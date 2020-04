Viranomaiset ovat siirtäneet Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakoti Kallionsydämen toiminnan kuntayhtymän vastuulle, tiedotti aluevalvontavirasto (avi) torstaina.

Syynä siirtoon on tarve varmistaa hoivakodissa asuvien ihmisten turvallisuus. Yhdeksän iäkästä vanhusta on jo kuollut Kallionsydämessä koronaviruksesta johtuvaan tautiin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden katsotaan vaarantuneen, koska asiakkaiden lääke- ja sairaanhoitoa ei ole pystytty toteuttamaan asianmukaisesti, henkilöstörakenne ei ole ollut riittävä eikä esimerkiksi siivouksesta ja hygieniasta ole pidetty riittävästi huolta.

Päätöksen vastuun siirtämisestä tekivät aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

”Oleellista on se, että yksikkö on siirtynyt kunnan haltuun, koska tapahtumien kulku on ollut sellainen, että se on paras ratkaisu nyt”, sanoi Valviran ylijohtaja Markus Henriksson HS:lle.

Hoivakoti on jo ollut Itä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa. Päätöksen myötä hoivahenkilöstö siirtyy Attendon vuokraamana Ylä-Savon sote-kuntayhtymän johdettavaksi. Asukkaita ei siirretä Kallionsydämestä pois.

HS kirjoitti hoivakoti Kallionsydämen tilanteesta torstaina.

Kallionsydän on hoivayhtiö Attendon 30-paikkainen hoivakoti. Sen asumisyksikössä on kaksi 15 asukkaan ryhmäkotia. Nyt yli puolet toiset ryhmäkodin asukkaista on kuollut.

Attendolla on Suomessa yhteensä 400 asumisyksikköä ikäihmisille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Koronavirus on levinnyt yli 8 000 asukkaan Kiuruvedellä niin, että siellä on väestömäärään suhteutettuna eniten tartuntoja Suomessa.

Aluevalvontavirasto huomauttaa tiedotteessaan, että yksityisen vanhusten asumispalvelujen tuottajalla on keskeinen omavalvontavastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja että palvelun ostavalla kunnalla on lain mukaan vastuu toiminnan valvonnasta.

Aluevalvontaviraston ja Valviran tehtävänä on ohjata kuntia valvonnassa ja ottaa valvontaansa kuntia ja palveluntuottajia. Avi tekikin päätöksen Attendon Kallionsydämen ja Ylä-Savon sote-kuntayhtymän valvonnan aloittamisesta jo viime viikon perjantaina.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kutsui keskiviikkona koolle valvontakokouksen. Siihen osallistui aluevalvontaviraston lisäksi Ylä-Savon sote-kuntayhtymä ja Attendo.

Kokouksessa sovittiin, että Attendo keskeyttää Kallionsydämen toiminnan ja kuntayhtymä ottaa yksikössä toimintavastuun torstaihin puoleen päivään mennessä.

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoo, että Valvira ja avi ovat saaneet paljon yhteydenottoja hoivayksiköiden tilanteesta.

”Tällä hetkellä tietojeni mukaan meillä ei ole ihan vastaavaa tapausta meneillään”, hän kertoo.

”Valvontatyö on myös ohjausta ja neuvontaa ja tukea yksiköille ja tätä työtä teemme nyt tosi paljon.”

Henriksson korostaa, että nyt ei ole sen aika, että lähdettäisiin ”tikulla kaivelemaan”, kuka on syyllinen, vaan keskeistä on turvallisuuden varmistaminen ja ratkaisujen löytäminen.

”Totta kai tullaan selvittämään yksityiskohtaisesti, että mitä on tapahtunut, se pitää selvittää.”

Henrikssonin mukaan eri toimijoiden täytyy päästä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön Kiuruveden tapaisissa tilanteissa.

Onko Kallionsydämen tapahtumista Attendolle jotain seurauksia?

”Tämä valvonta jatkuu Itä-Suomen aluevalvontaviraston puolesta, ja meillä on vanhoja valvonta-asioita kesken.”