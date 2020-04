Oikeudenkäynnit

Rovaniemen hovioikeus on osittain muuttanut tuomioita Oulun Jäälissä tapahtuneesta soramonttusurmasta, jossa pikkuveli pakotettiin ampumaan isoveljensä lokakuussa 2018.

Hovioikeuden mukaan tapahtumasarjassa oli kyse murhasta eikä taposta, kuten Oulun käräjäoikeus oli katsonut.

Pikkuveljen viiden vuoden tuomio pysyi ennallaan, mutta toinen häntä pakottaneista miehistä, 24-vuotias Harri Henrik Hietamäki, sai elinkautisen vankeusrangaistuksen muun muassa yllytyksestä murhaan.

Toisen miehen, 25-vuotiaan Jimmy Johannes Leinosen, tuomio puolestaan aleni. Hänet tuomittiin yllytyksestä murhaan yhdeksäksi vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen. Käräjäoikeudessa tuomio oli ollut hieman päälle kymmenen vuotta muun muassa yllytyksestä tappoon.

Oikeuden mukaan 21-vuotias Samuli Eino Oskari Heikkinen ampui isoveljensä pakkotilaa muistuttavissa olosuhteissa sen jälkeen, kun veljekset oli pakotettu autoon ja kuljetettu soramontulle huumeisiin liittyvien epäselvyyksien takia.

Oulun käräjäoikeus katsoi Heikkisen syyllistyneen ainoastaan surmaan, eikä syyttäjä valittanut päätöksestä.

Hovioikeus käsitteli asiaa suullisessa istunnossaan helmikuun lopussa.

Tapahtumasarja alkoi siitä, kun Hietamäki ja Leinonen tulivat yksityisasuntoon selvittämään veljesten kanssa kadonnutta huume-erää.

Hovioikeus kiinnitti huomiota siihen, että Hietamäki kohdisti jo asunnolla isoveljeen voimakasta väkivaltaa. Asunnolla oli myös selvitetty kivi-paperi-sakset-pelillä, kumpi veljeksistä ammutaan.

”Hietamäen tarkoituksena on ollut selvittää asia soranottoalueella ja Hietamäki sekä Leinonen ovat olleet myös valmiita käyttämään väkivaltaa. Lopputulos on ollut, että se henkilö, johon Hietamäki on kohdistanut väkivaltaa jo […] asunnolla, on ammuttu kuoliaaksi”, hovioikeus huomautti.

Uhkailijakaksikko pakotti veljekset asunnosta autoon ja veivät heidän soramontulle Jääliin. Siellä Hietamäki antoi pikkuveljelle aseen, jotta tämä ampuisi veljensä.

Asianajaja Jutta Wallén-Leino ja veljensä ampunut Samuli Heikkinen hovioikeuden istunnossa helmikuussa 2020. Kuva: Susanna Reinboth / HS

Hovioikeuden mukaan Hietamäki lavasti teloitusta muistuttavan tilanteen. Samuli Heikkinen oli päihteistä sekaisin, ja lisäksi hän pelkäsi aiempien kokemustensa perusteella Hietamäkeä ja Leinosta. Samanlaista pelkoa oli tuntenut myös isoveli.

Asianosaisten kertomukset tapahtumista soramontulla poikkesivat toisistaan.

Heikkinen kertoi joutuneensa ensin laukaisemaan yhden tyhjän laukauksen veljensä niskaan. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, ettei hän käännä asetta uhkailijoita kohti. Tyhjän laukauksen jälkeen ase ladattiin, ja Heikkinen ampui veljensä kuoliaaksi.

Uhkailijat kiistivät tämän ja sanoivat, että heille oli tullut yllätyksenä, että Heikkinen ampui veljensä.

Hovioikeuden mukaan kertomusten eroavaisuuksilla ole juuri merkitystä.

Hietamäki on joka tapauksessa poistanut aseesta varmistimen ja antanut sen Heikkiselle. Tällöin hänen on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että Heikkinen tappaa veljensä. Hän oli siten tahallaan taivuttanut Heikkisen ampumaan veljensä.

Hovioikeus päätyi siihen, että tekosarjassa oli kyse murhasta.

”Hietamäen menettely osoittaa hänessä päättäväisyyttä ja kylmäverisyyttä. Teko on kohdistunut aiemman pelottelun, pahoinpitelyn ja huumaavien aineiden käytön vuoksi avuttomassa tilassa olevaan henkilöön. Teko on tapahtunut pimeässä soranottoalueella ja tekotapaan on liittynyt teloituksenomaisia piirteitä.”

Hovioikeus jatkoi, että teon vaikuttimet ovat liittyneet huumausainerikollisuuteen ja velkojen perimiseen. Tekoon ja sen toteuttamistapaan on liittynyt harkintaa, ja teko on toteutettu yllyttämällä tekijää ampumaan oma veljensä.

Leinonen puolestaan osallistui tekoon avunantajana. Hän kohdisti asunnossa väkivaltaa Samuli Heikkiseen ja myönsi oikeudessa olleensa valmis väkivaltaisuuksiin veljeksiä kohtaan.

Leinoselle ei hovioikeuden mukaan voinut tulla yllätyksenä se, että Hietamäki antoi aseen Heikkiselle, koska jo asunnolla oli käyty keskustelua ampumisesta. Hänen on myös täytynyt nähdä, että Hietamäki saattoi aseen ampumavalmiiksi.

Leinosen osuus oli kuitenkin pienempi kuin Hietamäen, joten sen vuoksi hovioikeus ei katsonut hänen yllyttäneen murhaan vaan ainoastaan olleen avunantaja.

Leinosen rangaistusta mitatessaan hovioikeus katsoi, että rikos oli ollut tavanomaista henkirikosta huomattavasti moitittavampi. Leinosen menettelyn osoitti, että hänellä oli vakaa aikomus rikkoa lakia. Kyse ei myöskään ollut hetken mielijohteesta.

Pikkuveljen tuomion alentamiselle ei hovioikeuden mukaan ollut perusteita. Samuli Heikkisen syyllisyys on poikkeuksellisten olosuhteiden takia tavanomaista vähäisempi, mutta muuten surma oli tekotavaltaan tavanomaista henkirikosta huomattavasti moitittavampi.

Heikkisen viiden vuoden tuomio on lähellä surman rangaistusasteikon alarajaa. Vähimmäisrangaistus surmasta on neljä vuotta vankeutta, maksimi kymmenen vuotta.