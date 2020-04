Onhan siinä ironiaa.

Tuusulalaisen Miikka Blommendahlin piti olla parhaillaan suorittamassa opintojensa viimeistä viiden viikon työssäoppimisjaksoaan Järvenpäässä baarissa nimeltä Korona.

Blommendahl on valmistumassa ravintolakoulu Perhosta tänä keväänä. Juomien myyntiä ja tarjoilua koskevan jakson on tarkoitus olla hänen viimeinen näyttönsä, josta hänen valmistumisensa on kiinni.

Toisin kuitenkin kävi.

Hallitus linjasi viime viikolla, että koulut ja oppilaitokset pysyvät koronavirusepidemian vuoksi kiinni ja oppilaat ja opiskelijat ovat pääosin etäopetuksessa ainakin 13. toukokuuta asti.

Monet koulutuksen järjestäjät valmistautuvat kuitenkin siihen, ettei kouluihin ja oppilaitoksiin enää palata tänä lukuvuonna.

Oppilaat, opiskelijat ja heidän vanhempansa pohtivatkin, millä perusteella arviointi ja erilaiset näytöt suoritetaan etäopiskelussa ja jääkö jonkun valmistuminen niistä kiinni.

Opetushallitus antoi perjantaina peruskouluille ohjeet arviointiin poikkeusoloissa, ja samaa valmistellaan parhaillaan myös muille koulutusasteille.

Perusopetuksen osalta arviointi nojaa samoihin tavoitteisiin, kriteereihin ja periaatteisiin kuin normaalioloissa. Myöskään päättöarviointiin etäopiskelu ei vaikuta.

Opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksessa muistuttaa, että arviointi kohdistuu pidemmälle aikavälille ja koko lukuvuoden suorituksiin.

”Tässä vaiheessa kevätlukukauden ollessa puolivälissä suurin osa lukuvuodesta on jo toteutunut. Useita tavoitteita on opetettu ja opiskeltu, ja niiden osalta on näytöt annettu”, Rissanen sanoo.

Koulujen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, saavat tukea ja ohjausta myös poikkeusoloissa.

Yhdeksännen luokan oppilaalle voidaan tukitoimien lisäksi tarvittaessa räätälöidä oma opinto-ohjelma.

”Poikkeustilalla ei ole vaikutusta kenenkään päättötodistukseen.”

Myös valtaosassa lukioista on vielä käymättä kevään viimeinen jakso. Lukiot valmistautuvat nyt järjestämään sen kokonaan etänä.

Siihen pätevät samat arviointikriteerit kuin muutenkin, kertoo yksikön päällikkö Petri Lehikoinen Opetushallituksesta.

”Lukion päättötodistuksen oppiaineiden arvosanat muodostuvat pakollisista ja syvällisistä kursseista, jotka tämän kevään ylioppilaat ovat jo pääsääntöisesti suorittaneet. Siten poikkeustilalla ei ole vaikutusta kenenkään päättötodistukseen”, Lehikoinen kertoo.

Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan puolestaan pääosin näytöissä, jotka järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa, kuten Blommendahlin tapauksessa.

Nyt poikkeustilan aikana monilla aloilla työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot ovat peruuntuneet. Alasta riippuu, kuinka suuri este tästä muodostuu opinnoille ja sitä kautta valmistumiselle.

”Yllättävän hyvin olosuhteisiin nähden ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat saaneet järjestettyä korvaavia näyttöjä pienryhmissä tai yksittäin”, ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela Kuntaliitosta kertoo.

Kallio-Savelan mukaan tänä keväänä valmistuvista valtaosa on onnekseen ehtinyt tehdä jo näyttönsä tältä vuodelta.

”Heiltä voi puuttua sitten yhteisiä tutkinnon osia, kuten vaikkapa englannin tai ruotsin näytöt, joita on helpompi järjestää muuten. Siinä mielessä ajankohta on onni onnettomuudessa.”

Voiko joku jäädä tilanteen takia kuitenkin valmistumatta?

Riski on olemassa, sanoo Kallio-Savela.

”Opiskelijoita on hirveän erilaisissa tilanteissa. Osa pärjää todella hyvin etäopetuksen parissa, toisilla taas on siinä enemmän haasteita.”

Hankalin tilanne matkailu- ja ravintola-alalla, jossa näyttöjä on paljon, mutta useimmat ravintolat ovat sulkeneet ovensa.

Esimerkiksi Perhon opetus meni poikkeusolojen takia kokonaan uusiksi. Toisaalta tilanne on poikinut myös uusia toimintamuotoja.

Esimerkiksi ravintolakoulun oma ravintola valmistaa nyt vain lounasta nouto- ja kotiinkuljetuksella. Illalliset ja à la carte -tarjoilu on jouduttu perumaan.

”Jo viime viikolla menekki oli lounaalla suurempi kuin normaalisti”, kertoo Perhon rehtori Juha Ojajärvi.

Lisäksi koulun ruokarekka on kiertänyt kaupungissa hieman jäätelöauton tapaan. Ojajärvi toivoo kuitenkin, että ravintolat pääsivät mahdollisimman pian avaamaan ovensa uudelleen.

”Mikäli tilanne alalla pitkittyy, se voi hidastaa opintoja osalla opiskelijoista”, Ojajärvi kertoo.

”Ne, jotka ovat aktiivisia ja omatoimisia, pärjäävät uudessakin tilanteessa, mutta ne, joilla on muutenkin opinnoissa vaikeuksia, voivat joutua tässä sijaiskärsijöiksi.”

Miikka Blommendahlin työssäoppimisjakso Järvenpään Korona-baarissa peruuntui. Kuva: Kalle Koponen / HS

Blommendahlille järjestyi mahdollisuus suorittaa näyttö poikkeusjärjestelyin siten, että hän voi yhdessä toisen opiskelijan kanssa osoittaa osaamisensa ravintolakoulun omassa ravintolassa.

Hän on jo hakenut jatko-opintoihin Haaga-Helian ammattikorkeakouluun.

”Vähän se jännittää. Normaalisti minua arvioitaisiin koko työssäoppimisen ajan. Nyt tilanteita ei samalla tavalla pääse harjoittelemaan etukäteen”, Blommendahl kertoo.