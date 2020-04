Poliisin mukaan Uudenmaan maakuntarajan valvonta sujui pääsiäisenä rauhallisesti. Vaikka liikennettä oli arkeen verrattuna vähän, rajalla oli tavallista enemmän vapaa-ajan matkustajia, joilla ei tällä hetkellä ole oikeutta päästä rajan yli.

”Kansalaiset ovat noudattaneet maakuntarajan liikkumisrajoitusta pääsääntöisesti hyvin, ja siitä kiitos heille. Mukana on kuitenkin ollut myös niitä, joille maakuntarajan ylittäminen ei ole ollut rajoitusten mukaan sallittua, ja osa on ollut piittaamaton ylityskiellolle”, komisario Tuukka Skottman Helsingin poliisilaitokselta sanoi maanantaina.

”Kyllä siinä on sellainen piikki ollut [pääsiäisenä] havaittavissa, eli sitä rajanylitystä on pyritty tekemään enemmän väärillä perusteilla”, Skottman sanoi STT:lle.

Ilman hyväksyttävää syytä rajan yli pääsiäisenä yrittäneitä oli silti Skottmanin mukaan ”kokonaisuuteen nähden vähän”.

Pääsiäisenä Uudenmaan rajoilla tarkastettiin päivittäin keskimäärin noin 10 000 ajoneuvoa. Esimerkiksi sunnuntaina poliisin tarkastuspisteille saapui runsaat 7 700 ajoneuvoa. Sunnuntaina poliisi ohjasi takaisin liki 130 ajoneuvoa. Sakot sai 12 ihmistä valmiuslain rikkomisesta.

Maaliskuun lopulla alkaneen rajasulun aikana Uudenmaan rajaliikenne on ollut arkipäivinä selvästi vilkkaampaa kuin pääsiäisenä. Tarkastettujen autojen määrä on ollut arkipäivinä noin 40 000–45 000, minkä lisäksi poliisi on tarkastanut useita satoja junamatkustajia päivittäin.

Suuri osa ilman perusteltua syytä rajan yli pyrkineistä suuntasi mökeilleen tai pääsiäisenviettoon. Uudenmaan suljetulle maakuntarajalle ajamisesta muodostuikin uusi huvittelumuoto. Rajalle oli poliisin mukaan ajettu etenkin ilta- ja yöaikaan vain siksi, että poliisi käännyttäisi ajajan takaisin.

Poliisi pysäytti tasaisena virtana saapuvia autoilijoita Uudenmaan rajalla pääsiäisenä. Kuva: Kalle Koponen / HS

Kaikkein kaukaisimmat vieraat olivat ylikomisario Jarkko Lehtisen mukaan tulleet Uudenmaan rajalle Oulusta asti ”kokeilemaan onneaan”. Lehtinen sanoi, että ajelun syynä oli ollut lähinnä kokeilunhalu ja uteliaisuus. Historiallista tilannetta oli haluttu tulla katsomaan paikan päälle.

Poliisi teki torstain ja pitkäperjantaina aikana selvästi tavallista enemmän käännytyksiä rajalta. Rajalta käännytettiin torstaina 283 ajoneuvoa, joilla ei ollut syytä maakuntarajan ylittämiseen. Kaikkiaan rajalle saapui yli 45 600 ajoneuvoa.

Pitkänäperjantaina poliisi käännytti 266 ajoneuvoa, kun rajalle saapui yhteensä 11 471 ajoneuvoa. Pitkänäperjantaina poliisi antoi sakot 14 henkilölle valmiuslain rikkomisesta. Lauantaina poliisi käännytti 277 ajoneuvoa takaisin rajalta.

Poliisi on maakuntarajalla sakottanut etenkin henkilöitä, jotka ovat saapuneet rajanylityspaikoille toistuvasti ilman perusteltua syytä.

Poliisin mukaan sakkoja ei saa heti, jos yrittää ylittää rajan ilman siihen oikeuttavaa perustetta. Sakot saa vasta, jos osoittaa poikkeuksellista tahallisuutta tai piittaamattomuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tahallisesti tiensulun ohi ajamista. Valmiuslain rikkomisesta voi saada 10–20 päiväsakkoa.

Hallitus on saamassa heti alkuviikosta arvion siitä, onko sillä perusteita lopettaa Uudenmaan eristys tai jatkaa sitä yli aiemmin päätetyn ajankohdan. Nykyinen rajoitus alkoi 28. maaliskuuta ja on voimassa 19. huhtikuuta asti, ellei sitä uusita. Valmiuslaki edellyttää, että rajan suljettuna pitäminen on välttämätöntä.

Päätöksenteon pohjaksi sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on tarkasteltu pääsiäisen ajan epidemiologisia mallinnuksia ja terveydenhuollon kantokykyä, kertoo STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Varhilan mukaan tähtäys on, että hallitus saa ministeriön viralliset arviot tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa uskovansa, että Uudenmaan eristys saatetaan lopettaa 19. huhtikuuta.