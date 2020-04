Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneista kasvosuojainkaupoista on aloitettu esitutkinta. Kuva: Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneista suojainkaupoista on aloitettu esitutkinta.

Keskusrikospoliisi (krp) tiedotti perjantaina, että esiselvityksen perusteella se on päättänyt aloittaa esitutkinnan. Poliisi päätyi siis siihen, että asiassa on syytä epäillä rikosta.

Krp:lle on tehty kaupoista kaksi tutkintapyyntöä. Toisen on tehnyt Huoltovarmuuskeskus itse ja toinen on tullut yksityiseltä taholta.

Kauppoja tutkitaan muun muassa epäiltynä törkeänä petoksena. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila ei vielä halua kertoa muista rikosnimikkeistä.

Huoltovarmuuskeskus sopi noin kymmenen miljoonan euron suojainkaupoista Tiina Jylhän ja Onni Sarmasteen yritysten kanssa. Jylhä on talousrikoksista tuomittu kauneusalan yrittäjä, Sarmaste taas alamaailmaan verkottunut entinen pikavippiyrittäjä.

Vain Sarmasteen maskitoimitus on saapunut Suomeen ja maksettu. Jylhän suojainrahat sen sijaan jämähtivät virolaiseen pankkiin, joka on huolissaan rahanpesusta.

Sarmasteen toimittamat maskit eivät kuitenkaan kelvanneet sairaalakäyttöön.

Sekä Jylhä että Sarmaste ovat sitä mieltä, että he ovat hoitaneet oman osuutensa kaupoista asiallisesti.

Jo ennen tutkintapyyntöjen vastaanottamista krp on jäädyttänyt epäilyttäviin liiketoimiin liittyviä rahoja suomalaisille pankkitileille kahden miljoonan euron edestä.

Kyseessä eivät siis ole virolaispankin jäädyttämät Jylhän maskikaupan rahat, vaan suomalaisten pankkitilien rahaliikenne. Taskila kertoo myös, että virolaispankin jäädyttämät rahat eivät kuulu krp:n avaamaan tutkintaan.

Taskila sanoo poliisin selvittävän, pitäisikö vielä joitain omaisuuseriä jäädyttää. Hänen mukaansa tutkinnan alkuvaiheessa on tärkeä keskittyä turvaamaan se, että rahat saadaan takaisin.

Esitutkinnan keskiössä on Huoltovarmuuskeskuksen ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältö ja se, vastaako toimitus näiden sopimusten sisältöä. Tutkinta jatkuu muun muassa henkilöiden kuulemisella ja kauppoihin liittyviin asiakirjoihin perehtymisellä.

Taskila ei vielä halua kertoa, kuinka monta henkilöä asiassa on epäiltynä. Henkilömäärä saattaa elää tutkinnan kuluessa paljonkin, hän huomauttaa.

Myöskään tutkinnan kestoa Taskila ei uskalla ennakoida. Asiassa on kansainvälisiä kytköksiä muun muassa Aasiaan, ja poliisin kokemusten mukaan ”sieltä on välillä tullut tietoa hitaasti”, Taskila luonnehtii.

Tässä tutkinnassa ei Taskilan mukaan selvitellä mahdollisia virkarikoksia eli sitä, onko esimerkiksi joku Huoltovarmuuskeskuksesta syyllistynyt rikokseen laiminlyömällä asianmukaisen varovaisuuden kauppoja tehtäessä.

Huoltovarmuuskeskus on ilmoittanut, että se yrittää saada osin takaisin Sarmasteelle maksetut rahat. Lisäksi se pyrkii purkamaan kaupat Jylhän yrityksen kanssa, koska tuotteita on markkinoitu väärennetyllä sertifikaatilla ja asiaan liittyy huolia rahanpesusta.

Jylhä ja Sarmaste kiistelevät lisäksi keskenään siitä, kenelle sopimus Sarmasteen yrityksen maskitoimituksesta olisi kuulunut.