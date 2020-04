Sairaan 14-vuotiaan lapsen ulkomaille kaapannut 55-vuotias mies on tuomittu lähes kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen Helsingin hovioikeudessa. Sieppauksen taustalla oli pelko lapsen saamasta lääkityksestä.

Hovioikeuden päätös on salainen lapsen ja hänen terveydentilaansa koskevien tietojen suojelemiseksi. Hovioikeus antoi tuomiosta niukan julkisen selosteen.

Selosteesta ei ilmene tekijän ja lapsen sukulaisuussuhde eikä se, mitä lapsi on sairastanut. Siitä ei myöskään ilmene, mihin maahan lapsi on viety. Kaappauksesta tuomittu on nimensä perusteella kantasuomalainen mies.

Mies vei lapsen huhtikuussa 2015 ulkomaille, koska hän halusi kokeilla, pärjääkö lapsi ilman tälle määrättyä lääkitystä.

Yli vuoden kestäneen oleskelun aikana mies toimitti lapsen sairaalaan noin viikoksi. Hän palasi lapsen kanssa Suomeen, kun selvisi, etteivät he enää pärjänneet ulkomailla.

Ulkomaanmatka aiheutti hovioikeuden mukaan lapsen terveydelle vakavaa vaaraa. Se vahingoitti uhrin terveyttä ja aiheutti hänelle vakavan sairauden.

Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi miehen lapsikaappauksesta, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä pahoinpitelystä kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Mies ei valittanut hovioikeuteen lapsikaappausta koskevasta rikosnimikkeestä, mutta muilta osin hän valitti. Rikosnimikkeet kuitenkin pysyivät ennallaan.

Hovioikeus huomautti, ettei lapsi ole voinut antaa pätevää suostumusta siihen, että hänet viedään ulkomaille. Tämä miehen on täytynyt ymmärtää, eikä hän ole voinut erehtyä tästä.

Mies oli hovioikeuden mukaan eristänyt lapsen tämän tutusta elinympäristöstä ja tämän saamasta hoidosta. Kyse oli törkeästä vapaudenriistosta.

Mies ei ollut tehnyt lapselle ruumiillista väkivaltaa, mutta hän oli menettelyllään aiheuttanut tälle vakavan sairauden. Siksi mies oli syyllistynyt myös törkeään pahoinpitelyyn.

Hovioikeuden mukaan miehen menettelyä on pidettävä hyvin moitittavana erityisesti sen vahingollisuuden vuoksi.

Rangaistusta mitatessaan hovioikeus otti huomioon sen, että miehen menettely vaikutti vilpittömältä, vaikka huoli lapsen lääkehoidosta olikin perustelematon. Lisäksi mies oli toimittanut lapsen ulkomailla sairaalaan ja palannut tämän kanssa lopulta Suomeen.

Hovioikeus äänesti tuomiosta. Yksi kolmesta jäsenestä ei olisi muuttanut käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta, toinen olisi hylännyt törkeää pahoinpitelyä koskevan syytteen.

Mies tuomittiin maksamaan lapselle kärsimyksestä sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 25 000 euron korvaukset.