Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo tutkineensa noin 400 koronaviruksen vasta-ainenäytettä. Niiden perusteella se arvioi, että koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna.

Kyse on vasta esitutkimuksesta, painottaa THL:n erikoistutkija Merit Melin. Varsinaisesta väestöstä erikseen kerätystä satunnaisotoksesta odotetaan tuloksia kuun lopulla. Esitutkimus kuitenkin vahvistaa tutkijoiden oletuksen, että todellisia tartuntoja on huomattavasti havaittuja enemmän.

”Kyllä nämä tulokset kertovat siitä, että havaittuja tartuntoja on pieni määrä verrattuna todelliseen määrään”, Melin sanoo.

Vasta-ainetestien ensimmäiseen otokseen valittiin 442 näytettä 15–90-vuotiailta naisilta ja miehiltä, jotka olivat antaneet verinäytteen muiden syiden kuin tartuntatautiepäilyn vuoksi. Näytteet kerättiin Huslabin kliinisen kemian laboratoriosta kolmen peräkkäisen viikon aikana 23. maaliskuuta–12. huhtikuuta. Viikon 15 otoksessa yhteensä 3,4 prosentissa näytteitä havaittiin vasta-aineita koronavirusta vastaan.

Aiemmin viranomaiset ovat arvelleet, että tartuntojen todellinen määrä olisi esimerkiksi 20–30-kertainen. Onko tämä arvio nyt muuttunut?

”Se on ollut sellainen arvaus, mitä se voisi olla. Tulevan satunnaisotannan avulla sitä voidaan tarkentaa”, Melin vastaa.

Tartuntojen esiintyvyys yhteisössä vaihtelee ja riippuu siitä, missä vaiheessa epidemiaa ollaan, Melin toteaa. Tartuntojen määrä tulee yhä kasvamaan epidemian edetessä.

Nyt analysoidut näytteet on kerätty maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa, eli ne kertovat sitä ennen sairastetuista taudeista. Kaikkia rajoitustoimia ei ollut tuolloin edes aloitettu.

”Tartuntoja on ollut aika paljon jo silloin, kun rajoitustoimet on aloitettu”, Melin toteaa.

Rajoitustoimien vaikutus näkyy siis vasta myöhemmissä näytteissä. Se, ryhdytäänkö tutkimustulosten perusteella jonkinlaisiin toimiin, jää hallituksen päätettäväksi, Melin toteaa.

Nyt valmistunut selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt Hus-alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana, Melin kertoo tiedotteessa.

”Selvityksessä käytetty aineisto ei edusta väestöä yhtä hyvin kuin väestöstä tehtävä satunnaisotos, joten tulos on tässä vaiheessa hyvin alustava. Se on kuitenkin samansuuntainen kuin aiemmin Tanskassa verenluovuttajilla tehdyn vasta-ainetutkimuksen tulos”, Melin sanoo THL:n tiedotteessa.

Muissa maissa verenluovuttajilla tehtyihin tutkimuksiin on viitannut myös THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hän arvioi tiistaina, että koronaviruksella näyttää olevan niin runsaasti oireettomia kantajia, että kanssaihmisiä olisi hänen mielestään järkevää suojata kankaisella kangasmaskilla.

Lisää tietoa vasta-aineiden esiintymisestä väestössä ja tarkempia arvioita koronavirustartunnan saaneiden osuuksista saadaan THL:n viime viikolla alkaneesta satunnaisotantaan perustuvasta väestötutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitetään vasta-aineiden esiintymistä eri ikäryhmissä ja eri alueilla Suomessa.