Mökille on jo ikävä.

Jari Petsola aikoo lähteä ajamaan Uudeltamaalta kohti Pohjois-Karjalaa heti huomenna perjantaina. Nyt se on taas sallittua. Mukaan lähtee vaimo ja kaksi koiraa. Perillä mökillä ollaan pitkään, kenties jopa neljä tai viisi viikkoa.

”Tai sen verran, kun kelirikkoa kestää. Mökki on saaressa. Sinne pääsee vielä jäitä pitkin, mutta pian ne alkavat sulaa.”

Hallitus ilmoitti yllättäen keskiviikkona, että Uudenmaan eristys puretaan välittömästi. Raja on taas auki.

Petsola sanoo, että hänestä eristäminen oli oikea päätös silloin kun se tehtiin. Silloin tartuntoja ei vielä ollut muualla Suomessa niin paljon kuin Uudellamaalla.

”Nyt ei enää ole mitään syytä eristää meitä enää, kun tartuntoja on muuallakin”, hän sanoo.

Petsola on yrittäjä, vaimo on eläkkeellä. Yrittäjän työt ovat koronaviruksen vuoksi katkolla. On siis aikaa olla viikkoja poissa kaupungista.

Muuten hän ei lähtisikään. Pelkkä viikonloppureissu tuntuisi liian kevyeltä perustelulta mökkeilylle.

Petsola ei pidä todennäköisenä että hän veisi tartuntaa saareen mukanaan, koska pariskunta on Uudellamaallakin pysytellyt erossa muista ihmisistä.

”Ei olla todellakaan pyöritty missään ostoskeskuksissa.”

Pariskunnan omassa saaressa ei ole muita, eikä heidän ole tarkoitus poistua sieltä ihmisten ilmoille. Ruokaa pakataan mukaan Uudeltamaalta niin paljon, että sillä selviää viikkoja.

”Tai ruokaahan on niin kauan kuin on suolaa ja järvi antaa kalaa”, Petsola sanoo. Mutta tämän varaan hän siis ei aio muonitusta oikeasti laskea.

Koronaepidemia on toistaiseksi näkynyt hyvin eri lailla Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa. Siinä missä Uusimaa on tartuntojen keskittymä, on Pohjois-Karjala ollut pikemminkin sivustaseuraaja.

Pohjois-Karjalassa oli tiistaihin mennessä todettu koronavirustartuntoja noin kymmenellä hengellä 100 000:sta. Luku on Suomen maakunnista pienin. Uudellamaalla vastaava luku on taas maan korkein, tiistaihin mennessä 117.

Tästä syystä Uudenmaan rajan avaaminen huolestuttaa Pohjois-Karjalan Siun sote -kuntayhtymän toimitusjohtajaa Ilkka Pirskasta.

”Tietysti pelottaa, että jos ihmiset lähtevät liikkeelle ja epidemia leviää tänne meillekin nopeammin kuin se muuten olisi levinnyt.”

Maakunnat ovat väestörakenteelta hyvin erilaisia. Pohjois-Karjalassa asuu suhteellisesti enemmän iäkkäämpiä ihmisiä, ja myös sairauksia on enemmän kuin uusmaalaisilla. Pohjois-Karjalassa on siis suhteellisesti suurempi joukko covid-19-taudin riskiryhmään kuuluvia kuin Uudellamaalla.

”Toiveeni olisi ollut, että olisi löydetty perusteet sille, että Uudenmaan raja olisi voitu pitää kiinni toistaiseksi”, Pirskanen toteaa.

Hän uskoo, että useimmat suomalaiset noudattavat suosituksia. Kielto olisi kuitenkin ollut tehokkaampi, hän sanoo.

Pirskasta askarruttaa se, että uusmaalaiset lähtevät nyt sankoin joukoin vapaa-ajan asunnoilleen Pohjois-Karjalaan. Toisaalta huolena on, että Pohjois-Karjalasta matkataan lasten tai lastenlasten luo pääkaupunkiseudulle.

”Äitienpäiväkin on tulossa.”

Pohjois-Karjalassa sairaalahoitoa tarvinneita koronapotilaita on ollut ”puolenkymmentä” eikä esimerkiksi tehohoidon kapasiteetin nostamiselle ole ollut vielä tarvetta. Pohjois-Karjalan keskussairaalan teho-osastolla on 14 potilaspaikkaa, mutta määrää voidaan kasvattaa 20:een, Siun sotesta kerrotaan.

Tehohoitopaikkojen määrä liittyy ratkaisevasti päätökseen sulkea Uudenmaan raja – ja toisaalta keskiviikkoiseen päätökseen taas avata se.

Kun raja suljettiin maaliskuun lopulla, liikkumisrajoituksella haluttiin nimenomaa varjella sitä, ettei tehohoitokapasiteetti lopu. Riski terveydenhuollon kapasiteetin ylittymiseen on erityisen suuri Uudenmaan ulkopuolella, päätöksen taustamuistiossa todettiin.

