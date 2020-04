Huoltovarmuuskeskuksen kanssa kasvosuojaimista kauppaa hieroneen kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän yrityksen tili on jäädytetty Virossa, kertoo virolaismedia.

Virolainen Ärileht-lehti kertoo, että Jylhän virolaiselle yritykselle olisi maksettu viisi miljoonaa euroa viime perjantaina. Virolainen Luminor-pankki on kuitenkin jäädyttänyt yrityksen tilin, koska rahojen alkuperä on pankin mukaan epäselvä.

Ärileht-lehden mukaan virolainen Luminor-pankki sanoo, että Suomen valtion ja Jylhän pyörittämän virolaisen yrityksen välinen kauppa näyttää epäilyttävältä. Lehden mukaan Luminor-pankki ihmettelee, miten pieni kauneusalan yritys yhtäkkiä saa miljoonia euroja tililleen. Pankit Virossa ovat viime vuosien rahanpesuskandaalien takia erittäin tiukkoja.

Tiina Jylhä

Lehden mukaan Kiinaan tarkoitettu maksu kiinalaisista kasvosuojaimista on ollut jumissa Virossa jo usean päivän ajan. Jylhä sanoi keskiviikkoyönä HS:lle, että hänen yritykseltään olisi tulossa Suomeen kasvomaskitoimitus lentokoneella 20. huhtikuuta. Lehden mukaan tilauksen ennakkomaksua ei ole kuitenkaan voitu tilin jäädyttämisen vuoksi suorittaa Kiinaan.

Jylhä arvioi, että tilauslennolla olisi suurin piirtein saman verran maskeja kuin Suomeen nyt saapui, eli pari miljoonaa. Jylhän mukaan hän ei ole varma, monestako lisälennosta Huoltovarmuuskeskuksen kanssa on sovittu.

Virolaislehdelle Jylhä sanoo, että hänen yrityksensä saamat rahat ovat peräisin Suomen valtion alaiselta virastolta. Jylhää avustaa Virossa asianajaja Vahur Kivistik. Kivistikin mukaan rahat pitäisi saada kulkemaan tililtä eteenpäin Kiinaan suojavarustetilauksen vahvistamiseksi.

”Tiistai-iltana kirjoitimme jälleen Luminorille pyytääksemme rahojen vapauttamista, sillä rahan alkuperän tarkistaminen on erittäin helppoa ja ottaa vain muutaman minuutin”, Kivistik sanoo.

”Tilauksessa Huoltovarmuuskeskus on merkitty maksajaksi, pankille on esitetty keskuksen tilauskirje ja netistä on helppo löytää se, että kysymys on Suomen valtion Huoltovarmuuskeskuksesta. Silti, viidettä päivää peräkkäin, Luminor-pankki epäilee Suomen valtiota rahanpesusta.”

Luminor-pankin edustaja Karel Hanni kommentoi tapausta Ärileht-lehdelle lyhytsanaisesti.

”Emme voi kommentoida yksittäistapauksia. Yleisesti voin sanoa, että on olemassa paljon eri syitä sille, miksi asiakkaan tili voidaan jäädyttää. Kysymys rahojen alkuperästä on vain yksi monista”, Hanni sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista kasvomaskeista on kehkeytynyt riita, jonka keskeiset osapuolet näyttävät olevan kaksi yrittäjää ja suomalainen alamaailma.

Kyse on siitä, että Huoltovarmuuskeskus tilasi äskettäin koronavirusepidemiaa varten Suomeen kaksi miljoonaa kirurgista kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta. Ne saapuivat Kiinasta tilauslennolla viime tiistaina. Keskiviikkona kävi ilmi, että toisin kuin oli tarkoitus, maskeja ei voi käyttää sairaalakäytössä.

Jylhän mukaan tilauksen oli määrä olla hänen yrityksensä Look Medical Caren toimittama, mutta liikemies nimeltä Onni Sarmaste ilmestyi mukaan kauppaan ja huijasi rahat itselleen. Sarmasteen mukaan taas Jylhä on yrittänyt varastaa häneltä rahaa.

HS:n tietojen mukaan kasvomaskikaupassa oli kyse ainakin viidestä miljoonasta eurosta.

Jylhän ja Sarmasteen välisestä kiistasta uutisoi ensimmäiseksi Suomen Kuvalehti.

On epäselvää, onko virolaislehden nyt uutisoimassa maksussa kyse samasta viiden miljoonan euron summasta, josta Jylhä ja Sarmaste riitelevät, vai onko kyse jostain tulevaan toimituserään liittyvästä maksusta.

HS ei tavoittanut Tiina Jylhää kommentoimaan virolaislehden uutista.

HS:n tietojen mukaan Sarmaste on myös hyvin verkottunut Suomen alamaailmaan. Hän vastasi keskiviikkona HS:n kysymykseen aiheesta näin:

”Olen sinkkumies, joka viihtyy vapaa-aikana ulkona. Jos joku istuu pöytääni, en halua sanoa, että poistu. Totta kai niistä tulee tuttuja, mutta eivät ne mitään kavereita ole. En halua tehdä heidän kanssaan bisnestä”, hän kertoi.