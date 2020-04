Eri ihmisillä on hyvin erilaiset valmiudet pärjätä poikkeusoloissa. Päivittäinen liikunta on yksi keino pitää yllä terveyttä ja jaksamista, jos toimintakyky sen sallii. Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Koronavirusepidemia rajoittaa nyt useimpien elämää jollain tavalla, mutta erityisen tiukkoja rajoitukset ovat iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen arvioi Bild-lehden sunnuntaina ilmestyneessä haastattelussa, että ikäihmisten eristäytyminen muista ihmisistä voi olla tarpeen jopa vuoden loppuun asti. Hän toivoi, että rokote koronavirusta vastaan saadaan kehitettyä siihen mennessä.

”Ilman rokotetta seniorien kontakteja on edelleen rajoitettava niin paljon kuin mahdollista”, von der Leyen sanoi.

Von der Leyenin mukaan lasten ja nuorten liikkumisvapautta voidaan lisätä aikaisemmin kuin iäkkäiden ja aiemmista sairauksista kärsivien. Hän sanoi tietävänsä, että eristäytyminen on raskasta ja yksinäistä, mutta korosti, että kysymys on ihmishengistä.

Suomessakin yli 70-vuotiaita on kehotettu välttämään kaikkea liikkumista muiden ihmisten parissa. Ulkopuolisten vierailut iäkkäiden hoitolaitoksissa on kielletty.

”Vuoden loppuun olisi todella pitkä aika”, Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo kommentoi von der Leyenin lausuntoa.

Ikäinstituutti-säätiön tavoite on edistää ikäihmisten terveyttä etenkin liikunnan ja mielen hyvinvoinnin kautta.

”Tämä on vaikea asetelma, mutta on selvää, että pitkä eristäytyminen kotiin käy sekä fyysisen kunnon että mielen päälle”, Topo sanoo.

Myös vanhenemista tutkinut kognitiivinen psykoterapeutti Marja Saarenheimo arvioi, että eristäytymisen haitat korostuvat sen pitkittyessä. Vaikein tilanne lienee niillä, joiden sosiaalinen verkosto on muutenkin heikko.

”En ole lääkäri, mutta jos ihmisellä on vähän sosiaalisia kontakteja ja sosiaaliseen tukeen liittyvä turvallisuuden tunne puuttuu, niin kyllähän se aiheuttaa pitkäaikaista stressiä. Se puolestaan vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen”, Saarenheimo pohtii.

Jos rajoitukset kestävät kuukausia, saattaa olla, että entistä harvempi jaksaa pysytellä eristyksissä – varsinkaan, jos selvää päätepistettä ei ole tiedossa.

Etäterapiaa tekevä Saarenheimo on jo nyt huomannut konkreettisen muutoksen ihmisen asenteissa.

”Edellisen viikon aikana ihmiset ovat olleet jotenkin ahdistuneempia ja turhautuneempia. Voi olla, että jos tätä jatkuu kauhean pitkään, joillekin voi tulla turhautumisen lisäksi sellainen repsahtaminen, ettei jaksa motivoida itseään noudattamaan ohjeistuksia”, hän sanoo.

Kumpikaan ei silti osaa sanoa aikarajaa, jonka jälkeen eristyksen haitat kasvaisivat sietämättömiksi. Eri ihmisillä on hyvin erilaiset valmiudet selvitä poikkeustilanteesta.

Esimerkiksi seitsemänkymppisistä moni on vielä hyvässä kunnossa ja helpottaa uutta arkeaan neuvokkailla ratkaisuilla. HS kertoi maaliskuussa esimerkiksi senioritalosta, jonka asukkaat kokoontuivat iltaisin parvekkeille laulamaan.

Selviytymiseen vaikuttavat muun muassa oma toimintakyky, sosiaalisten verkostojen vahvuus ja esimerkiksi taito käyttää digitaalisia viestintävälineitä.

”Tässä korostuu sekin, että huono-osaisuus tuppaa kasautumaan. Jos on huono taloudellinen tilanne, huono toimintakyky ja vähän sosiaalisia kontakteja, kaikki ongelmat näyttäytyvät suurempina”, Saarenheimo sanoo.

