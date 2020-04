Kahdeksan vanhusta on kuollut koronavirukseen Attendon hoivakoti Kallionsydämessä Kiuruvedellä. Keskiviikkoaamuna hoivakodin ympäristössä oli hyvin hiljaista. Kuva: Akseli Muraja

Keskiviikkoaamuna vanhusten hoivakoti Kallionsydämen ympäristössä Kiuruvedellä on hyvin hiljaista. Viereisessä metsässä linnut laulavat kevätlaulua, mutta ihmisiä ei näy. Ei pihassa, ei ikkunoissa, ei tiellä.

Yksittäinen auto ajaa hiljaa hoivakodin läheisyyteen, tekee u-käännöksen ja ajaa pois.

Kallionsydän on hoivayhtiö Attendon 30-paikkainen hoivakoti, josta on viime päivinä kuulunut surullisia uutisia. Jopa kahdeksan hoivakodin iäkästä vanhusta on kuollut koronaviruksesta johtuvaan tautiin.

Kiuruvesi on 8 000 asukkaan pieni kaupunki Ylä-Savossa, Iisalmen naapurissa. Koronavirus on nyt päässyt leviämään kunnassa niin, että Kiuruvedellä on väestömäärään suhteutettuna eniten tartuntoja. Siellä oli tiistaihin mennessä todettu 21 tartuntaa.

Irja Tikan mielestä hoitajia ei saa syyllistää, vaan heitä pitää tukea, jotta he jaksavat jatkaa työssään. Kuva: Akseli Muraja

Kiuruvedellä hoivakodin koronavirusepidemia on hyvin paikallisten tiedossa.

Kiuruveteläinen Irja Tikka on pahoillaan Kiuruveden koronavirusuutisista. Hän tuntee hoivakodin hoitajia ja asukkaita.

”Minulla on hyvin hyvä käsitys hoivakodista. Omiakin läheisiä on ollut siellä. Todella hyvin ja lämpimästi ovat hoitaneet. Sillä on hyvä imago”, Tikka sanoo.

”Tämä on surullista niille, kenellä on kuollut läheinen. He ovat olleet iäkkäitä. Moni iäkäs kuolee kausi-influenssaankin.”

Koronaviruksen alkuperästä liikkuu pikkukaupungissa erilaisia huhuja. Tikka kaipaa nyt hienotunteisuutta puheisiin niin kylillä kuin sosiaalisessa mediassa. Hän muistuttaa, että tauti voi tarttua oireettomanakin.

”Mistä se virus sitten on tullut. Minun mielestä nyt ei saa osoittaa minkäänlaista syyttävää sormea. Se on vain nyt sattunut iskemään siihen. Hoitajille pitää antaa mahdollisimman iso tuki, että he jaksavat. He ovat itsekin vaaravyöhykkeellä”, Tikka sanoo.

Reippaalta sauvakävelylenkiltä tavoitettu Tikka on itse yli 70-vuotias ja kuuluu siten riskiryhmään. Hän on nyt eristäytynyt puolisonsa kanssa kotiin. Lapset hoitavat kauppa-asiat.

”Me yritämme saada ajan kulumaan. Ulkoilemme, kuuntelemme musiikkia, luemme ja soitamme videopuhelua lastenlapsille, jotka ovat etäkoulussa”, hän kertoo.

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo, että Kallionsydämen tapaus osoittaa, että kuka tahansa voi kantaa virusta oireettomana.

”Kerromme nyt Kallionsydämen tapauksesta poikkeuksellisesti, sillä kaikki voivat oppia tästä sen, että virus todellakin on näkymätön, viheliäinen vihollinen.”

Holmqvist kertoo, että ensimmäinen tartunta Kallionsydämessä oli lähtöisin hyväkuntoisesta, oireettomasta asukkaasta. Koska hän oli aluksi oireeton, hän liikkui hoivakodissa itsenäisesti ja vapaasti.

Asukkaan tartunta todettiin vasta maaliskuun lopussa. Siinä vaiheessa hän oli jo ehtinyt tartuttaa muita asukkaita ja henkilökuntaa.

Kun Attendo sai tiedon asukkaalla todetusta tartunnasta, hoivakodissa oli ryhdytty ottamaan käyttöön suojavarusteita. Kaksi toisistaan erillistä ryhmäkotia eristettiin niin, ettei niiden välillä enää tapahtunut liikennettä. Tietyt hoitajat hoitivat altistuneita ja tartunnan saaneita, toiset terveitä.

Nyt Ylä-Savon sote-kuntayhtymän mukaan hoivakodissa tartunnan saaneet on eristetty. Virukselle altistuneisiin on saatu kontakti ja heidät on asetettu karanteeniin. Tartuntaketjut ovat tiedossa.

Yksikön kaikki asukkaat ja koko henkilökunta testataan koronaviruksen varalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta. Sote-kuntayhtymä on ohjeistanut hoivakotia tehostamaan hygieniatoimia ja siivouskäytäntöjä.

Kun uutiset Kiuruveden koronavirustartunnoista levisivät Kari Hienonen alkoi käyttää suojamaskia kauppareissuillaan, sillä hän kuuluu riskiryhmään. Kuva: Akseli Muraja

Kiuruveden keskustassa Kari Hienonen saapuu kauppareissulle maski kasvoillaan. Hienosella on perussairauksia, joten hän alkoi pitää maskia, kun tietoja Kiuruveden koronavirustartunnoista alkoi kantautua.

Hienonen uskoo, että Kiuruveden tartunnat keskittyvät hoivakodin piiriin.

”Henkilökunta on ollut huolimatonta suojatoimien suhteen”, hän arvioi.

