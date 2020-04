”Pelkään, että seuraava vaihe on pettymyksen vaihe. Joko yrittäjä ei saa niitä tukia, joita hän hakee, tai sitten hän kokee, että tuki on riittämätöntä”, sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Mesut Turan

Hätä. Se on päällimmäinen sana, joka nousi esiin, kun HS haastatteli Suomen yritysvaltaisien kuntien johtoa.

Koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet massalomautuksia, ja maanantaina lähes 360 000 suomalaista oli yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä.

Palkansaajien lisäksi ahdingossa ovat myös kunnat, joiden työvoimasta suuri osa on yrittäjiä.

HS uutisoi lauantaina, että edessä voi olla kaikkien aikojen konkurssiaalto. Se jättäisi talouteen syvän haavan, jonka paraneminen veisi pitkään.

Yritysten kaatuminen tarkoittaisi pahimmillaan alueella talousongelmia paitsi yrittäjille myös niiden työntekijöille.

”Kyllä tässä hätä tulee: nyt pohditaan, voitaisiinko alueella antaa vuokran alennuksia yrittäjille. Meillä on paljon tiloja ja maaseutuyrittäjiä. Mitä siinä tilanteessa tehdään, kun kylvöt koittaa ja isäntä on sängyssä?” kysyy Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen. Toistaiseksi Lestijärvellä ei ole raportoitu koronaviruksen aiheuttamia covid-19-tartuntoja.

Keski-Pohjanmaalla sijaitseva 719 asukkaan Lestijärvi on Suomen yritteliäin kunta. Sen työvoimasta 27,2 prosenttia oli yrittäjiä vuonna 2017. Pertunmaalla ja Karvialla työvoimasta 26,9 prosenttia on yrittäjiä. Myös nämä ovat väkiluvultaan pieniä kuntia.

Pertunmaan tuore kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen arvioi, että paikallisten yrittäjien ahdinko on nyt syvä.

”Suurin vaikutus on sattunut yksinyrittäjiin. Kiihkeästi odotamme päätöstä kuntatukien käynnistämisestä yrittäjille. Tilanne on hyvin vaikea.”

Ruotsalainen tuo esiin, kuinka ahdinko ei liity pelkästään taloudellisiin kysymyksiin vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin.

”Tilanne menee jo voimakkaasti tunteisiin. Monilla on täällä pitkä yrittäjätausta, ja he ovat tehneet arvokasta työtä Pertunmaalla. Henkinen ahdistus on suurta taloudellisen ahdingon lisäksi”, hän sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan johtaja Jouni Hakala arvioi, että koronaviruksen talousvaikutukset osuvat erityisesti yritteliäisiin kuntiin.

”Etelä- ja länsirannikko ovat olleet yrittäjyyden kannalta hyvässä vedossa viime vuosina. Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa tilanne on taas ollut huonompi.”

Hakala arvioi, että yritteliäissä kunnissa ongelmat syntyvät kysynnän vajoamisesta.

”Tilannetta, jossa kysyntä putoaa erityisesti kotimarkkinan yrityksillä näin rajusti, ei ole koskaan ollut Suomessa meidän modernin historian aikana. Myös 1990-luvun lamaan, it-kuplan puhkeamiseen ja finanssikriisiin heijastellen kotimarkkinan tilanne on nyt vaikea.”

Miten yritteliäät kunnat sitten selviävät näin historiallisesti ahdingosta?

”Tärkeintä on pyrkiä pitämään yrityksiä hengissä yli koronakriisin.”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että vaikea tilanne näkyy nyt kaikissa kunnissa, koosta riippumatta.

”Ahdinko on suurta kaiken kokoisissa kunnissa. Hyvä puoli pienempien kuntien yrittäjille voi olla, se että siellä ei vielä koronatartuntoja ole samalla tavalla kuin vaikka Uudellamaalla. Rakentaminen on toistaiseksi sellainen toimiala, joka on selvinnyt vähimmällä. Mutta sielläkin on sellainen oletus, että kun projektit vähitellen päättyvät, myös rakentamisessa toiminta tulee alas”, Pentikäinen sanoo.

Voivatko kansalaiset jotenkin varmistaa, että oman paikkakunnan yritykset pysyvät hengissä?

”Neuvomme on se, että ensin tulee noudattaa viranomaisten ohjeita. Niiden ohjeiden puitteissa tulee sitten pyrkiä kuluttamaan niin normaalisti kuin mahdollista”, Pentikäinen.

Kriisi rökittää erityisesti majoitus- ja ravintola-alan yrityksiä. Suomen päättäjät ja viranomaiset sulkivat ruokaravintolat, kahvilat, pubit ja yökerhot toukokuun loppuun asti. Tarkoituksena oli estää koronaviruksen leviäminen. Tämä syö nopeasti ravintoloiden toimeentuloa.

Sadattuhannet suomalaiset ovat yt-neuvotteluiden piirissä. On siis mahdollista, että myös suomalaisten lähitulevaisuuden talousvaikeudet vähentävät ihmisten halukkuutta syödä ulkona.

Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Sanna Kyyrä arvioi, että kriisi osuu voimakkaimmin niihin maakuntiin, joissa matkailun merkitys talouden näkökulmasta on suuri.

”Tietyt maakunnat ovat matkailusta enemmän riippuvaisia. Nämä maakunnat kohtaavat koronan raa’alla tavalla, varsinkin kun emme tiedä pandemian kestosta. Tällä hetkellä matkailupalvelut ovat käytännössä pitkälti suljettuja koko Suomessa. Matkailuyrittäjän näkökulmasta tilanne on hyvin vaikea”, Kyyrä sanoo.

Esimerkiksi Lapissa tilanne näyttää huolestuttavalta. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi Muoniossa majoitus- ja ravitsemistoiminnan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on jopa 20,8 prosenttia. Kolari ja Kittilä seuraavat perässä.

Myös Suomen Yrittäjien Pentikäinen sanoo, että Lapin tilanne on erityisen vaikea.

”Kyyti on Lapissa kylmää. Lapin matkailu ehtyi kesken parhaan sesongin. Onneksi sesonkia ehti jonkun aikaa mennä, mutta silti. Moni yritys joutuu taistelemaan Lapissa pysyäkseen hengissä.”

Pentikäinen on saanut viestejä kaikkialta Suomesta, ja hän kiteyttää viestin lyhyesti: hätä on suuri.

”Ensin tuli ensijärkytys, jossa huomattiin, että talous suurilta osin pysähtyy. Toinen askel oli nopean sopeutumisen vaihe: yritykset, joilla on työntekijöitä ja kiinteitä kustannuksia, käynnistivät lomautusprosessit ja ryhtyivät neuvottelemaan esimerkiksi vuokranantajien kanssa”, Pentikäinen sanoo.

”Nyt on menossa kolmas vaihe, jossa haetaan tukia eri kanavien kautta muun muassa Business Finlandilta ja ely-keskukselta. Nyt odotamme, että kuntakanava aukeaa yksinyrittäjille.”

Tukihakemuksia tuli yrittäjiltä viime viikolla noin 22 000, Pentikäinen kertoo. Hän arvioi, että joka neljäs tai viides työnantajayritys on jo hakenut tukia.

”Oletan, että hakemusten määrä vielä moninkertaistuu lähiviikkojen aikana. Pelkään, että seuraava vaihe on pettymyksen vaihe. Joko yrittäjä ei saa niitä tukia, joita hän hakee, tai sitten hän kokee, että tuki on riittämätöntä. Tulevat kuukaudet ovat ratkaisevassa roolissa: talouden rattaat pitää nyt saada pyörimään.”