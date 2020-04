Perinteinen Via Crucis -pääsiäisvaellus järjestettiin Helsingissä viime pääsiäisenä, mutta tänä vuonna esitys on peruttu. Viime vuonna pääroolissa Jeesuksena oli näyttelijä Eric Barco ja Pilatuksena Milla Kaitalahti. Kuva: Markku Ulander

Pääsiäinen on kristityissä kirkkokunnissa yksi vuoden suurimmista juhlista, mutta tänä vuonna pääsiäistä vietetään koronaviruksen takia poikkeuksellisissa oloissa kaikkialla maailmassa. Myös Suomessa kirkot ovat joutuneet miettimään, miten pääsiäisperinteitä nyt toteutetaan.

Koronavirusrajoitusten aikana evankelis-luterilaisissa ja ortodoksisissa seurakunnissa on toimitettu jumalanpalveluksia, mutta suljetuin ovin. Seurakuntalaiset eivät ole voineet niihin osallistua, mutta he ovat voineet katsella niitä verkossa. Seurakunnat ovat striimanneet jumalanpalveluksia eli kuvanneet niitä ja lähettäneet ne suoratoistona verkkokanavillaan.

Näin kirkot toimivat myös pääsiäisen aikaan: jumalanpalvelukset pidetään, mutta kirkkokansa voi osallistua niihin vain etänä.

Ortodoksien keskuudessa pääsiäinen on juhlien juhla, jota vietetään pitkään, ja siihen liittyy paljon jumalanpalveluksia ja erilaisia tapahtumia. Nyt ihmisiä kehotetaan jäämään kotiin.

”Kaikki pääsiäiseen liittyvät toimitukset toimitetaan nytkin, mutta ilman seurakuntalaisten paikallaoloa. Palvelukset suoritetaan ilman kirkkokansaa suljetuin ovin ja minimihenkilöstöllä. Minimihenkilöstön ehdoton yläraja on valtioneuvoston suosittelema kymmenen henkilöä”, sanoo ortodoksisen kirkon johtava tiedottaja Maria Hattunen.

Sekä ortodoksisessa että luterilaisessa kirkossa seurakuntalaiset voivat osallistua palveluksiin vain etänä: joko internetissä tai radiossa ja televisiossa välitettävien lähetysten kautta.

Sekä ortodoksiset että luterilaiset seurakunnat ovat nyt poikkeuksellisessa tilanteessa alkaneet ahkerasti striimata jumalanpalveluksiaan verkkokanavilleen.

”Meillä on 400 seurakuntaa. Niistä lähes kaikki ovat nyt striimanneet jumalanpalveluksia verkkoon”, sanoo evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusten asiantuntija Terhi Paananen Kirkkohallituksesta.

”Kirkko on ottanut valtavan digiloikan. Semmoisetkin seurakunnat, jotka aiemmin eivät ole perehtyneet ollenkaan verkkolähetysten tekemiseen, ovat nyt pakon edessä aktivoituneet. Olemme siitä tosi iloisia”, Maria Hattunen sanoo.

Hattusen mukaan ihmiset ovat löytäneet hyvin verkkolähetykset: jos pienehkön ortodoksisen seurakunnan kirkonmenoissa on tavallisesti 50 henkeä, verkkolähetys on voinut kerätä 450 katsojaa.

Paanasen mukaan monet ovat iloinneet mahdollisuudesta päästä striimausten kautta piipahtamaan entuudestaan tuntemattomissa kirkoissa eri puolilla maata.

”Siitä on ollut paljon iloa, ja tullut hyviä kommentteja”, hän sanoo.

Kirkot ovat tuottaneet ja tuottamassa lisää pääsiäiseen liittyvää materiaalia verkkosivuilleen ja sosiaalisen median kanaviinsa.

Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa on tuotettu esimerkiksi videomateriaalia, joilla voidaan korvata koululaisten perinteinen pääsiäiskirkko. Ortodoksinen kirkko jakoi verkkosivuillaan palmusunnuntain virpojille ohjeita etävirpomisesta.

Maria Hattusen mukaan seurakunnat ovat olleet ja aikovat olla yhteydessä iäkkäisiin seurakuntalaisiin, joille on selitetty kirkon toimintaa nyt poikkeusolossa.

