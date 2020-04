Huumeliigan pomoksi syytetyltä Niko Ranta-aholta jäi kateisiin valtava huume-erä ja lisäksi hänellä on saamatta yli 200 000 euron verran huumevelkoja, Ranta-aho itse kertoo poliisille.

Ranta-aho on syyttäjien mukaan satojen kilojen huumeet Suomeen masinoinut nimimerkki Cobra, minkä hän nyt myös itse myöntää. Maanantaina julki tuli poliisin lisätutkinta, jossa Ranta-aho puhuu ainakin osittain hyvin avoimesti oman huumeliigansa toiminnasta.

Ilman nimiä Ranta-aho puhuu myös siitä, kuinka hankki huumeet ulkomailta.

”Minulla on ollut kontakti ulkomailla toimivaan ulkomaalaiseen henkilöön, jolla on ollut mahdollisuus toimittaa huumausaineita. Olen toiminut ulkomaalaisen henkilön kanssa 50/50-periaatteella. Olen ostanut tukkuhintaan puolet tilauksesta, ja toinen puolikas on ollut kontaktini huumeita, joille olen saanut 90 päivän maksuajan. Toisesta puolikkaasta olen maksanut kontaktille Suomen markkinahinnan”, Ranta-aho sanoo kuulustelussa.

Kuulustelumateriaali on epätyypillistä luettavaa, koska yleensä huumejutuissa liigan johdoksi syytetyt eivät avaudu tekemisistään.

Ranta-aho sen sijaan antaa palaa. Huume- ja dopingeriensä lisäksi hän kertoo muun muassa velkasuhteista, joita huumekuvioista jäi jäljelle.

”Järvenpään porukka jäi minulle yli 200 000 euroa velkaa, josta en pysty tarkasti erittelemään, paljonko velasta on pillereistä ja paljonko dopingista”, Ranta-aho sanoi.

Ranta-aho kutsuu Järvenpään porukaksi erästä joukkiota, jolle toimitti aineita.

Ranta-aho myös sanoo kuulustelussa myös, että yksi huumelasti olisi häneltä täysin kateissa. Kyseisessä ”Vihdin erässä” oli Ranta-ahon mukaan 30 kiloa amfetamiinia, kolme kiloa kokaiinia, yhdeksän kiloa mdma:ta ja 50 000 ekstaasitablettia.

”Olen tässä viimeiset kuukaudet pohtinut, että mihin helvettiin nämä huumeet ovat kadonneet. Grammaakaan en ole myynyt, olen niistä edelleen velkaa, ja tähän on investoitu aiemmista huumausaineista tulleet rahat, eli tässä on se rikoshyötyni”, Ranta-aho sanoo.

Syyttäjän käsityksen mukaan Ranta-ahon liiga on toimittanut Suomeen yli 200 kiloa amfetamiinia ja mittavan määrän muita huume- ja dopingaineita.

Ranta-aho kertoi poliisille yksityiskohtaisesti myös hetkistä, jolloin hän menetti yhteyden kaverinsa puhelimeen tämän kiinnioton jälkeen.

”Vedin kännit Dubaissa ja lähetin viimeisen viestin ’vittu’. Kännipäissäni vaihdoin mrshowtime-sähköpostin salasanan siltä varalta, että [kiinnijäänyt kaveri] kertoisi sen poliisille.”

Humalaisista varotoimenpiteistä aiheutui kuitenkin lisää ongelmia.

”Koska olin kännissä, en enää aamulla muistanut salasanaa. Hirveä hiki päällä krapulassa hakkasin salasanaa 200 kertaa, enkä saanut sähköpostia auki. Kiva tunne kun jätkä on kiinni, eikä itse pääse sähköpostiin, jossa olisi kuvat ja koordinaatit muista kätköistä.”

Jo oikeudessa viime viikolla Ranta-aho sanoi, että hänen tutuillaan olisi tehdas, josta hänen tilaamansa doping- ja lääkeaineet lähetettiin eteenpäin.

Lue lisää: Niko Ranta-aho tunnusti olevansa satojen kilojen huume- ja dopingkauppaa masinoinut ”Cobra” – myönsi torstaina viisi doping- ja lääke-erää

Ulkomaisten kontaktiensa lisäksi Ranta-aho on uusissa kuulusteluissa vaitonainen myös Janne Tranbergin mahdollisesta roolista huumekaupassa. Syyttäjien käsityksen mukaan Tranberg on huumeliigan toinen pomo, minkä Tranberg itse kiistää.

Lue lisää: Esitutkintamateriaali: Tällainen oli huumeliigan pomoksi syytetyn Janne ”Nacci” Tranbergin elämä – ”Huumepoliisi pyörtyisi jos tietäisi”

Tranberg kuului aiemmin moottoripyöräjengi Cannonballin johtajistoon, mutta riitautui jenginsä kanssa.