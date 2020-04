Ihmisoikeudet

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on keskeyttänyt irakilaisperheen poistamisen Suomesta Irakiin.

EIT on samalla pyytänyt Suomen hallitukselta selvitystä siitä, rikkoisiko perheen palautus ihmisoikeussopimuksen artikloja, jotka suojaavat jokaisen oikeutta elämään ja kieltävät kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun.

Suomi sai marraskuussa EIT:stä langettavan päätöksen tapauksessa, jossa Suomesta palautettu irakilaismies surmattiin Bagdadissa kolmen viikon kuluttua palautuksesta.

EIT:n mukaan Suomi oli rikkonut ihmisoikeussopimuksen ydinartikloja eli toista ja kolmatta artiklaa.

Sopimuksen kakkosartiklassa turvataan jokaisen oikeus elämään, ja kolmas artikla kieltää kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun. Sopimusvaltiot eivät myöskään saa palauttaa ketään maahan, jossa hänen henkensä on uhattuna tai jossa häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen katsotaan rikkoneen elämää suojaavaa kakkosartiklaa. Suomen katsottiin epäonnistuneen hakijan tulevan riskin arvioinnissa.

Nyt kyse on samoista artikloista, mutta erona on se, että perhe on edelleen Suomessa.

Valituksia on kaksi. Toisessa valittajana on aviopari, toisessa heidän aikuinen poikansa.

Perheen mukaan se on joutunut Irakissa vakavan vainon kohteeksi ja perheenjäsenten henki on uhattuna.

Perheen isä oli aikoinaan Irakissa korkea-arvoinen upseeri. Hän oli Irakia Saddam Husseinin aikana hallinneen Baath-puolueen jäsen.

Perheen mukaan vaino alkoi, kun isä kieltäytyi liittymästä puolisotilaallisiin Badr-joukkoihin.

Isä yritettiin murhata, ja tässä yhteydessä hänen jalkaansa tuli vammoja. Vaimo puolestaan siepattiin.

Perheen pako Irakista ei lopettanut vainoa. Isä ja hänen kaksi poikaansa tuomittiin perheen mukaan keksityillä perusteilla elinkautiseen vankeuteen maanpetturuudesta.

Kun toinen pojista yritti palata Irakiin vuonna 2017 ennen maanpetostuomiota, Badr yritti murhata hänet. Heinäkuussa 2019 isän veli ammuttiin kuoliaaksi.

Perhe on sunnimuslimeita, ja niin Badr kuin Irakin viranomaiset vainoavat sunneja, perhe kertoo.

Maahanmuuttovirasto hylkäsi perheen turvapaikkahakemukset maaliskuussa 2017 ja määräsi kaikki palautettavaksi Irakiin. Kielteinen päätös pysyi voimassa hallintotuomioistuimissa.

Perhe teki kuitenkin uuden hakemuksen kansainvälisen suojelun perusteella. Tämänkin hakemuksen Maahanmuuttovirasto hylkäsi toukokuussa 2019, ja perhe määrättiin palautettavaksi Irakiin.

EIT määräsi helmikuussa, ettei valittajia saa palauttaa ennen kuin se on ehtinyt käsitellä asian. Kiellon tarkoituksena on estää mahdollinen peruuttamaton oikeudenloukkaus.

EIT:n marraskuussa antama tuomio irakilaismiehen surmasta järkytti niin Maahanmuuttovirastoa kuin asiaa käsitelleitä tuomioistuimia.

”On tapahtunut se, mitä ei pitäisi tapahtua. EIT on nyt antanut tuomionsa, ja meidän asiamme on analysoida se tarkasti ja ottaa opiksi”, sanoi korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi tuolloin.

Päätöksen seurauksena Maahanmuuttovirasto perkasi aiempia päätöksiään varmistaakseen, ettei vastaavanlaisia virheitä ole muissa päätöksissä.

Se arvioi 319 lainvoimaista turvapaikkapäätöstä. Selvityksen seurauksena se kehotti kymmentä turvapaikanhakijaa hakemaan turvapaikkaa uudelleen.