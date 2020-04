Etäkoululaisten ruokahuoltoa on ratkottu poikkeusaikana kunnissa hyvin erilaisin tavoin. Osa kunnista jakaa eväspaketteja, lahjakortteja tai käteistä rahaa, osa taas päästää etäoppilaatkin koululle syömään.

Moni kunta ei tarjoa mitään.

Räikeitä eroja syntyy myös siitä, kenelle kunnat haluavat kouluruokaa jakaa. Jotkut kunnat suuntaavat ruoanjakelun vain vähävaraisille, kun toisissa kunnissa ruokaa annetaan kaikille halukkaille.

Keski-Suomessa sijaitseva Uurainen nostatti toimintamallillaan arvosteluryöpyn. Kunta pyytää ruoka-avustusta haluavilta vanhemmilta Wilmassa selvitystä taloudellisesta tilanteestaan.

Runsaan 600 koululaisen kunnassa hakemuksia on tähän mennessä tullut 30 perheestä. Uurainen aikoo kuntana käyttää harkintaa, ketkä tukea saavat.

”Tähän mennessä tulleet hakemukset on kyllä tehty todelliseen tarpeeseen. Perheissä on lomautuksia tai yritys on jouduttu pistämään väliaikaisesti kiinni”, kertoo Uuraisten perusturvajohtaja Jouko Nykänen.

Uuraisilla jaossa on silkkaa rahaa, kolme euroa päivässä oppilasta kohden. Niitä perheitä, jotka eivät läpäise rahanjakelun seulaa, tuetaan Nykäsen mukaan muuten, esimerkiksi ateria-apuna.

Lempäälässä Pirkanmaalla toimintamalli on samansuuntainen – ruoka ei ole tarkoitettu kaikille.

Ruokajakelun piirissä on Lempäälässä nyt seitsemän prosenttia koululaisista. He saavat sekä lounasannoksia että monipuolisen apupaketin, joka sisältää ruoan lisäksi vessapaperia ja kahvia.

”Asiaa on tuotu Wilman kautta tietoon ja olemme myös soitelleet niille, jotka hyötyisivät ruoka-avusta. Kohderyhmänä ovat oppilashuollon ja sosiaalihuollon piirissä olevat”, sanoo Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen.

Toisen tien ovat valinneet ne kunnat, joissa ei vaadita todisteita kouluruoan tarpeelle. Ilmoittautuminen Wilma-viestillä riittää.

Oulussa on jaettu lämmitettävän aterian sisältäviä pakkauksia kaikille etukäteen ilmoittautuneille. Heitä on ollut 37 prosenttia etäoppilaista. Jakelu järjestetään muutaman kerran viikossa.

Jyväskylässä osuus on vielä suurempi: peräti 65 prosenttia oppilaista on ilmoittanut osallistuvansa ruokajakeluun. Lähinnä kuivamuonaa sisältävä kassi jaetaan kerran kuussa.

Ratkaisut ovat sekalaisia, koska hallituksen linjaus varoo antamasta asiassa tarkkoja ohjeita. Asetusta voi tulkita miten haluaa.

Sanatarkkaan hallitus on linjannut, että ruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan hallituksen mielestä järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa.

”Opetuksen järjestäjä voisi kuitenkin aina esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä”, muotoilee asetus.

Uuraisten Nykäsen mielestä tilanne on ”ihan uskomaton”. ”Olisi toivonut ministeriön tai Opetushallituksen taholta ohjeita kuntiin. Nyt jokainen joutuu pähkimään asian itse, kun olisi muutakin tehtävää.”

Opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta (OPH) sanoo, ettei yleistä ohjetta ole mahdollista antaa, koska olosuhteet vaihtelevat niin paljon paikallisesti.

”Opetuksen järjestäjällä on mahdollisuus tehdä päätös olosuhteiden mukaisesti. Päätökseen vaikuttavat esimerkiksi oppilasmäärä ja miten ruoan valmistus ja jakelu voidaan käytännössä toteuttaa.”

Manninen muistuttaa, että perusopetuslain mukaan kouluruoka kuuluu kaikille. ”Oikeus ei ole riippuvainen oppilaan taustasta tai asemasta, eikä se ole tarveharkintainen.”

Etäopetuksen ruokailussakin kyse on kouluruokailusta, Manninen sanoo. Hän kuitenkin lisää, että uusi asetus antaa kunnille mahdollisuuden käydä keskustelua ja pohtia, keitä oppilaita tavoitellaan.

Manninen ei ota kantaa siihen, voivatko kunnat jättää etäoppilaiden ruokahuollon kokonaan hoitamatta.

Osa kunnista ei jaa kotona opiskeleville mitään ”take away” -pakkauksissa, vaan tarjoaa ainoastaan mahdollisuuden tulla koululle syömään. Näin toimii muun muassa Helsinki.

Ruoan kotiin noutamisesta on Helsingissä tullut vanhemmilta kyselyitä ja toiveita. Noudettavaa ruokaa on kaupungin mukaan harkittu.

Koululla syövien etäoppilaiden määrä on Helsingissä ollut hyvin pieni, vain runsaat 300 koululaista.

Espoon koululaisten eväspussissa oli mustikkakeitto, omena, kaksi karjalanpiirakkaa ja juustoa sekä välipalakeksi. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Espoossa selvitetään parhaillaan mahdollisuutta parantaa jaossa olevien eväspussien sisältöä. Tähän asti kouluilta on jaettu päivittäin lähinnä sämpylää, juomia ja hedelmiä.

Eväspusseja on Espoossa hakenut harva, noin joka kymmenes peruskoulujen ja lukioiden etäoppilaista. Kaikki ilmoittautuneet eivät myöskään saavu pakettia noutamaan ja ylijäämää on jaettu lähiopetuksessa oleville.

Vantaalla ensimmäinen ruokapakettien jakelu epäonnistui siinä mielessä, että ruokaa ei riittänyt kaikille. Pakettien määrää lisättiin seuraavalla kerralla, jolloin perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon tietojen mukaan kukaan ei jäänyt ilman.

Suurin osa kunnista järjestää ruokajakelun etukäteen tehtyjen ilmoittautumisten mukaan. Vantaallakin asia on valmistelussa.

”Tiedotamme asiasta tarkemmin myöhemmin”, kertoo Kalo.