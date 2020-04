”Aika hiljaista täällä nyt on”, Nöykkiön koulun rehtori Sari Hakola toteaa astellessaan koulunsa hiljaisia ja tyhjiä käytäviä.

Vielä noin kuukausi sitten 530 oppilaan yläkoulun käytävillä kuului oppilaiden ääntä ja naurua. Nyt neljä siivoojaa sekä kaksi huoltomiestä häärivät koulun käytävillä.

”Päätimme aikaistaa suursiivousta ja tehdä nyt sulun aikana huoltotoimenpiteitä”, Hakola kertoo.

Paikalla on lisäksi kolme opettajaa etäopettamassa kukin omassa luokassaan.

Nöykkiön koulun englannin opettaja Mikko Suomainen piti etätuntia tyhjässä luokassa. Kuva: Sami Kero / HS

Tällä viikolla tuli neljä viikkoa siitä, kun hallitus määräsi koulut alakoulun luokkia 1–3 lukuun ottamatta etäopetukseen. Sulku jatkuu ainakin 13. toukokuuta asti.

Kouluissa odotetaan tietoa siitä, jatketaanko sulkua vai pidennetäänkö sitä lukukauden loppuun.

”Jos lähiopetus on alkamassa, olisi tietysti hyvä, että tieto asiasta saataisiin mahdollisimman pian”, sanoo Suomen rehtorien puheenjohtaja Antti Ikonen. Ikonen johtaa Liperissä noin 540 oppilaan yhtenäiskoulua.

Hän on seurannut myös ulkomaalaisten kollegoidensa keskustelua asiasta.

”Jonkinlainen porrastus näyttäisi olevan malli monessa muussa maassa, mutta heillä lukuvuosi jatkuu yleensä pidempään kuin meillä. Koulua on siis siellä jäljellä pidempään”, Ikonen kertoo.

”Tanskassahan alaluokat jo avattiin, ja kyllä Suomessakin pitäisi seurata kansainvälistä keskustelua aiheesta ja katsoa, mitä muualla tehdään”, sanoo johtaja Laura Rissanen yksityisiä koulutuksen järjestäjiä edustavasta Sivistasta.

”Huoli liian pitkästä lähiopetuksen puutteesta kasvaa koko ajan, sillä samalla myös erot oppimisessa kasvavat”, Rissanen sanoo.

Hänen mukaansa rajoitusten purku kannattaisi aloittaa alaluokilta, jos siihen ylipäänsä päädytään.

Alina Perk ja Viktor Duninin siivosivat Nöykkiön koulun ruokasalia Espoossa. Yleensä suursiivous tehdään vasta kesällä. Kuva: Sami Kero / HS

Toiset käytännön seikat puoltavat koulusulun purkamista, toiset eivät.

Vaikka arvosanat on tuolloin jo pääosin annettu, kaksi viikkoa antaisi oppilaille aikaa täydentää näyttöjään. Etenkin osalle koulunsa päättävistä tämä voi olla tarpeen.

Pienemmät oppilaat taas saisivat ennen kesälomia harjoitella, kuinka koulussa ollaan yhdessä toisten kanssa – myös tämä on koulun tehtävä.

Ikosen mukaan yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla, että alakoululaiset palaisivat kouluun oppimaan sosiaalisia taitoja. Tällöin myös etäopetusta varten oppilaille lainaan jaetut laitteet, kuten oppimateriaalit ja kirjat, olisi helpompi kerätä pois.

Opettajia edustava Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitäisi koulut kiinni lomiin saakka.

”Olisi selkeämpää ja helpompi asennoitua, jos sanottaisiin suoraan, ettei kouluja enää avata. Onhan joukkokokoontumiset muutenkin kielletty toukokuun loppuun asti, joten koulujen avaaminen olisi turvallisuuden ja terveyden kannalta riski kymmenilletuhansille, jopa sadoilletuhansille perheille”, sanoo koulutusjohtaja Heljä Misukka OAJ:sta.

Misukan mukaan oppimisen kannalta parilla viikolla ei ole juuri merkitystä.

