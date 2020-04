Opettaja Juha Wedman on opettanut jo yli kolme viikkoa kotoaan Tapiolassa. ”Kahden ensimmäisen viikon aikana olemme saaneet opiskelurutiinin toimimaan hyvin”, Wedman kertoo. Parvekkeella opettamassa hänen avopuolisonsa Emilia Packalén. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Koulujen etäopetusta on takana nyt kolme viikkoa. Neljä eri koulutusasteen opettajaa piti kirjaa yhdestä opetuspäivästään.

2:00

Perjantaina 13. maaliskuuta luokanopettaja Merja Kalm piti neljännen luokan oppilailleen oppituntia Turun Ilpoisten koulussa, kuten tavallista.

Koronavirusepidemia oli jo alkanut, ja joitakin rajoituksia annettu. Koulussa elämä jatkui kuitenkin vielä normaalisti.

Seuraavana maanantaina hallitus ilmoitti, että koulutkin laitettaisiin kiinni.

Tiistaina koulussa pakattiin reppuihin padit, laturit, oppikirjat ja vihot. Sovellukset ja salasanat tarkastettiin. Oppilaiden kanssa sanottiin heipat kyynärpäämoikkailuilla.

Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa otettiin kolme viikkoa sitten digiloikka käytännössä yhdessä päivässä ja kahdessa yössä.

Etäopetusta jatketaan näillä tiedoin ainakin 13. toukokuuta asti, mahdollisesti lukuvuoden loppuun.

Nyt etäopetusta on takana kolme viikkoa. Neljä eri koulutusasteen opettajaa piti kirjaa yhdestä opetuspäivästään.

Ilpoisten koulun opettaja Merja Kalm tapaa luokkansa joka aamu videon välityksellä. ”Oppilaat kaipaavat myös toisiaan.” Kuva: Jukka Gröndahl / HS

”Lapset kaipaavat kovasti toisiaan”

Luokanopettaja Merja Kalm, Ilpoisten koulu, Turku:

”Olen omalle porukalle saanut rytmitykseen sopivat reunaehdot. Sattumalta meille tämä on ollut helpompaa kuin muualla, sillä meillä on kaupungin puolesta käytössämme pädit, joita oppilaat ovat tottuneet käyttämään. Lisäksi yhteisopettajuus on ollut suuri tuki.

Pidämme joka aamu videoyhteydellä yhteisen aamunavauksen, jossa käydään kuulumiset ja tavataan. Se on ollut tosi tärkeää, sillä lapset kaipaavat kovasti myös toisiaan.

Rutiinit luovat turvallisuuden tunteen siitä, että jotkut asiat pysyvät. Laitamme maanantaisin huoltajille nähtäväksi Wilmaan tulevan viikon tehtävät ohjeineen ja joka aamu ne sitten vielä oppilaille palasteltuna.

Tehtävät palautetaan Teamsissa omalle kanavalleen ja tarkastetaan sieltä. Oppilaat ovat yllättäneet meidät opettajat positiivisella asenteellaan ja taidoillaan.”

”Olen koko päivän oppilaiden saatavilla. Joku oppilaista selviää itsenäisemmin, mutta toinen tarvitsee enemmän tukea. Soitan lisäksi jokaiselle lapselle henkilökohtaisen puhelun ainakin kerran viikossa.

Tehtävien mitoittaminen on etänä vaikeaa, ja onkin hienoa, että oppilaat uskaltavat antaa palautetta, jos tehtäviä on ollut liikaa tai liian vähän.

Aloitimme etäopiskelun ensimmäisellä viikolla vain muutamalla aineella, äidinkielellä, matematiikalla ja englannilla, jotta tavat ja ohjelmat tulivat tutuksi. Seuraavalla viikolla aineita lisättiin ja nyt meillä on mukana opetuksessa myös taito- ja taideaineet.

Joskus opettajakin laittaa jotakin väärälle kanavalle ja sehän oppilaita naurattaa. Yhdessähän me tätä opetellaan.”

”Vähintään puolet opetuksesta live-opetusta”

Maantiedon ja biologian sekä terveystiedon opettaja Juha Wedman, Porolahden peruskoulu, Helsinki:

”Koulussa on lähtökohtana, että vähintään puolet opetuksesta on live-opetusta videoyhteyden avulla ja muu osa kostuu erilaisista tehtävistä. Tavoitteena on taata jokaiselle lähiopetusta vastaava määrä opiskelua ja ohjausta opiskelussa.

Etäopetukseen siirryttäessä kaikille oppilaille pystyttiin jakamaan kannettavat tietokoneet. Tarvittaessa pidetään yhteyttä myös puhelimitse.

Luokilla 7–9 on tehty ennen etäopetuksen alkamista yhteinen Excel-lukujärjestys, jossa on luokittain merkitty kunkin live-tunnin ajankohdat. Painopiste live-tunneissa on aamupäivässä, jotta oppilaiden normaali päivärytmi säilyy.

Tunnit alkavat videoyhteydellä ja tarkastamalla, että kaikkien yhteys toimii. Samalla varmistetaan, että kaikki ovat ’oikeasti’ paikalla nimenhuudolla ja palauttamalla pieni muistiinpano tunnilta sähköisesti.

Tunnin jälkeen merkitsen Wilman tuntipäiväkirjaan joka päivältä tunnin tiedot ja kotitehtävät, jotta esimerkiksi sairaana oleva oppilas ja huoltajat näkevät mitä opiskellaan.”

