Suomi asuu nyt ahtaammin kuin koskaan. Eniten väestöntiheys, siis neliökilometrin alueella asuvien ihmisten määrä, on kasvanut tällä vuosituhannella Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Samalla valtaosa maasta on muuttunut entistäkin harvemmin asutuksi.

Vielä syyskuun lopussa Tilastokeskuksen väestöennuste ennakoi kehityksen kiihtyvän ainakin vuoteen 2040 saakka. Sitten tuli koronavirus.

Kävi ilmi, että koronaviruksen kaltaisille epidemioille on hyvät olosuhteet kaupungeissa, joissa on tiheä asutus ja esimerkiksi julkisen liikenteen kaltaisia solmukohtia. Yhdysvalloissa virus on kylvänyt kuolemaa etenkin tiheästi asutussa New Yorkissa. Suomessa sen pahimmat haitat ovat kasautuneet Helsinkiin ja muihin Uudenmaan tiheästi asuttuihin kaupunkeihin.

Pysäyttääkö koronavirus kaupungistumisen?

”Tätä on tullut pohdittua”, sanoo Suomen tunnetuimpiin muuttoliikkeen tutkijoihin kuuluva Timo Aro.

Edellisen kerran Suomi kohtasi ison poikkeuskauden syksyllä 2008 alkaneen finanssikriisin yhteydessä. Sitä ennen vastaava mullistus elettiin 1990-luvun alun laman yhteydessä.

”Molemmat edelliset kriisit johtivat voimakkaaseen keskittymiseen ja kaupunkien kiihtyvään kasvuun. Ensin alueiden välinen muuttoliike tyrehtyi, mutta ajan kuluessa muuttoliike voimistui ja keskittyi merkittävästi”, Aro pohtii.

Nyt käsillä oleva kriisi on täysin erilainen edellisiin verrattuna. Vertailukohtaa voi hakea sadan vuoden takaa, jolloin espanjantauti järisytti yhteiskuntia ympäri maailmaa.

Nyt välitön vaikutus on kaiken muuttoliikkeen jäätyminen. Pysähdyksen kestoa on vaikea arvioida.

”Kun tästä kriisistä tullaan ulos, niin parhaiten pärjäävät muutoksessa nykyisten kasvukeskusten lisäksi kaupunkien kehysalue ja kaupunkien läheinen maaseutu, siis sellaiset kaupunkien läheisyydessä olevat alueet, joissa yhteydet toimivat ja liikkuminen on helppoa”, Aro sanoo.

Jostain tällaisesta puhui eduskunnan nykyinen puhemies Matti Vanhanen (kesk) hahmotellessaan myöhemmin Nurmijärvi-ilmiöksi ristittyä puutarhametropolimalliaan vuonna 2008. Entisen pääministerin ideana oli, että pääkaupunkiseutu muodostuisi puutarhakylien metropoleista.

Aro puolestaan sanoo, että jatkossa aluekehitys voi tuoda kukoistusta suurten kaupunkien liepeillä oleviin pieniin kuntiin. Turussa voitaisiin nähdä Kaarina-ilmiö, Tampereella Lempäälä-ilmiö.

”En tarkoita, etteikö suurten kaupunkien voittokulku jatkuisi tästä eteenpäin, mutta kaupunkien läheisyydessä olevat kunnat pystyvät entistä enemmän houkuttelemaan tilalla, luonnolla, väljyydellä. Se olisi 2020-luvun Nurmijärvi-ilmiö. Minusta siihen on mahdollisuus.”

Asumiseen liittyviä valintoja tehdään tunteen, mielikuvien ja järjen sekoituksen yhteisvaikutuksena. Nyt on nähty, että virus leviää varsinkin kaupungeissa, se voi heikentää mielikuvaa tiiviisti asutuista kaupungeista.

”Ehkä ensimmäisen kerran finanssikriisin jälkeen valinnoissa painottuvat luontoon, lähipalveluihin, turvallisuuteen, terveyteen ja niiden saatavuuteen liittyvät asiat”, Aro arvioi.

Tällaisessa ajattelussa myös maakuntien keskuskaupungit ja eräät seutukaupungit voittaisivat, esimerkiksi sellaiset kuin Seinäjoki, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Joensuu. Niissä on pääosin riittävä määrä palveluita, koulutus- ja vapaa-ajantarjontaa, sujuva arki sekä pääkaupunkiseutuun verrattuna kohtuullinen hintataso.

Kriisin vaikutus kaupungistumiseen riippuu pitkälti myös sen kestosta. Jos kriisi jää lyhyeksi, suuri kuva ei juuri muutu, ennustaa Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio.

Silloin Suomen suurimmat kaupunkiseudut vahvistuvat edelleen ja useat heikosta työ- ja koulutuspaikkakehityksestä kärsivät pienet ja keskisuuret kaupungit ajautuvat aiempaa suurempiin vaikeuksiin. Samaan aikaan maaseudun jakaantuminen voittajiin ja häviäjiin jatkuisi entiseen tapaan.

”Kun kriisistä aletaan tulla asteittain ulos ja julkista rahaa kanavoida erilaisiin kohteisiin, maaseutupoliitikot sekä pienten ja keskisuurten keskusten puolustajat tulevat esittämään, että Suomen hajautettu aluerakenne on covid-19-taudin kaltaisen vitsausten torjumisen kannalta etu eli eräänlainen kansanterveydellinen turvallisuustekijä”, Moisio pohtii.

