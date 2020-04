Osa suomalaisista saa pian henkilökohtaista postia THL:stä. Tutkijat kutsuvat suomalaisia satunnaisotannalla tutkimukseen, jossa selvitetään koronaviruksen muodostamien vasta-aineiden määrää suomalaisten elimistöissä.

”Tutkimukseen halutaan noin 750 tutkittavaa per viikko koko maasta. Ensimmäiset kutsut ovat jo lähteneet. Koska tautitapauksia on eniten pääkaupunkiseudulta, myös eniten tutkittavia haetaan alkuun täältä”, kertoo THL:n erikoistutkija Merit Melin.

THL pyrkii näin selvittämään, kuinka suuri osa taudin sairastaa oireettomana.

”Pystymme tutkimuksen avulla tunnistamaan ne, jotka ovat näytteenoton hetkellä muodostaneet vasta-aineita. Jos tutkittavan verestä löytyy vasta-aineita, se tarkoittaa, että henkilö on saavuttanut immuniteetin.”

Melin sanoo, että tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä tiedetä, millainen vasta-ainepitoisuus suojaa tartunnalta.

Uusi koronavirus aiheuttaa valtaosalle ihmisiä vain lieviä tai oireettomia tartuntoja. Vasta-aineita muodostuu myös niiden elimistöissä, joille tauti on täysin oireeton.

Vasta-ainetaso nousee elimistössä muutamia viikkoja koronavirustartunnan jälkeen, osalla voi mennä pidempäänkin, Melin sanoo.

”Tällä hetkellä ei tiedetä sitäkään, kauanko vasta-aineet säilyvät veressä. Myös sitä tutkimuksessa selvitetään.”

Arvioimalla vasta-aineiden määrää THL voi seurata, kuinka laajasti epidemia on levinnyt eri ikäryhmissä ja eri alueilla. Tiedolle on käyttöä, kun päättäjät pohtivat, mitä toimenpiteitä epidemian hallitsemiseen kulloisessakin vaiheessa tarvitaan.

Ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta odotetaan jo huhtikuun loppuun mennessä.

Vakavat ja hengenvaaralliset koronaviruksen aiheuttamat hengitystietulehdukset tulevat terveysviranomaisten tietoon jo nyt, mutta oireettomien tapausten määrä on tällä hetkellä tuntematon.

Se tiedetään, että mitä enemmän ihmisellä on ikää, sitä suurempi on vakavan, sairaalahoitoa vaativan taudin riski. Eniten vakavia tautitapauksia on havaittu yli 70-vuotiailla. Monella vakavasti sairastuneella on ollut korkean iän lisäksi jokin perussairaus.

THL kutsuu tutkittavat kirjeitse satunnaisotannalla, eli arpomalla. Sillä varmistetaan, että osallistujat edustavat Suomen väestöä. Kutsu on henkilökohtainen, eikä kukaan muu voi osallistua kutsutun puolesta.

Alkuvaiheessa otanta painotetaan pääkaupunkiseutuun ja työikäiseen väestöön, mutta tutkimusta laajennetaan kevään aikana. Näytteet otetaan yliopistosairaaloiden laboratoriokeskuksissa. Tutkimus alkaa heti ja jatkuu loppuvuoden ajan.

”Tutkittaville lähetetään kirjeitse tieto siitä, löytyikö verestä vasta-aineita. Tuloksia käytetään THL:ssä hyväksi reaaliaikaisesti”, Melin kertoo.