Pirkkalassa asuva "Hippu" on yksi noin 3 600:sta helmikuussa syntyneestä suomalaislapsesta. Helmikuu oli kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin lapsia syntyi enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten.

”Yritettiin niin sanotusti oppikirjan mukaan, ja sitten oli onnea matkassa”, kertoo Meri Henriksson, 29.

Suomi on ollut lähes kuukauden poikkeustilassa, mutta Pirkkalassa asuva Henriksson elää nyt elämänsä parasta aikaa. Syynä ovat perheeseen helmikuussa syntynyt vauva ja puolitoista­vuotias isoveli Veikko.

Henrikssonien kuopus on yksi helmikuussa syntyneestä 3 617 suomalaislapsesta. Tämä on hyvä uutinen paitsi lasten äideille, isille ja läheisille, myös Suomen huoltosuhteesta murehtiville päättäjille.

Koko 2010-luvun ajan laskeneet syntyvyysluvut tasaantuivat vuodenvaihteessa ja kääntyivät jopa varovaiseen kasvuun. Helmikuussa vauvamäärä lisääntyi kolmatta kuukautta peräkkäin verrattuna vuoden takaiseen.

Laskua edeltäneistä luvuista ollaan kuitenkin kaukana, eivätkä alkuvuonna syntyneet vauvat pysty korjaamaan Suomen huoltosuhdeongelmaa: yhä pienemmän määrän työikäisiä pitäisi rahoittaa tulevina vuosina yhä suuremman vanhusväestön palvelut.

Suomi harmaantuu niin kovaa vauhtia, että asiantuntijoiden mukaan joudumme pohtimaan, millaiseen hyvinvointivaltioon meillä on varaa.

Vaikka Suomi on yhä alhaisen syntyvyyden maa, tuoreimmat tilastot tuovat tilanteeseen valon pilkahduksen: niiden perusteella useat asiantuntijat arvelevat, että syntyvyyden aallonpohja olisi vihdoin nähty.

Tästä olisi puhuttu Suomessa paljon enemmän, ellei koronavirusta olisi tullut.

Tilastojen valossa Meri Henriksson ja hänen puolisonsa Niko Henriksson ovat olleet liikkeellä hyvissä ajoin. Vuonna 2018 ensisynnyttäjät olivat keskimäärin 29,3-vuotiaita.

Perheellä on ollut myös onnea, sillä kumpikin raskaus sai alkunsa helposti.

”Nautin myös töistä ja haluan edetä urallani, mutta meillä oli tavoitteena, ettei minun tarvitsisi mennä töihin lasten välissä. Tämä meni ihan täydellisesti”, Henriksson iloitsee.

Henrikssonit etenivät perinteisen kaavan mukaan. Ensimmäinen lapsi oli tervetullut, kun heillä oli oma talo, vakiintunut asema työelämässä ja vihkisormukset sormessa.

Sen enempää pari ei halunnut odotella. Henrikssonin mukaan he tahtoivat perustaa perheen, kun jaksamista oli vielä ja onnistumisen todennäköisyys isompi kuin myöhemmin.

”Olen vähän ihmetellyt lapsensaanti-iän nousua. Tuttavapiirissäni moni on alkanut ajatella lapsia vasta päälle 30-vuotiaana, ja seurustelutkin ovat ottaneet pidemmän kaavan. Me olimme olleet puolitoista vuotta yhdessä, kun Niko kosi, ja monen mielestä se tuntui nopealta”, hän kertoo.

Taloushallintoalalla työskentelevä Meri Henriksson ja ilmanvaihtotöitä tekevä Niko Henriksson perustivat perheen, kun häät oli pidetty ja omakotitalo hankittu. Esikoinen Veikko on puolitoista vuotta vanha, ja ”Hipuksi” kutsuttu vauva syntyi helmikuussa. Perheeseen kuuluu myös Samu-koira. Kuva: Reijo Hietanen

Alkuvuonna syntyvyys lisääntyi määrällisesti eniten 30–33-vuotiailla äideillä. Suhteellinen muutos oli suurin hieman vanhemmilla, 35–39-vuotiailla.

”Tähän voi olla kaksi selitystä. Yli 35-vuotiailla tässä näkyy lapsensaannin lykkääminen, mutta 30–33-vuotiaat ovat aika tyypillisessä lapsensaanti-iässä. Veikkaukseni on, että tästä isoimmasta määrällisestä lisäyksestä moni on ensimmäisiä lapsia”, pohtii Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Hänestä on hyvä merkki, jos syntyvyyden kasvu osoittautuu 30–33-vuotiailla todelliseksi eikä vain hetkelliseksi ilmiöksi.

”Silloin voi olla, että he synnyttävät elinaikanaan enemmän lapsia kuin samanikäiset naiset muutama vuosi sitten.”

Sosiaalisessa mediassa on enemmän tai vähemmän leikillään mietitty koronaviruksen vaikutusta syntyvyyteen. Se on käynyt myös Meri Henrikssonin mielessä.

”Olen miettinyt, että jos syntyvyys vähän nousisi, kun pariskunnat viettävät paljon aikaa kotona. Mutta toivottavasti ei käy niin, että ihmisillä menee hermot ja tulee enemmän eroja. Ehkä tämä vähän testaa perheitä, miten pärjätään yhdessä”, hän pohtii.

