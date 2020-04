Matkustus on vähentynyt merkittävästi koronavirusepidemian aikana Suomessa. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Matkustaminen Suomessa on vähentynyt kolmanneksella koronavirusepidemian aikana, ja Uudenmaan sisällä pudotus on ollut maakunnista suurin.

Maakuntien sisällä ja niiden välillä tehdyn liikkumisen määrä väheni yhteensä 34 prosenttia 2.–4. huhtikuuta kolmen viikon takaiseen verrattuna. Tiedot selviävät teleyhtiö Telian keräämistä tilastoista.

Uudenmaan raja suljettiin maaliskuun viimeisen perjantain ja lauantain vastaisena yönä. HS kertoi 31. maaliskuuta, että matkojen määrä Uudeltamaalta muualle Suomeen romahti.

Tuoreissa tiedoissa mielenkiintoista on, että myös Uudenmaan sisällä liikkuminen väheni 36 prosenttia. Pudotus oli Suomen maakuntien suurin yhdessä Lapin kanssa.

Telian tilastoissa matkaksi laskettiin liikkumiset, jotka tapahtuivat kahden vähintään kolmen minuutin mittaisen ”paikallaan olon” välillä. Matkan pituus oli vähintään 500 metriä.

Maakunnan sisäisen liikkumisen väheneminen sopii hyvin tilastoihin ihmisten arjen muutoksesta.

Googlen keräämien paikkatietojen mukaan oleskelu on lisääntynyt ulkoilualueiden lisäksi asuinalueilla. Kotona ja kodin läheisyydessä on siis vietetty aikaa aiempaa enemmän.

Ulkoilualueilla liikkuminen lisääntyi Uudellamaalla maaliskuun lopussa 39 prosenttia verrattuna viiden viikon ajalta tammi–helmikuussa muodostettuun vertailuarvoon. Etätöiden lisääntymisen myötä työmatkaliikenne puolestaan on vähentynyt merkittävästi.

Nämä liikkumisen muutokset näkyvät myös Telian tuoreissa tiedoissa, kun matka on yli 500 metriä.

Vähiten maakunnan sisällä liikkuminen väheni Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä, 26 prosenttia. Koko Suomen keskiarvo oli 33 prosenttia.

Maakuntien ulkopuoliset matkat vähenivät koko maassa 53 prosenttia. Suurin pudotus tuli Uudeltamaalta, jolta matkustaminen muualle Suomeen putosi 69 prosenttia.

Suomi otti koronaviruksen takia poikkeusolot käyttöön 18. maaliskuuta. Liikenne on vähentynyt sen jälkeen kaikkialla, ja se näkyy kaupunkien ilmanlaadussa.

Luvut ovat laskennallisia ja ilmenevät Telian kokoamista paikkatietotilastoista. Todellinen matkamäärä on todennäköisesti suurempi, sillä mukaan on laskettu vain ne matkat, joilla ei ole tehty yli 20 minuutin pysähdyksiä.

Tietopohjana on Telian uusi palvelu, joka kertoo ihmisvirtojen liikkeestä. Yhtiö on koonnut tilastoja mobiiliverkkohavainnoista, joita syntyy kun puhelinliittymä on yhteydessä viestintäverkkoon.

Näiden tilastojen perusteella vastaavat luvut on laskettu koko väestön osalta. Yksittäisten ihmisten tietoja tai liikkeitä tilastot eivät kerro.