”Käytännössähän puhutaan muutamasta työpäivästä, kun välissä on helatorstaikin, mutta samalla altistuisi suuri joukko ihmisiä tartunnoille.”

Koronaviruksen tautipiikkiä ei ennusteen mukaan ole vielä toukokuun puolessa välissä saavutettu.

Jos koulut avataan, tuleeko sinne rajoituksia kokoontumisista tai velvoitetta pitää kasvosuojuksia?

”Se, että murrosikäinen saadaan pitämään maskia, voi osoittautua melko vaikeaksi”, Hakola muistuttaa.

Isoissa oppilaitoksissa ei myöskään pystytä muodostamaan kovin pieniä ryhmiä, koska sopivia tiloja ei ole.

Esimerkiksi Keravan lukiossa opiskelijoita on yhteensä 600, joista abeja on noin 180. Koulun ruokalaan mahtuu kerrallaan tiivisti 300 opiskelijaa ruokailemaan. Tilaa käytetään myös opiskeluun.

Tyypillisimmillään opetusryhmissä on yli 30 opiskelijaa. Yksittäisissä ryhmissä saattaa olla jopa 40 opiskelijaa.

”Jos vaikka sallittu ryhmäkoko rajattaisiin kymmeneen henkeen, se ei mitenkään meillä onnistu, sillä tilat eivät käytännössä riittäisi opetuksen järjestämiseen”, kertoo lukion rehtori Pertti Tuomi.

Myös opettajat ikävöivät opiskelijoita. Keravan lukion opettajat julkaisivat yhteisöllisen kuvaviestin opiskelijoilleen lukion sosiaalisen median kanavissa. Kuva: Keravan lukio

Entä mitä koulussa kaksi viimeistä viikkoa tehtäisiin?

Hakola kertoo, että kaksi viimeistä viikkoa on Nöykkiön koulussa usein pyhitetty erilaisille retkille ja teemapäiville. Nyt ne eivät epidemian vuoksi onnistu.

”Koska arvosanat on pääsääntöisesti on annettu, yläkoululaisia on vaikea saada tuossa vaiheessa keskittymään ainakaan mihinkään kovin raskaaseen.”

Nöykkiön koulun fysiikan luokan pulpetit ammottavat nyt tyhjillään. Kuva: Sami Kero / HS

Tosin suhtautuminen koulunkäyntiin on monella saattanut nyt muuttua.

Rehtorit kertovat, että oppilailta ja opiskelijoilta tulee nyt viestiä, miten heillä on toisiaan, koulua ja opettajia kova ikävä. Sama näkyy kaikilla kouluasteilla ala-asteikäisistä lukiolaisiin.

”Kyllähän tässä koulun sosiaalinen ja yhteiskunnallinen merkitys on nyt korostunut”, Ikonen sanoo.

Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki eivät ota kantaa koulujen avaamisen ajankohtaan. Molemmat korostavat terveysnäkökulmaa.

”Tärkeintä olisi nyt huolehtia siitä, että etäopetuksen ja opiskelijahuollon laatu on tasaisen hyvä, kun etäopetukseen siirryttiin niin nopeasti. Yhteydenottojen ja kyselyjen mukaan laatu kuitenkin vaihtelee”, sanoo lukiolaisten liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski.

Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kertoo, että liiton toteuttaman Mitä perheille kuuluu? -kyselyn yli 400 vastauksesta käy ilmi, että erot sopeutumisessa etäopiskeluun ovat suuret.

”Osa sanoo, että etäopetus on tosi hyvä juttu ja toimii heidän perheessään, mutta osa on tosi pulassa, eivätkä lapset saa käytännössä lainkaan opetusta, vaan vain tehtäviä”, Siimes kertoo.

Päätettiin tehdä sitten miten tahansa, Ikonen uskoo, että koulut hoitavat asian.

”Onnistuimmehan etäopetukseen siirtymisessäkin. Jos joku olisi sanonut minulle kaksi kuukautta sitten, että näin tapahtuu, en olisi uskonut, että se ihan heti on mahdollista. Mutta niin vain onnistuimme.”