”Tehtävät on mitoitettu siten, että ne ehditään aloittaa tunneilla ja saada valmiiksi kohtuullisessa ajassa.

Etäopetusyhteys on lähiopetusta haastavampaa. Alkuun erityisesti tunnolliset oppilaat kokivat työmäärän suurena. Ensimmäisen viikon jälkeen tehtävien määrää on mukautettu oppilailta saadun palautteen perusteella.

Luokanvalvojat pitävät lisäksi viikoittain oman etäopetusvartin, jossa ryhmä pääsee jutustelemaan ja kertomaan iloistaan ja huolistaan.”

Jalasjärven lukion opettaja Soile Tuominen kertoo, että myös arviointiviikko onnistui yllättävän hyvin etänä. HS:n kuvaaja kuvasi Tuomisen videon välityksellä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

”Olen ajatellut opiskelijoiden jaksamista”

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Soile Tuominen, Jalasjärven lukio, Kurikka:

”Pidän kello 8–16 välille merkityt oppitunnit etäyhteydessä Meetin kautta ja illalla olen vielä muutaman tunnin tehnyt palautteita.

Kaksi ensimmäistä viikkoa tein kyllä aika hurjia päiviä myöhäiseen iltaan asti. Olen ajatellut paljon myös opiskelijoiden jaksamista.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoilta ehdin jo kerätä palautteet. Opiskelijoiden mielestä etäopetus sujui hyvin ja tehtäviä oli sopivasti: ei liikaa eikä liian vähän, joten siihen olen tyytyväinen.

Pääsääntöisesti ollaan menty opettajavetoisesti. Olemme ottaneet jokaisen ryhmän kanssa etäyhteyden ja käyneet asioita läpi luentomaisesti ja keskustellen. Tehtäville on jätetty jonkin verran aikaa.

Opiskelijat seuraavat opetusta kuunnellen kuka missäkin, joku loikoilee sängyllä, joku koneen ääressä. Joinain päivinä he ovat tehneet itsenäisesti oppimispäiväkirjaa tai laskeneet esimerkiksi vaalilaskuja.”

”Kun etäopetus alkoi, meillä jäi opiskelijoiden tekemät parityöt esittämättä, mutta onnistuttiin hienosti ne esittelemään etänä.

Arviointiviikolla pidin kokeita Classroomin kautta ja sen jälkeen käynyt kokeen oikeat vastaukset suullisesti läpi aina ryhmän kanssa.

Helpompaa etäopetus ei ole ollut ja kaipaan opiskelijoiden tapaamista. Muuten olen positiivisesti yllättynyt, miten hyvin etäopetus taipuu kuitenkin reaaliaineissa. Ehkä näitä oppeja voi käyttää hyväkseen myöhemminkin.

Ensi jaksossa on helpompaa, kun koko jakson voi suunnitella alusta lähtien etäopetuksena.”

Talotekniikan opettaja Jari Suominen kertoo, että video-opetus otettiin käyttöön hyvin nopealla aikataululla. Kuvaaja Jukka Gröndahl kuvasi Suomisen videon välityksellä. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

”Osallistumisprosentti ollut normaalia parempi”

Talotekniikan opettaja Jari Suominen, Stadin ammattikoulu, Helsinki:

”Talotekniikka on hyvin käytännönläheinen osaamisala ja teoriaopinnot ovat pohjautuneet pääsääntöisesti tekemiseen. Nyt homma on kuitenkin kääntynyt päälaelleen.

Jouduimme poikkeustilan vuoksi siirtymään nopeasti etäopetukseen, joten tässä on haettu erilaisia muotoja kokeilemalla.

Oppilaitoksella on onneksi erityinen digipedatiimi, joka on tukenut minun ja monen muun opettajan etäopetuksen toteuttamista.

Ohjaan ensimmäisen vuoden opiskelijoita verkossa sekä koulutus- ja oppisopimusopiskelijoita työelämässä.

Pelkäsin, että teoriapainotteinen opiskelu ei sovi kaikille opiskelijoilleni. Ilokseni olen kuitenkin huomannut, että opiskelijat ovat olleet hyvin aktiivisia ja osallistumisprosentti on ollut jopa normaalia parempi.”

”Tapaan opiskelijat neljä kertaa viikossa Google Meetillä. Aloitamme aina vaihtamalla kuulumiset ja päivän fiilikset. Olen valinnut päivälle aiheen, ja tehnyt siitä pienen esityksen. Esitys pitää sisällään paljon kuvia ja kysymyksiä sekä muutaman faktan tai väittämän. Tämä toimii pohjana päivän etätehtävään.

Olemme käsitelleet esimerkiksi erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä, ilmanvaihtokoneen osia ja toimintaa, LVI-piirustuksia, määräyksiä, ohjeita ja työselostuksia. Olemme myös selvittäneet, mitä on hyvä sisäilma.

Tehtävät ovat olleet monivalintakysymyksiä, sanallisia tehtäviä tai esitelmiä. Olemme myös ilahduttaneet toiminnallisella tehtävällä kotiväkeä ja puhdistaneet liesituulettimen rasvasuodattimet.

Opiskelijoilla piti alkaa ensimmäinen työssäoppimisjakso keväällä, mutta se on jouduttu osittain perumaan. Tosi moni yritys ei nyt uskalla ottaa harjoittelijoita. Toivottavasti tulevaisuudessa tämä korjaantuu ja opiskelijat pääsevät taas harjoitteluun normaalisti.”