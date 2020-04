Koronavirustartunnat jatkavat leviämistä eri puolille Suomea. Tällä hetkellä Suomessa on 60 kuntaa, joissa tartuntoja on todettu vähintään viisi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina julkaisemista tiedoista.

Kun THL julkaisi kuntakohtaiset tiedot ensi kertaa viime perjantaina, vähintään viiden tartunnan kuntia oli 42 eli 18 vähemmän kuin tänään.

Eniten tartuntoja on Helsingissä (784 tartuntaa), Espoossa (235) ja Vantaalla (154). Seuraavaksi listalla on maan muita isoja kaupunkeja: Tampere (87 tartuntaa), Jyväskylä (73) ja Oulu (70).

Kun tartuntojen määrän suhteuttaa asukaslukuun, kuva muuttuu. Väestömäärään suhteutettuna eniten tartuntoja on Kiuruvedellä, Turun läänin Koskella ja Kittilässä.

Koskella tartuntoja on tosin vain kuusi, mutta asukkaitakin vain reilu 2 300. Se tarkoittaa, että 0,26 prosentilla kunnan asukkaista on testein varmistettu koronavirustartunta. Vastaava ilmaantuvuusluku esimerkiksi Helsingissä on 0,12 prosenttia.

THL ei kerro kuntia, joissa tartuntoja on alle viisi. Näin ollen THL:n luvuista ei myöskään selviä, onko Suomessa yhä kuntia, joissa ei ole havaittu ainuttakaan koronavirustartuntaa.

Alla olevasta taulukosta voit katsoa oman kuntasi tartuntatilanteen. Taulukon luvut päivittyvät vähintään kerran vuorokaudessa: