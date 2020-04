Suomessa on THL:n mukaan nyt 2 487 varmistettua koronavirustartuntaa.

Uusimmat tiedot lyhyesti

Suomessa on todettu keskiviikkoaamuun mennessä 2 487 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä 179 tartunnalla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Silmiinpistävää keskiviikon luvuissa on Kainuun tartuntamäärän huomattava kasvu. Tartuntojen määrä lisääntyi siellä vuorokaudessa 14:llä, ja tartuntoja on nyt yhteensä 26. Kainuun tartunnoista siis yli puolet todettiin yhden vuorokauden aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissa tartuntoja on nyt todettu yhteensä 1 568. Eilisen jälkeen lukema on kasvanut 130:llä.

THL tiedottaa iltapäivällä tuoreimmat tiedot sairaala- ja tehohoidossa olevista.

Tarkempia tietoja Suomen ja maailman tilanteesta löytyy alla olevista, säännöllisesti päivittyvistä grafiikoista. Nyt mukana myös kuntakohtaiset tartuntatiedot.

Tartuntatilanne Suomessa

Alla oleva grafiikka kertoo, miltä Suomen tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan. Tartunnat kirjataan rekisteriin näytteenottopäivälle. Koska näytteiden valmistumisessa ja kirjaamisessa kestää yleensä 2–4 päivää, viimeisimpien päivien luvut tulevat vielä muuttumaan.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on.

Kunnittain tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä tältä. THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Sairaanhoitopiireittäin tartuntatilanne näyttää Suomessa tältä:

Varmennettujen tartuntojen ikäjakauma näyttää Suomessa THL:n mukaan tällä hetkellä tältä:

Koronavirustestien määrän kehityksen Suomessa THL:n tietojen perusteella näet tästä:

Sairaalahoidossa olevat Suomessa

Alla olevat grafiikat kertovat sairaalahoidossa olevien määrän kehityksessä Suomessa päivittäin ja alueittain. THL tiedottaa uusimmat luvut joka päivä iltapäivällä:

Kuolleet Suomessa

THL tiedottaa koronaviruksen aiheuttamista kuolemantapauksista iltapäivisin. Kuolemien osalta tilanne näyttää Suomessa nyt tältä:

Liikkuminen Helsingissä ja Uudellamaalla

Alla oleva reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Uudenmaan rajakohdissa:

HS:n reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Helsingin sisääntuloväylillä:

Tilanne maailmalla

Alla oleva graafi näyttää, miten tautitapaukset ovat lisääntyneet eri maissa sadannesta tartunnasta lähtien.

Esimerkiksi Etelä-Korea on onnistunut hillitsemään toimillaan tartuntoja. Myös Japanin käyrä näyttää loivalta, mutta siellä tapauksia on saatettu raportoida vähemmän kuin niitä todellisuudessa on.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin.

Alla oleva graafi näyttää, miten kuolemantapaukset ovat lisääntyneet eri maissa kunkin maan kymmenennestä kuolemasta lähtien.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin.

Alla olevasta kokonaisuudesta voit tarkastella Suomen, Euroopan tai koko maailman ajantasaista tartuntatilannetta ja kuolemien määrää valitsemalla ylävalikosta esille haluamasi tiedot. Tänään raportoidut ulkomaita koskevat tiedot päivittyvät tietokantaan ensi yön aikana. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä aamulla ja kuolemia koskevat tiedot iltapäivällä.