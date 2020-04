Pyhtäällä ammuskellut mieskaksikko jatkaa edelleen pakoaan todennäköisesti Kymenlaaksossa. Poliisi etsii miehiä, sillä heidän epäillään liittyvän ammuskeluun rikollisjärjestö Helvetin enkeleiden jengitilojen ulkopuolella Kotkan Saksalassa perjantain vastaisena yönä.

Poliisi piiritti vuonna 1975 syntyneen Janne Kristian Villikan ja vuonna 1993 syntyneen Joni Oswald Kasilan lauantain vastaisena yönä Pyhtäällä. Miehet onnistuivat kuitenkin pakenemaan, ja siitä seurasi useita tunteja kestänyt poliisioperaatio.

Yöllisissä etsinnöissä oli mukana useita poliisipartioita sekä virka-apuna Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien helikoptereita.

Rikosylikomisario Thomas Elfgren keskusrikospoliisista kertoo, että poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni kerhotilan ammuskeluun liittyen.

”Voin vahvistaa, että paikalla on ammuttu, mutta tässä vaiheessa kaikki muu on selvittelyn alla. Esitutkinta asiassa on luonnollisesti aivan alkutekijöissään, kun epäiltyjä ei ole päästy kuulemaan. Olemme ottaneet yhden henkilön kiinni, ja hänen osuuttaan kokonaisuuteen selvitellään. En vahvista sitä, että hänet olisi otettu paikalta kiinni, vaan hänet on otettu kiinni tutkinnan aikana”, Elfgren sanoo.

Rikosnimikkeenä tutkinnassa on murhan yritys Pyhtään tapahtumien osalta. Etsintöjen aikana metsässä etsittävien henkilöiden suunnalta kuului laukauksia.

Jengitilojen ulkopuolella tapahtunutta ammuskelua tutkitaan tapon yrityksenä.

Poliisi kertoo saaneensa miehistä runsaasti yleisövihjeitä, mutta toistaiseksi vihjeet eivät ole johtaneet kaksikon jäljille.

Poliisi kehottaa ihmisiä soittamaan välittömästi hätänumeroon 112, jos heillä on tietoa miehistä. Pakenevat miehet ovat poliisin mukaan aseistautuneita ja vaarallisia. Poliisin tiedossa ei kuitenkaan ole konkreettista, sivullisiin kohdistuvaa uhkaa.

Muiden vihjeiden kertomista varten poliisi pyytää soittamaan numeroon 050 447 9574 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen vihjeet.krp@poliisi.fi .