ja vaikka säätiön perustaja ja viimeiseen saakka mukana pysytellyt puheenjohtaja on nyt poissa, se toimii ja kasvaa. Pentti Linkolan elämäntyöstä on näin jäänyt jotakin tärkeää ja konkreettista tulevienkin sukupolvien koettavaksi.

Kirjoittaja on professori ja Pentti Linkolan pikkuserkku.