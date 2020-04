Suomessa on keväällä havaittu niin sanottuja ”hälärihuijauksia”. Ulkomailta tuleva soittaja katkaisee puhelun heti, ja jos numeroon soittaa takaisin, luvassa voi olla isokin lasku.

Liikenne- ja viestintäviraston alaisen Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan puheluja on tullut alkuvuonna ainakin Burundista, Samoalta ja Tunisiasta.

”Tällä viikolla olemme saaneet useita ilmoituksia Burundin suuntanumerosta tulevista soitoista”, tietoturva-asiantuntija Juha Tretjakov Kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo.

Hänellä on yksinkertainen neuvo siihen, miten asiassa pitää toimia.

”Ehdottomasti ei kannata soittaa takaisin, jos ei ole odottamassa mitään yhteydenottoa Burundista”, Tretjakov sanoo.

Tretjakovin mukaan tällaisia hälärisoittoja oli helmikuussa erityisen paljon. Hän kertoo, että keskukseen on tullut jopa kymmeniä ilmoituksia päivässä.

”Suomalaiset operaattorit ovat kertoneet, että maaliskuussa tällaisia puheluja oli tehty yli miljoona.”

Yleensä tämänkaltaisista huijauspuheluista lankeaa soittajalle normaali ulkomaanpuhelun lasku. Joihinkin maihin laskun summa voi olla hyvinkin suuri, varsinkin jos mukaan tulee satelliittipalvelumaksuja.

Tretjakovin mukaan esimerkiksi Suomen ja Burundin välillä on useita operaattoreita, jotka keräävät laskusta osansa. Tästä syystä puheluita kannattaa tehtailla.

”Jos Suomeen soittaa miljoona häläriä ja joka sadas soittaa takaisin, niin siinä alkaa jo kertyä rahaa”, Tretjakov sanoo.

Maailmalla huijaushälärisoitot ovat olleet iso ongelma jo pitkään. Nyt ilmiö on rantautunut Suomeen.

”Operaattorit ovat reagoimassa tähän ja osa niistä tunnistaa, jos yhdestä numerosta tulee paljon häläripuheluita”, Tretjakov kertoo.

Esimerkiksi Telia kertoo pystyvänsä estämään häläripuheluita tehtailevia numeroita.

Yllättäviin Burundin-soittoihin ei siis kannata missään nimessä vastata. Mikäli huomaa saaneensa ison laskun huijauspuhelun takia, siitä kannattaa reklamoida operaattorille.

”Jos saa vain puhelun, kannattaa vain olla vastaamatta. Jos on erehtynyt soittamaan takaisin ja siitä on koitunut harmia, voi myös ilmoittaa meille”, Tretjakov sanoo.

Burundin kansainvälinen suuntanumero on +257, Tunisian +216 ja Samoan +685. Huijauspuheluita on tehty myös Papua-Uudesta-Guineasta, jonka suuntanumero on +675.