”Samaan aikaan suurkaupunkipoliitikot tulevat esittämään, että koronakriisi osoitti vihdoin kaikille, miten tärkeitä suuret kaupungit ovat kansantalouden kannalta. Tämän jälkimmäisen logiikan ydin on siis se, että kun suurissa kaupungeissamme taloudellinen toiminta sakkaa, kaikilla on taloudellisesti vaikeaa.”

Moisio arvelee myös, että kaupunkien tiivistämisen kannattajat tulevat kuuntelemaan kauhun vallassa sellaisia argumentteja, joissa tiiviin kaupungin idea kyseenalaistetaan ja tilalle tarjotaan yhdyskuntarakenteeltaan väljän epäkaupungin mallia.

”Koronakriisin tulisi olla pitkä ja raju, jotta se kykenisi murtamaan ne kaupungistumista kiihdyttävät yhteiskunnalliset voimat, joiden kasvuntavoittelu perustuu muun muassa kuluttamisen ja rakentamisen edistämiseen Kiinassa, Suomessa ja muualla”, Moisio sanoo.

Mutta voisiko kriisi tuoda suomalaisille halun palata takaisin maaseudulle? Esimerkiksi Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula arveli Iltalehdessä, että koronakriisin jälkeen monen suomalaisen haaveet maalla asumisesta vahvistuvat ja kaupungistuminen taantuu.

”Ihmiset toivovat omista näkökulmistaan eri asioita, niin kuin nämä kunnanjohtajat, että ihmiset palaavat näihin paikkoihin, ja tulee takaisin 1950-luvun elinkeinorakenne. Olisin varovainen uskomaan suuriin muutoksiin”, sanoo kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

Vaattovaara ei usko, että maaseutumaisuus alkaisi vetää ihmisiä puoleensa. Sen sijaan hän katsoo nyt Porvoon kaltaisiin pieniin kaupunkeihin, joissa perheellisten elämän laatu voi olla toista kuin eri puolille syntyvissä kerrostalorykelmissä. Kaikki eivät halua uusillekaan kerrostaloalueille.

”Sanoisin, että kaupungistuminen silti jatkuu eivätkä korona tai vastaavat kriisit palauta suomalaisen yhteiskunnan kehitystä aiempien vuosikymmenten tilaan. Kaupungeissa on työpaikkojen lisäksi paljon muitakin ominaisuuksia, joiden vuoksi siellä viihdytään”, hän kertoo.

”Mutta varmasti asumiseen, asuinympäristöön ja vapaa-ajanviettoon liittyvät laadulliset ominaisuudet nousevat vahvemmin esiin. Samoin voidaan nähdä pikkukaupunkien renessanssi, mikä nousee ehkä vahvemmin kuin olisi tapahtunut ilman koronakriisiä.”

Koronakriisi näkyy myös pienemmän mittakaavan muuttoliikkeessä. Etätyö ja neljän seinän sisällä olo on jo käynyt joillekin pariskunnille ja perheille liian raskaaksi, mistä on aiheutunut välitön tarve päästä pois, toiseen vuokra-asuntoon. Tämä on huomattu esimerkiksi Vuokraturvassa, jossa on näköalapaikka muuttoliikkeen mikrotasolle.

”Meille tulee yhteydenottoja, joissa vuokralaisella on erotilanne ja tarve saada uusi vuokra-asunto heti. Nyt on tartuntavaaran vuoksi kynnys korkealla kysyä kaverilta majoittumista sohvalle”, kertoo Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

”Poikkeustilanne kärjistää ongelmia parisuhteissa, jotka ovat ennestään vaikeuksissa. Ilmiö näkyy selvästi ja luultavasti vielä voimistuu, jos poikkeustilanne pitkittyy.”

Metsola hämmästelee, miten nopeasti ja helposti yhteiskunta on siirtynyt etätöihin, mistä luultavasti myös jää pysyviä jälkiä työntekemisen malleihin. Mutta muuttotappiokuntia se ei hänen mukaansa tule pelastamaan.

Sen sijaan esimerkiksi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla muutenkin tämä voi tarkoittaa sitä, että pussinperukoiksi miellettyjen, heikosta poikittaisliikenteestä kärsivien ja siten ympäristöä halvempien asuinalueiden suosio saattaa kasvaa. Näin voi käydä esimerkiksi Vantaan Hakunilalle ja Espoon Suurpellolle, hän pohtii.

”Asunnon valinnassa pääkaupunkiseudulla ei enää ihan paina niin paljon se, että pitää päästä joka päivä töihin, vaikka se olisi hankalaakin. Mitä enemmän tehdään etätöitä, sitä paremman tasoituksen tällaiset paikat saavat.”

Yksi iso muuttoliikevaikutus kriisillä on ollut jo nyt, Metsola muistuttaa. Vähintään kymmenettuhannet suomalaiset palasivat ulkomailta Suomeen ja samalla iso määrä ulkomaalaisia, Suomessa asuvia ihmisiä palasivat hekin kotimaihinsa.

Asuntokauppa on hänen mukaansa jäissä pitkään. Ihmiset siirtävät isoja päätöksiä kriisin keskellä jonnekin tulevaisuuteen.

”Siellä missä asuntokauppa on ollut muutenkin vaikeuksissa, tämä on pysäyttänyt asuntokaupan kokonaan. Ei ole lainkaan tietoa esimerkiksi markkinahinnoista, kun kauppaa ei ole. Tällainen saattaa nopeuttaa kaupungistumista. Asunto ostetaan mieluiten sieltä, missä sillä uskotaan olevan jälleenmyyntiarvoa tulevaisuudessa.”