Henriksson arvelee, että jos edessä on lama, se voi vähentää syntyvyyttä. Hän ei usko, että koronavirustilanne vaikuttaisi hänen lapsenhankinta­suunnitelmiinsa, jos asia olisi nyt ajankohtainen.

”Ensimmäinen ajatukseni varmaan olisi, että tehdään nyt äkkiä, kun on vielä työpaikka.”

HS haastatteli maaliskuun lopussa asiasta kahta tutkimusprofessoria, Anna Rotkirchiä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mika Gissleriä.

Heidän näkemyksensä olivat osittain eri suuntaisia: Gissler arveli, että ihmisten sisällä pysyminen voisi lisätä syntyvyyttä, mutta Rotkirch uskoi, että kriisin aiheuttama epävarmuus ja talousvaikeudet saavat ihmiset lykkäämään nyt lapsenhankintaa.

Entä hieman myöhemmin? Nähdäänkö pian rakkauden kesä – ja sen jälkeen vauvojen kevät – kun kokoontumis­rajoituksia jossain vaiheessa aletaan höllentää ja ihmiset pääsevät taas juhlimaan?

Ehkä, pohtii Anna Rotkirch – mutta tällöin puhuttaisiin korkeintaan pienestä piikistä.

”Kansalliset juhlat ruokkivat syntyvyyttä joskus mutta eivät aina. Kun poikkeustila loppuu, niin voisihan siihen jopa ennustaa minivauvabuumin.”

Myös syntyvyyttä tutkivan Nefer-akatemiahankkeen johtaja Marika Jalovaara Turun yliopistosta arvioi, että koronakriisin aikana lapsia laitetaan alulle tavallista vähemmän.

Rajoitusten purkamisen jälkeiseen syntyvyyspiikkiin hän ei usko, vaikka parien muodostuminen voikin vilkastua.

”Useimmille vakiintunut parisuhde on edellytys lapsen saamiselle.”

Jos koronavirus saa ihmiset lykkäämään lasten yrittämistä, pato voi lähteä purkautumaan epidemian jälkeen. Näin tapahtui jatkosodan päätyttyä, jolloin Suomessa syntyi vuosittain yli 100 000 lasta. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin nyt.

Molemmat tutkijat kuitenkin huomauttavat, että nyt ei eletä sodan veroista kriisiä.

”Kyllä tällaista voi olla ainakin niillä pareilla, joilla on ollut vakaa suunnitelma saada lapsi”, Jalovaara pohtii.

”Esimerkiksi hedelmöityshoidot ovat nyt paljolti jäissä. Voi olla, että nyt raskaana olemiseen liittyy myös huolia, jotka saavat ihmiset odottamaan.”

Sekä Rotkirch että Jalovaara uskovat, että kriisin jälkeen syntyvyys voi nousta pidemmäksikin aikaa, mutta vasta kun talouden pahin notkahdus on ohi.

”Etenkin työttömyys on tilastollisesti kapula perheenmuodostuksen rattaissa”, Jalovaara huomauttaa.

Väestöliiton kyselyissä yleisimpiä syitä lasten hankinnan lykkäämiseen on ollut halu tehdä muita kiinnostavia asioita.

Anna Rotkirch arvelee, että monen arvot muuttuvat nyt perhe­keskeisempään suuntaan. Monissa ammateissa myös etätyö yleistynee. Se voi helpottaa perheen ja työn yhdistämistä.

”Tämä on spekulaatiota, mutta voi olla, että kriisi muuttaa ajattelua siitä, mikä nähdään normaalina elämänä. Suomalaisessa elämäntyylissä on ihannoitu sitä, että tehdään paljon asioita. Nyt osalle voi tulla tunne, ettei voikaan niin paljoa huonommin, vaikka elämänpiiri on pienentynyt”, Rotkirch pohtii.

”Kriisi voi muuttaa ajattelua siitä, mikä nähdään normaalina elämänä.”

”Olen kuullut myös sinkkujen pohtivan, että ei ole mukavaa elää yksin. Tämä voi vahvistaa halua perheellistyä.”

Kiinnostava kysymys on, ovatko mahdolliset arvomuutokset pysyviä.

”Jos näin on, niin myöhemmin – ehkä aikaisintaan vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua – voisi tulla ihan kunnon vauvabuumi.”

Samantyyppisiä pohdintoja on myös Jalovaaralla.

”Jos ihmiset laittavat asioita uuteen tärkeysjärjestykseen, on mahdollista, että myös lapsensaannin lykkäämiseen johtaneet syyt järjestyvät uusiksi. Elämän perusasioiden merkitys korostuu, ja aiemmat sitku-tekijät näyttäytyvät vähemmän tärkeinä”, hän sanoo.

Jalovaaran mukaan saattaa jopa olla, että perheen perustamisessa aiemmin arveluttaneet asiat eivät kriisin jälkeen enää tunnu kaikkien mielestä yhtä painavilta.

”Epävarmuus on pitkälti subjektiivinen kokemus. En halua vähätellä kenenkään huolenaiheita, mutta nyky-Suomi on monella tavalla parempi ja turvallisempi paikka saada lapsia kuin mikään muu paikka minään muuna aikana.”