Suomen testauskapasiteetti on lähes 5 000 koronavirustestiä päivässä, mutta sitä ei käytetä kokonaan. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laajentanut koronaviruksen testauskriteerejä. Testeihin voidaan nyt ohjata myös kaikki lieväoireiset, joilla epäillään koronavirustartuntaa.

THL:n yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa keskiviikkona päivittämän ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa.

Tarkoitus on lisätä testaamista nopeasti, THL kertoo tiedotteessaan.

Ketkä kaikki siis pääsevät uuden ohjeen mukaan testeihin?

Testiin pitäisi nyt päästä aina, jos koronavirusta epäillään, toteaa THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen.

”Käytännössä suositellaan, että testataan kaikki, joiden oireet sopivat koronavirukseen”, Salminen sanoo.

”Viestimme suoraan ihmisille on, että jos on oireita, kannattaa hakeutua terveydenhuollon pisteisiin testeihin.”

Paikallisesti voi olla eri käytäntöjä, miten tämä järjestetään, Salminen sanoo. Isommissa kaupungeissa on tehty koronatesteihin saapuville omat kaistat. Pääasia on, etteivät koronatesteihin hakeutuvat päädy terveydenhuollossa kontaktiin muiden potilaiden kanssa.

Oman paikkakunnan käytäntö pitää siksi ennakkoon tarkistaa, hän sanoo.

Aiemmin testaamista jouduttiin priorisoimaan, koska laajaan testaamiseen ei ollut resursseja. Altistuneiden jäljittäjät, testeissä tarvittavat aineet ja laitteistot ovat kaikki olleet vuoroin vähissä, ja lieväoireisia ihmisiä pyydettiin pysymään kotona. Näytteitä on otettu ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Vielä kuukausi sitten tilanne oli erilainen myös siksi, että influenssakausi osui päällekkäin koronaviruksen kanssa. Tuolloin hengitystieoireita oli liikkeellä paljon, mutta niiden syy oli useimmiten jokin muu kuin koronavirus.

”Nyt kun influenssatilanne on hiipumassa, osumatarkkuus testauksessa toivottavasti paranee.”

Vaikka kapasiteettitilanne näyttää nyt toistaiseksi hyvältä, testiin pääsyn kriteerit ovat paikoin jääneet turhan tiukoiksi, Salminen sanoo.

”Nyt kun kapasiteettiongelmia on pystytty osin ratkomaan, ollaan huomattu, että kentällä on yhä varovaisuutta käyttää testausta.”

Suomen testauskapasiteetti on lähes 5 000 koronavirustestiä päivässä, mutta sitä ei käytetä kokonaan. Testejä on tehty päivittäin noin 2 500, parhaimmillaankin alle 2 700.

”Se ei ole tarkoituksenmukaista. Alueellisesti on nyt tarkoitus laskea kynnystä.”

Paikoin testauskynnystä on ehditty laskea jo ennen THL:n ohjeistusta. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella testeihin on kutsuttu myös lieväoireisia. Heihin on oltu yhteydessä Omaolo-ilmoitusten perusteella.

THL pyrkii saamaan testausmäärän nousuun, sillä se on osa Suomen nykyistä kansallista strategiaa, Salminen sanoo. Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi viime viikolla, että koronavirustestausta lisätään merkittävästi.

Mitä laajemmin testataan, sitä parempi tilannekuva epidemian kulusta saadaan. Alueellisia eroja on paljon, mutta periaatteessa tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen on mahdollista koko Suomessa.

”Testauksella pyritään löytämään niin paljon tapauksia kuin mahdollista ja asettamaan sairastuneet eristykseen joko kotiin tai vakavammat tapaukset sairaalaan”, Salminen sanoo.

”Altistuneet taas asetetaan kahden viikon kotikaranteeniin. Tällä tavalla epidemian kehitystä voidaan jarruttaa.”