Poliisilla on käynnissä Kymenlaaksossa Kotkassa operaatio, ja tällä hetkellä etsinnässä on ainakin yksi henkilö, kerrotaan STT:lle Kaakkois-Suomen poliisista. Operaatio on ollut käynnissä eilisestä asti. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.

STT:n tietojen mukaan operaatio liittyy etsintäkuulutettuihin miehiin, joita epäillään muun muassa murhan yrityksestä.

Miehet saivat poliisit alun perin peräänsä, koska heidän epäillään ammuskelleen Helvetin enkelit -moottoripyöräjengin kerhotilan edustalla Kotkassa viime viikonloppuna, perjantain vastaisena yönä.

Lauantain vastaisena yönä epäillyt päätyivät poliisin piirittämiksi Pyhtäällä. Miehet onnistuivat kuitenkin pakenemaan, ja siitä seurasi useita tunteja kestänyt poliisioperaatio.

Operaation vaativuutta ja vakavuutta lisäsi yöllä se, että etsintöjen aikana metsässä etsittävien henkilöiden suunnalta kuului laukauksia. Mahdollista poliisia kohti ampumista tutkitaan murhan yrityksenä.

Miehet ovat pakoilleet poliisia siis jo noin viikon verran. Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan, että miesten etsinnät ovat jatkuneet koko viikon.