Kaupasta palaava Tapani Lahti on saanut kokea koronaviruksen vaikutukset omassa arjessaan, sillä hänen työnpaikallaan henkilökunta on lomautettu kokonaan tai osa-aikaisesti. Lahti työskentelee säätiössä, joka työllistää vajaakuntoisia ihmisiä.

”Ikävää, että on päästy tällaisella asialla kuuluisaksi, mutta tämä olisi voinut sattua millä tahansa paikkakunnalla”, Lahti sanoo.

Hän ajattelee menehtyneiden vanhusten omaisia ja hoivakodin hoitajia. Lahden edesmennyt anoppi asui vuosia sitten samassa hoivakodissa eikä omaisilla silloin ollut moittimista hoidosta.

”Mikä omantunnontuska siellä voi nyt olla siitä, että tällainen on päässyt tapahtumaan. Mutta sille ei voi mitään. Voimia niille, joita tämä tilanne läheisesti koskettaa”, Lahti sanoo.

Hän itse on huolissaan myös 90-vuotiaasta äidistään, joka asuu toisella paikkakunnalla, ja jota hän ei pääse nyt tapaamaan. Äiti asuu kotonaan kotihoidon tukemana ja kokee nyt olevansa vangittu kotiinsa.

”Vanhusten pinna alkaa kiristyä. Kyllä sielläkin hoitajat ovat kovilla”, Lahti sanoo.

Tapani Lahti on koronaviruksen aikaan puuhastellut paljon kotona ja käynyt ulkoilemassa. Lahti on huolissaan toisella paikkakunnalla asuvasta 90-vuotiaasta äidistään, jonka luona hän ei nyt pääse vierailemaan. Kuva: Akseli Muraja

Attendon Kallionsydän-asumisyksikössä on kaksi 15 asukkaan ryhmäkotia. Nyt yli puolet toisen ryhmäkodin asukkaista on kuollut. Kaikki olivat Holmqvistin mukaan iäkkäitä.

Toisessa ryhmäkodissa ei ole vielä todettu tartuntoja, mutta kaikkia asukkaita ei ole myöskään vielä testattu. Holmqvistin mukaan asukkaat pyritään saamaan testiin vielä tänään.

”Testaamiseen tarvitaan lääkärin lähete. Keskustelemme tästä parhaillaan Ylä-Savon soten infektiolääkärin kanssa.”

Holmqvistin mukaan asukkaat eivät ole saaneet liikkua vapaasti yksiköissä tartuntojen havaitsemisen jälkeen.

”Liikkumisen rajoittaminen on hankalaa, kun on kyse muistisairaista ihmisistä. Noudatamme tässä STM:n ohjeistuksia, jotka tulivat vastikään.”

Holmqvist sanoo, että opetus Kallionsydämen tapauksessa on, että oireiden alkaessa olisi syytä testata heti sekä asukkaat että henkilökunta.

”Toinen opetus on se suojavarusteiden käyttö, joka on varmin tapa suojata sekä työntekijöitä että asukkaita. Meillä on suojavarusteita ja ne riittävät toistaiseksi, mutta olemme laittaneet tilauksia vetämään. Koska toimitusajat ovat pitkiä, toivomme että huoltovarmuusvaraston suojavarusteita jaettaisiin myös ikäihmisten asumisyksiköihin. Jos varastot loppuvat, tilanne ei näytä hyvältä”, Holmqvist sanoo.

Holmqvist kertoo, että Attendon hoitajilla on Uudellamaalla sijaitsevissa yksiköissä jo nyt jatkuvasti suu-nenäsuoja käytössä ennakoivasti. Käytäntöä laajennetaan nyt muualla maassa sijaitseviin asumisyksiköihin. Suojavarusteet ovat tärkeitä henkilökunnalle, jotta he uskaltaisivat tulla töihin.

Holmqvist sanoo Attendon epäonnistuneen viestinnässään Kallionsydämen asukkaiden omaisille.

”Epäonnistuimme todella viestinnässä muiden kuin sairastuneiden omaisille. Toisen ryhmäkodin asukkaiden omaiset ovat saaneet meiltä tietoja tilanteesta vasta tällä viikolla.”

Attendolla on yhteensä 400 asumisyksikköä ikäihmisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille ympäri Suomen.

Attendon hoivakodit ovat olleet valvovan viranomaisen suurennuslasin alla useasti viime vuoden mittaan todettujen puutteiden vuoksi.

Esimerkiksi viime vuoden helmikuussa Itä-Suomen aluehallintovirasto havaitsi ”merkittäviä puutteita” Attendon Siilinjärvellä sijaitsevan Vänrikki-toimintayksikön hoitajamitoituksessa ja lääkehoidon toteutuksessa. Maaliskuussa 2019 Attendo ilmoitti keskeyttävänsä Vänrikin toiminnan.

Koronavirusepidemia on johtanut vanhusten kuolemiin myös pääkaupunkiseudulla sekä kaupungin omissa hoivakodeissa että ostopalveluissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) aluehallintoylilääkäri Sami Remes kertoo, että Avi on ottanut nyt valvontaansa Kallionsydän -toimintayksikön.

Viranomaiset varmistavat, että siellä turvataan asukkaiden riittävä terveydenhuolto ja että koronaviruksen torjuntatoimenpiteet, sairastuneiden hoito, altistuneiden suojautuminen ja karanteeni, sekä tartunnanjäljitys toteutuu viranomaisohjeiden mukaisesti.

”Valvontakokouksia on pidetty viimeksi eilen ja seuraavan kerran jo tänään”, Remes kertoo.