”Pääsiäinen ei kumoa annettuja ohjeita. Kehotamme ihmisiä noudattamaan viranomaisten ohjeita. Me koetamme tuottaa tueksi niin paljon materiaalia, että ihmiset voivat jäädä kotiin”, Hattunen sanoo.

Osa kirkoista on ollut rajoitetun ajan auki hiljentymistä varten. Hattusen mukaan pääsiäisenä kirkkoja ei avata sen enempää, vaan ihmisiä kehotetaan pysymään kotona.

”Pääsiäistä ei ole peruutettu, mutta tänä vuonna vietämme sitä eri tavalla kuin koskaan ennen”, hän sanoo.

Ortodoksisissa kirkoissa varsinkin lauantain ja sunnuntain välisen yön jumalanpalvelukseen osallistuu yleensä paljon ihmisiä. Kirkkojen ulkopuolelle saapuu ihmisiä seuraamaan kirkkoa kiertävää ristisaattoa. Etenkin Uspenskin katedraalin ristisaatto kerää suuret ihmisjoukot.

Nyt myös pääsiäisyön jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin ovin ilman kirkkokansaa. Uspenskin katedraalin ristisaattokin toteutetaan katedraalin sisällä. Näin suositellaan toimimaan myös muissa seurakunnissa.

”Syy on juuri se, ettei se houkuttele ihmisiä paikalle tässä tilanteessa”, kertoo kirkkoherran sijainen Mikael Sundkvist Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.

Valamon luostari on sulkenut kaikki vieraspalvelunsa. Jumalanpalveluksiin voivat osallistua vain luostarin veljestö ja luostarissa asuvat henkilöt. Kirkko on toistaiseksi suljettu toistaiseksi myös yksityiseltä hiljentymiseltä.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa kiirastorstai on kirkkovuoden kolmanneksi suosituin pyhä: se kokoaa kirkkoihin väkeä kolmanneksi eniten jouluaaton ja ensimmäisen adventin jälkeen.

Tänä vuonna seurakuntalaiset seuraavat kotona tietokoneiltaan ja kännyköiltään, kuinka kiirastorstain jumalanpalveluksissa alttarit riisutaan ja puetaan mustiin.

Rajoitusten vuoksi esimerkiksi Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnassa on jouduttu perumaan isoja tilaisuuksia. Myös pitkänäperjantaina esitetty Via Crucis -pääsiäisnäytelmä on peruutettu. Tuomiokirkkoseurakunta jakaa Facebook-seinällään taltioinnin viime vuoden näytelmästä.

Luterilaisissa kirkoissa koronaviruksen aikaan on toimitettu jumalanpalvelukset henkilöstön kesken, mutta ehtoollista ei ole jaettu. Piispojen päätöksellä pääsiäisen aikaan ehtoollista voidaan jakaa jumalanpalvelusta toimittaville työntekijöille, kunhan hygienia- ja etäisyysohjeista huolehditaan.

Terhi Paanasen mukaan osa seurakunnista on silti päättänyt, että ehtoollista ei jaeta pääsiäisenäkään, koska seurakuntalaiset eivät voi siihen osallistua.

Osa luterilaisista ja ortodoksisista kirkoista on pidetty auki hiljentymistä ja kynttilän sytytystä varten rajoitettuina aikoina. Näin toimitaan myös pääsiäisenä.

Esimerkiksi Helsingin keskustassa Tuomiokirkko on ollut auki, mutta paikalla ei ole ollut pappia. Hän on tavoitettavissa puhelimella. Heltelän mukaan kirkossa on käynyt yhdestä kuuteen ihmistä tunnissa.

”Ihmiset käyvät siellä hetken kävelemässä, istumassa hiljaa tai sytyttämässä kynttilän ja lähtevät sitten pois”, kirkkoherra Marja Heltelä sanoo.

”Mutta pääsiäistä ei ole peruutettu. Edelleen kristikansa ympäri maailman viettää pääsiäistä, mutta nyt tämän vuoksi me olemme vaan nyt eri paikoissa, emme kokoonnu yhteen.”