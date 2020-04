Lohjalaiselle Jussi Saariselle luonto ja maisema ovat tärkeä osa metsänhoitoa, mutta metsä on myös tärkeä tulonlähde. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Metsä on runsaspuustoinen ja vaihteleva, vaikka hakkuita on tehty laajalla alueella. Ajourat näkyvät, mutta vieressä paksu sammalmatto peittää maata. Myrskyjen kaatamia puita on siellä täällä. Suuria kuusia, männikköä, säästöpuutiheikköjä. . .