Topon suurin huoli koskee niitä laitoksissa asuvia vanhuksia, jotka ovat kokonaan toisten avun varassa.

”Varsinkin niissä hoivakodeissa, joissa on ollut koronatapauksia, heitä on eristetty omiin pieniin huoneisiinsa. Hyvää vaihtoehtoa ei varmaankaan ole, mutta tilanne on silti todella ikävä kenelle tahansa. Saati sitten, jos ihminen ei ymmärrä miksi häntä kohdellaan niin”, Topo miettii.

”Jos tilanne menee siihen, että ihmiset eivät kuukausiin pääse edes ulkoilemaan, on selvää että kuolleisuus nousee.”

Liikunnan puute on haaste myös parempikuntoisten terveydelle. Mitä enemmän ihmisellä on ikää, sitä tärkeämpää on, että arkeen kuuluisi edes jonkinlaista liikuntaa.

Iäkkäät saavat edelleen liikkua ulkona yksin tai puolison kanssa, ja erilaiset järjestöt ovat pyrkineet jakamaan ihmisille esimerkiksi jumppaohjeita, mutta ikäihmisten ohjattu liikunta on loppunut käytännössä kokonaan.

”Tilalle on tullut paljon virtuaalisia palveluita, mutta meillä on iso joukko yli 75-vuotiaita, jotka ei käytä nettiä”, Topo huomauttaa.

Monen eläkeläisen arkea ovat rytmittäneet myös muut ohjatut harrastukset tai ryhmätapaamiset. Koronaepidemia on pitkälti lopettanut myös nämä kokoontumiset tai siirtänyt ne verkon tai puhelimen varaan.

”Varmasti näistäkin voi tulla rutiinia, mutta kun kasvokkaista vuorovaikutusta ei ole, siinä menetetään paljon. Tämä on iso juttu niille, joilla ei muussa elämässään ole tarpeeksi sosiaalisia kontakteja”, Topo sanoo.

Topon mukaan monelle on ollut erityisen raskasta, ettei pääse näkemään lapsenlapsiaan.

”Jos heitä ei tapaa vaikkapa puoleen vuoteen, niin se on kyllä rankkaa.”

Sosiaalisten kontaktien puute lisää myös mielenterveysongelmien riskiä, etenkin jos yksinäisyys ei ole itse valittua.

Samoin monet muistisairaudet puhkeavat ja etenevät hitaammin, jos ihminen on sosiaalisesti aktiivinen ja hänen arjessaan on paljon virikkeitä. Valmiiksi muistisairaille tuttujen päivärutiinien katoaminen voi aiheuttaa ahdistusta.

”Varmasti on riski, että nyt tulee enemmän muistisairautta sairastavia ihmisiä”, Topo pohtii.

Jos eristys jatkuu vielä pitkään, tarvitaan Saarenheimon mukaan uusia toimia iäkkäiden tilanteen helpottamiseksi.

”Esimerkiksi gerontologian professori Marja Jylhä on puhunut siitä, että kotihoitoa ja -palveluita saavien luona tulisi käydä vain muutama ihminen. Samat, tutut ihmiset tuovat turvallisuuden tunnetta ja synnyttävät emotionaalisen siteen”, hän sanoo.

Erityisen tärkeää olisi tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät itse jaksa tai osaa pitää yllä sosiaalisia kontakteja. Kunnat, järjestöt ja seurakunnat voivat harjoittaa etsivää työtä: joissakin kunnissa on esimerkiksi järjestetty soittokierroksia kaikille tietyn ikärajan ylittäville.

Myös Topo painottaa järjestöjen ja esimerkiksi naapuriavun merkitystä. Hän kuitenkin huomauttaa, että iäkkäät eivät ole pelkästään avun kohteita. Heillä voi pitkän elämänkokemuksen myötä olla paljon selviytymiskeinoja jaettavaksi.

”Nyt olisi tärkeä kuulla myös yli 70-vuotiailta itseltään, miten he ovat kokeneet tämän tilanteen ja millaisia selviytymiskeinoja he ovat kehittäneet.”