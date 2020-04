Tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta Vaasan kaupungilta selvitti viikonloppuna Vaasan koronavirustapausten taustoja. Vaasan sairaanhoitopiirissä on varmistettu 35 koronavirustartuntaa, joista 23 on Vaasan kaupungissa.

Suurin osa tartunnoista on johdettavissa ulkomaille, pääasiassa Italiaan ja Itävaltaan. Kaukoranta huomasi, että osa tartuntaketjuista vei Kittilässä sijaitsevaan Levin hiihtokeskukseen.

”Meillä tehdään hyvin aktiivista tartuntojen tunnistamista ja kontaktien jäljitystä. Kun olemme olleet yhteydessä tartunnansaajiin, valitettavan usein on noussut esille Lapin hiihtokeskukset ja siellä nimenomaan Levi”, Kaukoranta kertoo.

Koronavirusepidemian alkuvaiheessa Itävallan Tirolista levisi tartuntoja eri puolille Eurooppaa. Kitzloch-nimistä ravintolaa Itävallan Ischglissä kutsuttiin ”viruslingoksi”. Näyttää siltä, että koronavirus levisi Levin hiihtokeskuksesta vastaavalla tavalla.

”Jos tartuntariskiä arvioidaan, laskettelu ei ole vaarallista, sillä ulkoilmassa tulee hyvin pidettyä etäisyyttä toisiin ihmisiin. Nämä tautitapaukset liittyvät todennäköisesti laskettelun jälkeiseen illanviettoon”, Kaukoranta sanoo.

Hän ei halua kertoa Leville johdettavien tapausten tarkkaa lukumäärää. Kaikkien Vaasassa todettujen tartuntojen määrä on noin prosentti koko Suomen todetuista tartunnoista.

”Jos Vaasasta löytyy vaikkapa neljä kappaletta Leville johdettuja tartuntoja, voidaan ajatella, että samasta paikasta voi olla lähtöisin satoja tartuntoja eri puolille maata”, Kaukoranta sanoo.

Leviltä levinneiden tartuntojen todellista lukumäärää on todennäköisesti mahdotonta selvittää. Tartuntaketjujen selvittämiseen ei ole Suomessa riittävästi resursseja. Suomessa on tuhansia potilaita, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) jäljitystä tekee kymmenkunta ihmistä.

Lue myös: ”Yskä, vilunväreet ja ruokahaluttomuus alkoivat melkein heti” – Tällaisia oireita helsinkiläismies sai saavuttuaan Leville

Hiihtokeskukset sulkivat ovensa viime kuussa. Ensin hiihtokeskukset ilmoittivat 20. maaliskuuta, että keskukset suljetaan vasta viikon kuluttua. Kun ilmoituksen jälkeen hiihtokeskuksiin rynnikin etelästä tuhansia ihmisiä, keskukset sulkivat ovensa 23. päivä.

Kaukoranta arvioi, että viimeisiä hiihtokeskuksista saatuja tartuntoja on nyt noussut tilastoihin.

”Taudin itämisaika on maksimissaan kaksi viikkoa, eli Leviltä on voinut tulla henkilöitä viimeisten aukiolopäivien jälkeen Etelä-Suomeen. He ovat ruvenneet oirehtimaan kahdeksannen päivän jälkeen ja päivän 12 kohdalla oireet ovat olleet niin kovat, että heille on tehty koronavirustesti. Kun tuloksia on odotettu muutama päivä, siinähän on sitten kulunut pari viikkoa tartunnasta”, Kaukoranta selventää.

Koronavirustestiä ei tehdä oireettomille tai lieväoireisille.

Levin vaikutus on näkynyt myös Kittilän kunnassa. Siellä on todettu väkilukuun nähden poikkeuksellisen paljon koronavirustapauksia.

”Näyttää siltä, että suurin osa Kittilän tautitapauksista on johdettavissa kunnan sisällä nimenomaan Leviin”, Kaukoranta sanoo.

Kittilän johtava lääkäri Heidi Tanninen arvioi sunnuntaina Levin Sanomat -verkkosivulla, että Levillä on koronavirusinfektiota liikkeellä enemmänkin kuin testeillä on saatu kiinni. Hän myös toivoi, että kuntaan ei saapuisi ylimääräistä väkeä pääsiäiseksi eikä sen jälkeenkään.

Kaukoranta sanoo, että pääsiäisten kotona viettämisessä voi olla kaikille paljon voitettavaa. Pääsiäisenä mahdollisesti leviävät tartunnat kypsyvät seuraavan parin viikon aikana.

”Nyt on hyvät rajoitustoimet maassa päällä, ja uusien tapausten määrä on pikkuisen taittumassa. Kun mahdollisimman moni kärsii pääsiäispyhät kotona, ja käyttää ajan vaikka lähiulkoiluun ja perheen kanssa lautapelien pelaamisen, me voimme kaikki pelata yhteiseen pussiin. Näin kuka ties, rajoituksia voidaan päästä purkamaan kaksi viikkoa aiemmin kuin muuten päästäisiin”, Kaukoranta sanoo.