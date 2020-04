Ihmisoikeudet

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) käsittelemässä irakilaisperheen jutussa on paljon samaa kuin siinä, josta Suomi sai EIT:ltä langettavan tuomion marraskuussa. Keskeinen kysymys on sama: ennakoivatko aiemmat oikeudenloukkaukset sitä, että ihmisen henki tai terveys on jatkossakin vaarassa?

Tämän arvioinnissa Suomi epäonnistui EIT:n mukaan aiemmin. Virhe oli kohtalokas. Suomesta palautettu irakilaismies tapettiin kotimaassaan kolme viikkoa paluunsa jälkeen.

Tuoreessa tapauksessa valittajana on perhe, johon on Turun hallinto-oikeuden mukaan kohdistunut aiemmin vakavia oikeudenloukkauksia.

Oikeus päätyi kuitenkin siihen, etteivät vanhemmat ja aikuinen poika enää olisi Irakissa erityisen kiinnostuksen kohteena. Siksi he eivät saaneet turvapaikkaa Suomesta.

Perheen isä oli Saddam Husseinin aikaan armeijassa upseerina. Kertomansa mukaan hänen oli myös pakko kuulua hallitsevaan Baath-puolueeseen.

Isän mukaan korkeita upseereita alettiin vuonna 2007 surmata, ja myös häneen kohdistui murhayritys kesäkuussa 2007.

Miehen autoa kohti ammuttiin kodin läheisessä risteyksessä. Hänen enonsa kuoli, ja hän itse sai vammoja jalkoihinsa.

Seuraavana vuonna perhe muutti toiselle asuinalueelle, ja elämä näyttikin rauhoittuvan. Tilanne muuttui Isisin levittäydyttyä alueelle vuonna 2014.

Syksyllä 2014 puolisotilaalliset Badrin joukot tulivat perheen kotiin ja pyysivät isää liittymään armeijaan.

Iranin tukema Badr on suurin ja parhaiten varusteltu shiiamilitia Irakissa. Sen vahvuudeksi on arvioitu noin 20 000 miestä. Badr on syyllistynyt useisiin vakaviin oikeudenloukkauksiin sunniväestöä kohtaan.

Isä epäili, että Badrin joukoissa hänen olisi käsketty siepata ja pahoinpidellä ihmisiä, joten hän kieltäytyi.

Kun mies oli kieltäytynyt toistamiseen kesällä 2015, tiedustelupalvelussa työskennellyt vanha ystävä varoitti, että mies on vaarassa. Vähän myöhemmin toinen ystävä kertoi, että miehen nimi oli hävitettävien listalla.

Perhe lähti Irakista elokuussa 2015.

Perheen vanhempi poika palasi vapaaehtoisesti Irakiin, mutta kun kotitaloa ammuttiin, hän pakeni uudelleen. Hänen olinpaikkansa on salattu hallinto-oikeuden päätöksistä.

Perhe liitti hakemukseensa kopioita rikosilmoituksista ja pidätysmuistioista, jotka koskivat sekä isää että poikia.

Hallinto-oikeuden mukaan on riidatonta, että isä haavoittui ampumisessa vuonna 2007 ja että Badr yritti värvätä häntä riveihinsä. Samoin riidaton oli äitiin kohdistunut sieppausyritys vuonna 2009.

Oikeus kuitenkin huomautti, että tapahtumista on kulunut pitkä aika.

Oikeus piti pelkkinä kuulopuheina isän saamia viestejä, joiden mukaan hän olisi hävitettävien listalla. Pidätysdokumenttien näyttöarvoa oikeus piti vähäisenä, koska niiden aitoudesta ei ollut varmuutta. Se piti epäuskottavana, että isästä ja pojista olisi annettu pidätysmääräys.

Oikeuden mukaan sunnimuslimeihin voi Bagdadissa kohdistua oikeudenloukkauksia, mutta kaikki sunnit eivät ole vainon vaarassa.

Oikeus päätyi siihen, ettei perheellä ole perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan.

Kun turvapaikkahakemus oli hylätty, perhe haki kansainvälistä suojelua. Se vetosi helmikuussa 2019 annettuun päätökseen, jolla isä ja molemmat pojat oli tuomittu Irakissa elinkautiseen vankeuteen ”sektaarisen tilanteen kiihottamisesta”. Myös perheen omaisuus oli määrätty takavarikoitavaksi.

Tämän päätöksen näyttöarvoa Turun hallinto-oikeus piti vähäisenä. Sen aitoudesta ja alkuperästä ei ole varmuutta, ja lisäksi tuomio on annettu melkein neljä vuotta sen jälkeen, kun perhe oli lähtenyt Irakista.

Korkein hallinto-oikeus ei ottanut tapausta tutkittavakseen, ja perhe määrättiin palautettavaksi Irakiin.

Nyt EIT on määrännyt, että perhettä ei saa poistaa Suomesta ennen kuin se on käsitellyt asian.

EIT on pyytänyt Suomen hallitukselta selvitystä siihen, rikkoisiko perheen palautus ihmisoikeussopimuksen artikloja, jotka suojaavat jokaisen elämää sekä kieltävät kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun.