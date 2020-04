Koronaepidemia ja rajoitustoimet vaikuttavat myös parisuhteessa elävien eroihin.

Vielä erojen lisääntyminen ei näy tilastoissa, mutta ero ja sen pohdinta on näyttäytynyt useammin viime viikkojen aikana järjestöjen neuvonta- ja chat- keskusteluissa.

Etätyö ja neljän seinän sisällä olo on jo käynyt joillekin pariskunnille ja perheille liian raskaaksi, mikä on ajanut parisuhteen erokriisiin.

Toisaalta myös jo eropäätöksen tehneet voivat nyt joutua viivyttämään suunnitelmiaan erilleen muuttamisesta.

Näin kävi esimerkiksi Samuelille ja Ellille, jotka erosivat jo noin vuosi sitten.

Pariskunnan piti muuttaa erilleen, kun heidän Sipoossa sijaitsevan omakotitalonsa remontti olisi saatu viimeisteltyä ja talo myytyä.

Remontti valmistui helmikuussa, ja maaliskuussa talosta ehdittiin järjestää muutamia näyttöjä. Epidemian takia julkiset näytöt jouduttiin kuitenkin perumaan.

”Suunnittelimme, että kesä olisi hyvä aika muuttaa, jotta se häiritsisi mahdollisimman vähän lapsia”, Samuel kertoo.

Ellillä on jo katsottuna itselleen uusi asunto, mikäli vanha saadaan myytyä.

Lasten takia he eivät halua sukunimiään julkisuuteen. Perheeseen kuuluu kahdeksan- ja neljävuotiaat lapset.

Rajoituskehotusten myötä he ovat vähentäneet kontaktejaan muihin ihmisiin, ja molemmat ovat siirtyneet lähes kokonaan etätöihin.

Vanhempi lapsista käy koulua etänä, eikä nelivuotias ole päivähoidossa.

”Arki ja perhe-elämä meillä on sujunut aina, ja meillä on ollut siinä hyvät rutiinit”, Samuel kertoo.

Tilanteessa auttaa, että perheenä he ovat toimineet yhdessä, mutta sen lisäksi molemmat vanhemmat ovat hakeneet omaa tilaa ja omia hengähdyshetkiä.

”Nyt se on tietysti ollut vähän aiempaa vaikeampaa. Me olemme kuitenkin oppineet jo aika hyvin tunnistamaan tietyt hetket, kun toinen ärsyttää toista enemmän ja oppineet ottamaan silloin aikaa, etteivät asiat mene niin henkilökohtaisiksi”, Samuel kertoo.

Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa keskusteluapua eronneille ja eroa pohtiville Apua eroon -chatissa. Asiantuntija Päivi Hietasen mukaan keskustelujen määrä on jonkin verran kasvanut epidemian aikana.

”Moni kysymys koskee ihan käytännön asioita, kuten miten voi hakea lomakkeen avioerohakemukseen, kun virastot ovat kiinni tai mistä toinen saa asunnon”, Hietanen kertoo.

”Lisäksi apua haetaan eroon liittyviin tunteiden käsittelyyn.”

Hietasen mukaan eroratkaisua pohditaan yleensä pidempään, joten nyt näkyvissä keskusteluissa eropohdintaa on tehty jo ennen epidemiaa.

”Mutta rajoitusten pitkittyessä voivat parisuhteen ongelmat tulla esiin ja erotkin lisääntyä”, Hietanen arvioi.

Jos parisuhteessa on jo valmiiksi ollut ristiriitoja ja vuorovaikutuksen ongelmia, jatkuva yhdessäolo ja elinpiirin kaventuminen eivät ainakaan helpota tilannetta.

Hietanen kehottaisikin nyt malttiin ja välttämään äkillisiä päätöksiä.

Vaikka eroon olisikin jo päädytty, etenkin lapsiperheiden kannattaa miettiä, miten vanhemmat toimivat yhdessä niin, että elämä olisi mahdollisimman vakaata erosuunnitelmista huolimatta, hän sanoo.

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola totesi HS:n haastattelussa, että koronakriisi näkyy myös vuokra-asuntokyselyissä.

”Meille tulee yhteydenottoja, joissa vuokralaisella on erotilanne ja tarve saada uusi vuokra-asunto heti. Nyt on tartuntavaaran vuoksi kynnys on korkealla kysyä kaverilta majoittumista sohvalle”, Metsola kertoi.

Muista vuokra-asuntoja tarjoavista yhtiöistä Satosta ja Kojamosta kerrotaan, että heillä kyse on toistaiseksi kuitenkin yksittäisistä tapauksista.

”Muutamia tällaisia tapauksia on, mutta mitään suurempaa ilmiötä me emme ole vielä havainneet”, kertoo Saton vastaava johtaja Janne Ojalehto.

Ilmiö voi kuitenkin näkyä viipeellä.

”Tällä hetkellä avuntarve on kahtia jakautunutta. On niitä pareja, jotka ovat olleet kriisissä, mutta tilanne on jopa rauhoittunut, kun elämään on tullut muita huolia”, kertoo kirkon perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen.

Osalla taas poikkeustilanne on kärjistänyt kriisiä. Varsinaisen terapian sijaan voi olla kuitenkin tarve lyhyemmälle keskusteluavulle.

Tällä hetkellä neuvontaa tarjotaan videovälitteisesti. Valtaosa asiakkaista koostuu 30–39-vuotiaista, joilla on lapsia.

”Eletään ruuhkavuosia, jossa monella asiakkaalla korostuvat nyt etäkoulut ja etätyöt ja vanhemmuuden kysymykset. Vaikka toinen vanhemmista kävisikin työpaikalla, niin elämää vietetään aika paljon nyt kodin sisällä.”

Pettinen uskoo, että erojen osalta kokonaistilanteessa eletään nyt suvantovaihetta.

”On tyypillistä, että parisuhteet kriisiytyvät esimerkiksi kesälomalla ja pidemmillä lomilla, jolloin syksyllä tulee eropiikkejä. Samanlainen tilanne voi olla käsillä, kun rajoitukset puretaan”, hän arvioi.