Hyvinkääläisen Pentti Meriläisen suunnitelmat olivat selvät keskiviikkona iltapäivällä heti sen jälkeen, kun tieto Uudenmaan eristyksen loppumisesta oli tullut.

Hän ei päässyt Uudenmaan eristyksestä synnyinseudulleen Lieksaan pääsiäisenä, joten hän aikoi lähteä sinne heti torstaina. Ja niin aikoi moni muukin uusimaalainen, Meriläinen epäili.

”En toivonut pidempää eristystä. Mutta sitä voi toivoa, että ihmiset osaisivat käyttäytyä eli pitää etäisyyttä ja huolehtia hygieniastaan”, Meriläinen kertoi.

Hän piti kaikesta huolimatta eristystä positiivisena asiana, joka opetti yhteiskunnalle monenlaista kriisiajoista selviytymisestä. Se oli hänen mielestään kuin kertausharjoitus koko maalle seuraavaa kriisiä varten.

Meriläinen kertoi aikeistaan Hyvinkään Paavolan K-marketin pihalla. Paavola oli eristetyn Uudenmaan reunimmainen kolkka. HS vieraili siellä myös maaliskuussa ennen kuin eristys alkoi.

Vaikka raja on avattu, hallitus suosittaa vahvasti, että ihmiset välttäisivät kaikkea ei-tarpeellista matkustamista myös kotimaassa. Koronavirusepidemian huippupiste ei ole läheskään saavutettu.

Meriläinen aikoi huolehtia, ettei vie virusta mukanaan pohjoiseen. Hän aikoi käydä kaupassa valmiiksi jo Hyvinkäällä, ajaa kotiseudulleen suorinta tietä eikä tavata matkalla eikä perillä ketään.

Perillä naapurille 700 metrin päähän hän aikoi soittaa puhelimella.

Termariin kahvia ja tankkaukset kylmäasemilla, oli hänen strategiansa.

Miina Pietilän mielestä Uudenmaan eristystä olisi voinut jatkaa vielä. Kuva: Rio Gandara / HS

Saman marketin pihalla kävi myös hausjärveläinen Miina Pietilä. Hän oli paikalla ainoa, jolla oli maski kasvoillaan.

Pietilä iloitsi siitä, että ehti ostaa 50 kappaleen pakkauksen vielä, kun sellainen maksoi kahdeksan euroa. Nyttemmin hän oli nähnyt verkkokaupassa samanlaista pakkausta myytävän 50 eurolla.

Hänen mielestään Uudenmaan eristystä olisi voinut jatkaa vielä vaikka toukokuun puoliväliin saakka.

”On ihan liian aikaista purkaa eristys. Uskon, että viikonloppuna porukka lähtee viettämään mökkiviikonloppua. Suomalaiset eivät tottele, jos ei ole erityisesti kielletty”, Pietilä veikkaa.

Hän asuu Hausjärven puolella eli eristettynä olleen Uudenmaan ulkopuolella talossa, josta eristysrajalle oli vain 130 metriä. Pietilä on kuitenkin tyytyväinen siihen, että enää ei tarvitse kauppaan mennessä pohtia, mitä reittiä kulkisi.

Hän joutui useasti selvittämään poliiseille, millä asioilla kulki, vaikka asuu Kanta-Hämeen puolella. Poliiseja liikkui alueella eristysaikana paljon.

”Jos lähti lenkille koiran kanssa, poliisi saattoi pysäyttää ja kysellä minne oli matka, vaikka en edes ylittänyt rajaa.”

Hausjärvellä Kanta-Hämeessä asuvien Harri Virtasen ja Teija Mäkilehdon työpaikka sijaitsi eristetyllä Uudellamaalla. Kotipihalla olivat keskiviikkona myös poika Ville Mäkilehto ja Siru-koira. Kuva: Rio Gandara / HS

Maaliskuussa HS tapasi pariskunnan, jonka työpaikka hissiyhtiö Koneella sijaitsi eristetyllä Uudellamaalla Hyvinkäällä. He itse taas asuvat aivan rajan ulkopuolella Hausjärvellä.

Nyt samat vanhemmat eli Teija Mäkilehto ja Harri Virtanen sanovat, että etätyö on sujunut loistavasti eikä eristys ole vaikuttanut elämään juuri mitenkään.

”Naapuri oli haastatellut poliisia, joka oli sanonut, että kaupassa voi käydä Hyvinkäällä rajan yli”, Virtanen sanoo.

”En ole poistunut kotoa, olen käynyt vain koiran kanssa lenkillä. Kaikki on onnistunut oikein loistavasti, kun mies on hoitanut kauppakäynnitkin”, sanoo Mäkilehto.

Silti elämä on tuntunut normaalilta. Virtanen sen sijaan on käynyt työpaikalla, mihin hänellä on ollut Koneen lupalappu. Sitä ei ole kuitenkaan kyselty.

”Olen jopa tykännyt, että osa töistä tehdään etänä. Se on joustavaa eikä ole pakko istua toimistossa. Tähän suuntaan työelämä saisi mennäkin”, hän sanoo.

Mäkilehtokin toivoo, että jatkossa voisi olla enemmänkin etätyöpäiviä.

Perheen poika, viidesluokkalainen Ville Mäkilehto, sanoo olevansa tyytyväinen etäkouluun – koulukavereita on tosin välillä ikävä. Samalla ruutuaika on saattanut lipsahtaa tavallista pidemmäksi, minkä koko perhe myöntää.

Mäkilehto ja Virtanen ovat sitä mieltä, Uudenmaan eristys olisi voinut jatkuakin, koska pelkona on, että virus vielä pääsee leviämään.

Eristysjatko olisi voinut tuoda pientä lisäturvaa. Kummallakaan heistä ei ole tuttuja, jotka olisivat saaneet taudin.

”Olisin jatkanut eristystä vielä. Ei tämä neljä viikkoa kuitenkaan vielä ole pitkä aika. Nyt se voi levitä kulovalkean tavoin”, Mäkilehto pelkää.