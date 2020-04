HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Kevättä edelsi poikkeuksellinen talvi. Se hipoi ennätyksiä molemmista päistä, ja ero mustan etelän ja valkean pohjoisen välillä on ollut suuri.

Samaan aikaan kun Etelä-Suomessa on rikottu talvisia lämpöennätyksiä ja kevät on edennyt ripeästi, Lapissa lunta on ollut poikkeuksellisen paljon.

Ja on yhä: Suuressa osassa Lappia lumensyvyys oli huhtikuun vaihteessa harvinaisen tai jopa poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi Kittilän Pokassa lunta on edelleen lähes 120 senttimetriä.

Lapin lumikuorma on hiponut riskirajaa, sillä se on myös painavaa. Hanget painavat nyt enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa. Kittilä–Ivalo-alueella ja Koillismaalla lumikuorma on paikoin yli 330 kiloa neliömetrillä. Siinä ovat kattojen rakenteet koetuksella.

Vastaavaa lumikuormaa ei ole nähty ainakaan 60 vuoteen. Vuodesta 1962 lähtien tilastoitujen havaintojen mukaan Kemijoen ja Ivalojoen vesistöalueilla ei ole koskaan aiemmin havaittu tähän aikaan vuodesta näin suuria lumen vesiarvon lukemia.

Huolena on lumen sulaminen. Pelkona on, että kevät tuo tullessaan suurtulvat.

Lapissa lunta on ollut tänä vuonna ennätyksellisen paljon. Inarin Nellimissä Heimo Pukkila mittasi helmikuun alussa lumen syvyydeksi 70 senttiä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Oulun pohjoispuolella lumen vesiarvo on poikkeuksellisen suuri. Tulvakeskuksen mukaan erityisesti Kemi-, Ounas- ja Ivalojoella on mahdollisuus erittäin suuriin tulviin toukokuun loppupuolella, mikäli lumet sulavat kerralla.

Etelä-Suomi on lumeton Vaasa–Savonlinna-linjan eteläpuolella. Nyt kevät on täydessä vauhdissa. Se on tullut kuin varkain, kun ihmisten arki on keskittynyt koronavirusepidemiasta selviämiseen.

Tiistai 7. huhtikuuta oli kevään lämpimin päivä. Kevään lämpöennätys mitattiin Hattulassa, jossa lämpötila nousi 17,5 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan se oli kaikkien aikojen korkein lämpötila tässä vaiheessa huhtikuuta.

Kevät etenee, joskin sää vaihtelee. Pääsiäiseksi on tulossa takapakkia, kun sää kylmenee.

Siitepölykausi alkoi ennätysmäisen aikaisin. Leppä kukkii lumirajan alapuolella, ja etelässä kukinta on jo heikkenemässä. Myös koivun siitepölyä voi kulkeutua Suomeen pääsiäisenä.

Muuttolinnut ovat palanneet Suomeen tavanomaisessa aikataulussaan. Siis ne, jotka palasivat: monet vesilinnut eivät edes muuttaneet etelään vaan jäivät Suomeen talvehtimaan, koska meri on ollut sula.

Valokuvaaja Juha Metso seurasi lintujen kevättunnelmia Helsingin ympäristössä tällä viikolla:

Luonto-Liiton kevätseuranta kertoo tavanomaisesta kevään etenemisestä. Leskenlehti kukkii yleisesti, samoin sinivuokko. Lintujen lisäksi liikkeellä ovat sitruunaperhonen ja nokkosperhonen sekä kimalainen. Muurahaisetkin ovat heränneet.

Maaliskuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Suomessa harvinaisen lauha, etelärannikolla jopa poikkeuksellisen lauha. Maan lounaisosassa taas oli tavanomaista sateisempaa.

Vertailukauteen 1981–2010 nähden keskilämpötila oli etelässä vajaat neljä astetta, Keski-Suomessa noin kolme astetta ja pohjoisessa noin kaksi astetta tavanomaista korkeampi.

Ruskosammakot lämmittelevät Etelä-Suomen kevätauringossa tiistaina. Kuva: Juha Metso

Temppuileva sää on myös merkki ilmastonmuutoksesta. Sää toki vaihtelee vuodesta toiseen, eivätkä yksittäiset myrskyt, tulvat tai hellejaksot ole sinänsä todiste ilmastonmuutoksen etenemisestä. Ne muistuttavat kuitenkin siitä, että epävarmuus ilmastossa on lisääntynyt.

Rajusti vaihteleva sää on tullut tutuksi eri puolilla maailmaa, ja Suomessakin on ollut tottumista temppuilevaan säähän. Sää muuttuu aiempaa epävakaisemmaksi, ja etenkin talvet lämpenevät. Tämä on jo näkyvissä.

Kuluvan kaltainen talveton talvi antaa esimakua tulevaisuuden Suomen säästä. Ilmaston lämmetessä talvet lyhenevät paikoin jopa kaksi kuukautta ja jäävät usein kokonaan tulematta.

”Ei tämä talvi ainakaan millään tavalla ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen kanssa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen.

Suurin muutos on tulossa nimenomaan talviin.

”Etelä-Suomessa tulee olemaan yhä enemmän tällaisia talvia. Pohjois-Suomessa talvet ovat jo lyhentyneet molemmista päistä”, Laaksonen sanoo.

”Nyt Lapissa oli ennätysmäärä lunta. Sekin sopii kokonaiskuvaan. Kun ilmasto lämpenee, vettä haihtuu enemmän meristä ja kasvillisuudesta maanpinnalta ja sateet lisääntyvät. Lapissa sateet tulevat lumena.”

Muutoksen mittarit hipoivat ennätyksiä taas viime vuonna. Helleaallot ylsivät Suomeenkin, ja Helsingissä rikottiin heinäkuussa kaikkien aikojen lämpöennätys.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n mukaan vuosi 2019 oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Kaiken kaikkiaan maapallo on lämmennyt 1,1 astetta esiteollisesta ajasta eli nopeammin kuin aikaisemmin on ennakoitu.

Suomessa lämpeneminen on ollut nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin, sillä arktinen alue lämpenee kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden. Suomen ilmasto on lämmennyt yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä lähtien.