Yksi perustelu sen puolesta, että Uudenmaan liikkumisrajoitus voitiin keskiviikkona purkaa etuajassa liittyi myös tehohoitoon: raskaan tehohoidon kapasiteettia on epidemian takia nyt nostettu noin kaksinkertaiseksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva kertoo, että sairaanhoitopiiri on sulkenut kokonaan yhden leikkausosaston siltä varalta, että tehohoitoa vaativien potilaiden määrä kasvaa huomattavasti.

”Tällä leikkausosastolla on kuusi leikkaussalia. Valvontapaikkoja pystytään järjestämään kymmeniä.”

Tilanne koronaepidemian suhteen on toistaiseksi ollut rauhallinen Keski-Suomessa. Sairaanhoitopiiri on jopa alkanut käynnistää uudelleen kiireettömiä hoitoja, kertoo johtajaylilääkäri Paloneva.

Sairaanhoitopiiri on varautunut siihen, että epidemiatilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti pahemmaksi.

”On odotettavissa, että tautitapauksia alkaa näkyä enemmän muualla maassa, jos ihmisten liikkuminen [Uudenmaan rajan avaamisen takia] lisääntyy”, Paloneva sanoo.

”Ihmisten käyttäytymisestä tämä lähitulevaisuus on kiinni.”

Kymsoten eli Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo jännittävänsä sitä, miten päätöstä Uudenmaan rajan avaamisesta tulkitaan.

”Kun meillä on näin rauhallinen tilanne ja Uudellamaalla on ihan toisenlainen tilanne, tietenkin vähän jännittyneinä seurataan sitä, nousevatko meidän tapausmäärät”, hän sanoo.

”Antaako tämä nyt sellaisen signaaliin, että on varaa suhtautua rennommin rajoituksiin? Ei tätä koronaepidemiaa vielä olla nähty vaikka tilanne vaikuttaa tasaantuneen.”

Kymsotessa tehohoito- ja valvontapaikkoja on normaalisti yhteensä 15. Nyt määrää on kasvatettu kuudella paikalla. Toistaiseksi potilasmäärä on kuitenkin pysynyt hyvin pienenä. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alueella on yksi koronavirustartunnan saanut potilas sairaalahoidossa, Mäntymaa kertoo.

Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne vaihtelee kunnittain. Talvimatkailun keskittymissä Kolarissa ja Kittilässä epidemia on selvästi meneillään, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela. Sairaaloissa tilanne on Jokelan mukaan rauhallinen.

”Odottava tunnelma vielä toistaiseksi.”

Jokela toivoo, että suosituksia matkustamisen välttämisestä jaksetaan liikkumisrajoituksen purkamisesta huolimatta noudattaa eikä Lappiin nyt rynnitä hiihtoreissuille.

”Kaikki matkailijat ovat lämpimästi tervetulleita Lappiin, kun tilanne on ohi ja ollaan normaalioloissa.”

Lapin sairaanhoitopiirissä on normaalisti yhdeksän tehohoitopaikkaa. Määrä pystytään tarpeen vaatiessa Jokelan mukaan kaksinkertaistamaan.

Uuttamaata koskevan liikkumisrajoituksen purku voi vaikuttaa merkittävästi suosittujen mökkikuntien arkeen. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että Mäntyharjulla on jo näkynyt mökkiläisiä tänä keväänä koronaepidemiasta huolimatta. Uudenmaan rajan avaaminen voi lisätä heidän määräänsä.

”Kun kesää kohti mennään, niin halu päästä mökille on aina vain isompi.”

Mäntyharjun väkimäärä moninkertaistuu kesäisin mökkiläisten takia. Epidemia tietää pienelle kunnalle myös tasapainoilua: mökkiläisiä ei voi rohkaista nyt tulemaan, mutta samalla mökkiläiset ovat tärkeitä alueen taloudelle ja sen palvelusektorille.

”Pitäisi kuitenkin harkiten liikkua paikkakunnalta toiselle, oli kyse sitten mökkeilystä tai muusta.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) vetosi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa erikseen suomalaisiin, että mökeille ei nyt lähdettäisi.

Jari Petsola sanoo ymmärtävänsä tämän hyvin, mutta lähtevänsä silti.

”Tilanne olisi ihan erilainen, jos olisi tarkoitus ajaa sinne ja sitten taas sunnuntaina takaisin. Me menemme olemaan. Se on meidän kakkoskotimme.”

Edestakaisin reissaaminen ja pysähtyminen matkalla olisi Petsolasta riski, jota hän ei ottaisi. Nyt tilanne on hänestä erilainen, koska etäisyyttä muihin on pidetty tähänkin asti ja saaressa ollaan täysin omalla porukalla kaukana kaikista muista.

Mutta entä sitten, jos he kaikesta huolimatta kuitenkin sairastuisivat?

”Sitten ajaisin 4,5 tuntia Helsinkiin.”