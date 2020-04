HS:n ja teknologiayhtiö Futuricen kehittämän tautioireiden seurantapalvelu Oiretutkan tietojen perusteella etenkin Suomen suurissa kaupungeissa epäillään koronatartuntaa tai muita hengitystietulehdusten oireita.

Alla olevasta karttavisualisoinnista käyvät ilmi ne kunnat, joissa eri oireita on eniten. Yksittäisen kunnan lisätietoja saa klikkaamalla palloa tai valitsemalla kunnan nimen alasvetovalikosta.

Voit käyttää Oiretutkaa vastaamalla tämän artikkelin lopussa olevaan kyselyyn – myös oireettomana kannattaa vastata

Oiretutka kysyy vastaajilta, minkälaisia oireita he kokevat ja missä päin Suomea he asuvat. Tarkoituksena on kerätä tietoa, jonka avulla selvitetään koronaviruksen leviämistä. Suomalaisista medioista tällä hetkellä MTV:n uutiset ja Ilta-Sanomat osallistuvat seurantaan.

Palvelu, avointa dataa ja palvelun lähdekoodi löytyvät osoitteesta oiretutka.fi

Oiretutkan kysely on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston kanssa. Tarkoituksena ei ole diagnosoida oireita, vaan kerätä niistä tietoa artikkeleita varten sekä näyttää, missä päin Suomea oireillaan. Tulokset ovat suuntaa-antavia, eivätkä tieteellisesti päteviä.

Kysymme vastaajilta oireista, joita voi esiintyä nuhakuumeen, influenssan tai muun viruksen, kuten koronaviruksen yhteydessä. Lisäksi kysymme tekijöistä, jotka voivat altistaa koronaviruksen aiheuttamalle sairaudelle.

Palveluun kerättävät tiedot ovat anonyymejä, ja Oiretutka ei tallenna tietoja niin, että ne olisivat yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään. Tiedot jäävät nimettöminä talteen niin, että samalla laitteella voit päivittää niitä kahden viikon sisällä. Päivitykset auttavat seuraamaan taudin etenemistä.

HS ja Futurice julkaisevat käyttäjien nimettömät vastaukset avoimeksi dataksi, jotta terveysviranomaiset, tiedotusvälineet ja kaikki muut pysyisivät paremmin tilanteen tasalla. Tämä mahdollistaa tarkemmat analyysit siitä, miten suomalaiset nyt sairastavat.

Vastaa kyselyyn alla – myös oireettomana voi vastata, sekin auttaa oireiden seuraamista.