Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat ovat huolissaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten mahdollisesta kasvusta koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Huoli perustuu Pelastakaa Lapset -yhdistyksen ylläpitämän Nettivihje-palvelun kasvaneisiin vihjemääriin. Vihjeet lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuva- ja videomateriaalista ovat moninkertaistuneet.

Pääsiäistä edeltävän viikon aikana palvelussa käsiteltiin 193 vihjettä, kun aiemmin vihjemäärät ovat viikkoa kohden liikkuneet keskimäärin 50–60 käsitellyn vihjeen välillä.

”On arvioitu, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset lisääntyvät poikkeusolojen aikana. Kun ihmiset ovat enemmän koneiden äärellä, laittomaan materiaaliin myös törmätään useammin”, sanoo erityisasiantuntija Eeva Myllys Pelastakaa Lapset ry:stä.

Myllys muistuttaa, että digitaalinen media on erottamaton osa myös lasten arkea, ja tämä korostuu nyt ennennäkemättömällä tavalla. Digitaalista mediaa käytetään nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

”Lapsilla on enemmän ylimääräistä aikaa, kun monet harrastukset ovat tauolla ja mahdollisuus tavata ystäviä on rajallinen. Kännykkä ja muut digilaitteet voivat olla ainoa tapa, jolla pitää yhteyttä ystäviin, saada tietoa, kehittää omaa identiteettiään, kommunikoida ja olla osa eri yhteisöjä”, Myllys sanoo.

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että henkilöillä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, on myös enemmän aikaa olla ja toimia verkossa ja he voivat käyttää eri digitaalisen median palveluita väärin.

Europol totesi raportissaan huhtikuun alussa, että koronapandemian vaikutukset näkyvät jo nyt. Yritykset päästä estetyille, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältäville verkkosivustoille ovat lisääntyneet ja laittoman, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin kysyntä on kasvanut.

Pimeän verkon keskustelupalstoilla on lisäksi havaittu keskusteluja, joissa vaihdetaan ajatuksia siitä, miten hyödyntää korona-tilannetta ja lasten lisääntynyttä läsnäoloa netissä lasten houkuttelemiseksi seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming).

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat muistuttavat, ettei grooming ole aina aikaa vievä tai asteittain etenevä prosessi. Lapsi voi joutua seksuaaliväkivallan uhriksi hyvinkin lyhyessä ajassa.

Pelastakaa Lapset ylläpitää Nettivihje.fi-palvelua. Kuka tahansa voi ilmoittaa sinne, jos kohtaa verkossa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia tai lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin.

Asiantuntijatiimi analysoi jokaisen vihjeen ja välittää tiedon laittomasta toiminnasta Suomessa krp:lle sekä INHOPE-vihjepalveluverkoston kautta siihen maahan, jossa laiton aineisto sijaitsee.

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors korostaa, että paras keino suojella lasta ja nuorta on olla kiinnostunut hänen digiarjestaan.

”Positiivisen ja avoimen keskustelun kautta on helpompi ottaa puheeksi myös vaikeammiksi koetut teemat, kuten lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta”, sanoo Sillfors.