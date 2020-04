Varhaiskasvatus

Jos koululaiset palaavat kouluihinsa toukokuun puolivälissä, voivatko vanhemmat viedä pienemmät lapset taas päiväkotiin? Tätä asiaa pohditaan monissa lapsiperheissä, kun kysymys koulujen avautumisesta tulee yhä ajankohtaisemmaksi.

Koronavirusaikana koulujen ja varhaiskasvatuksen tilanteet ovat olleet erilaiset, huomauttaa opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Koulu ovat olleet pääosin kiinni 18. maaliskuuta lähtien, vaikka opetusta ei ole keskeytetty. Varhaiskasvatuksen toimipaikat, kuten päiväkodit, ovat olleet auki koko ajan. Vanhemmat ovat voineet viedä lapsensa varhaiskasvatukseen, jos se on koettu perheessä tarpeelliseksi.

Hallitus on kuitenkin suositellut, että huoltajat pitäisivät lapset kotona, mikäli se on perheessä mahdollista. Tätä suositusta vanhemmat ovat pyrkineet noudattamaan, sillä varhaiskasvatuksessa on ollut vain noin viidesosa normaalista lapsimäärästä.

Alilan mukaan nopeasti muuttuvassa poikkeustilanteessa on vaikea arvioida, mikä on varhaiskasvatuksen tilanne toukokuun puolivälissä, kun koulujen jatkosta päätetään.

”Kuten pääministerikin keskiviikkona sanoi, tässä eletään ajassa. Täytyy katsoa, miten suosituksia tulee, kun tilanteet muuttuvat. Vaikea vielä sanoa, mihin päädytään”, hän sanoo.

Alila arvioi, että jos koulut aukeavat vielä ennen kesälomia, se voi mahdollisesti saada vanhemmat viemään lapsiaan enenevässä määrin myös päiväkotiin.

Kuntaliiton kehittämispäällikön Jarkko Lahtisen mukaan perheiden ratkaisuihin vaikuttavat valtiovallan suositukset. Suositteleeko hallitus pitämään päiväkoti-ikäiset lapset yhä kotona vai väljennetäänkö suositusta?

Lahtisen mukaan perheiden ratkaisuihin vaikuttaa suuresti myös se, mitä tapahtuu työelämässä. Jos yhteiskunta alkaa vaiheittain avautua ja vanhemmat palata etätöistä työpaikoilleen, se näkyy päivähoidon tarpeen kasvuna.

Lahtinen olettaa ja toivoo, että hallitus antaa jatkotoimista suosituksia myös varhaiskasvatuksen suhteen.

Vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisen lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tukea lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia, Kirsi Alila huomauttaa.

Tämänkin merkitystä arvioidaan, kun linjataan, onko lasten nyt hyvä olla kotona vai päiväkodissa.

Osa työnantajista on lomauttanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä, sillä päiväkodeissa on ollut vain pieni joukko lapsia. Työntekijöitä on myös siirretty esimerkiksi vanhustenhuoltoon, jossa työvoimaa tarvitaan nyt enemmän.

Lahtisen mukaan kuntien on silti huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on tarvittavat työntekijäresurssit, jos lasten määrä alkaa lisääntyä. Hän ei usko, että päiväkotien lapsimäärät kasvavat nopeasti.

”Ei se tapahdu niin, että yhdessä yössä se poissaoleva 80 prosenttia palautuu varhaiskasvatukseen. Se riippuu siitä, miten työelämä ja maa avataan uudelleen ja mitä porrastuksia siinä käytetään. Samalla tavalla varhaiskasvatuksen lapsimäärät lähtevät vähitellen nousuun”, Lahtinen sanoo.

”Tässä tulee myös kesäaika. Oletan, että osa perheistä pitää koko kesänkin lapsensa pois varhaiskasvatuksesta, jos he suinkin pystyvät. Vasta elokuussa tilanne alkaa mahdollisuuksien mukaan normalisoitumaan. Mikä se uusi normaali sitten onkaan.”