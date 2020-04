Kuinka pitkään vaikeaan covid-19-tautiin sairastuneita yleensä hoidetaan teho-osastolla?

Kysymys on keskeinen, kun arvioidaan tehohoitopaikkojen riittävyyttä. Mitä kauemmin hoitojaksot kestävät, sitä niukemmin paikkoja riittää uusille potilaille.

Hallitus päätti keskiviikkona, että Uudenmaan eristys puretaan etuajassa. Yksi perustelu päätöksen taustalla oli se, että tehohoidon kapasiteetti on kaksinkertaistettu. Paikkojen pitäisi koronavirusepidemian kulkua ennustavien mallinnusten mukaan riittää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuorein mallinnus perustuu siihen, että yksi covid-19-potilas on teho-osastolla kaksitoista vuorokautta. Vielä maaliskuun lopussa pituudeksi arvioitiin kahdeksan vuorokautta.

Luku on tarkentunut, kun muista maista on tullut laadukkaampaa tietoa koronapotilaiden tehohoitojaksojen keskimääräisistä pituuksista. Uuteen arvioon ovat vaikuttaneet myös Suomesta kerätyt tiedot, kertoo THL:n mallinnuksia tekevä ylilääkäri Tuija Leino.

Nykyinen arvio tehohoitojakson pituudesta on Leinon mukaan tehty yhdessä sosiaali- ja terveysministeriössä kokoontuvan tehohoitolääkäriryhmän kanssa.

”Siinä on käytetty hyväksi kansainvälisiä arvioita ja sitä, mitä kotimaassa on löydettävissä. Kyseessä on oikealle puolelle pitkälle ulottuva jakauma, eli joukossa on kyllä pitkiäkin jaksoja. Kaksitoista vuorokautta on se keskimääräinen arvioitu pituus.”

Tämä on selvästi pidempi hoitojakso kuin muilla tehohoidossa olevilla potilailla. Suomessa tehohoitojakson pituus on keskimäärin noin kolme vuorokautta.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa työskentelevän anestesian ja tehohoidon ylilääkärin Risto Kuosan mukaan kahdentoista vuorokauden arvio kuulostaa pieneltä. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on tällä hetkellä tehohoidossa neljä covid-19-potilasta.

”Kaikkien näiden kohdalla hoitojakso on lähestymässä nyt jo kolmea viikkoa”, Kuosa sanoo.

Pahimmillaan covid-19-taudin tuloksena voi kehittyä äkillinen hengitysvajausoireyhtymä eli ards.

”Vaikuttaa siltä, että paranemisprosessi on näissä [covid-19-]tapauksissa huomattavasti pidempi kuin tavanomaisilla ards-potilailla yleensä.”

THL:n mallinnusten taustaoletus kuulostaa niin ikään pieneltä, kun sitä vertaa valtioneuvoston muistiossa maaliskuun lopulla esitettyyn aikahaarukkaan. Muistion mukaan potilaan hengen pelastavan tehohoidon kesto on koronapotilailla ”realistisemmin” 14–21 vuorokautta kuin kahdeksan, mikä silloin oli THL:n oletus.

Miksi arvio hoidon kestosta eroaa? Onko nykyinen oletus kahdestatoista vuorokaudesta liian varovainen?

”En tiedä, mistä tämä arvio [14–21 vuorokautta] on tullut. Hollannista tuli jossain vaiheessa tieto, että keskimääräinen pituus olisi 20 päivää, mutta tämä koski vain eloonjääneitä, eikä se koskenut kaikkia ikäryhmiä”, Leino sanoo.

Luvut kertovat eri asioista, toteaa Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

Hän on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön kokoamaan työryhmään, jossa pohdittiin tehohoitojakson odotettua pituutta.

”Kyse on siitä, puhutaanko joukosta, joka tehohoidosta huolimatta menehtyy vai joukosta, joka kärsii vaikeasta hengitysvajauksesta ja selviää. Jos kaikkien heidän keskimääräinen arvionsa olisi 14–21 vuorokautta, olisi se todennäköisesti yliarvioitu.”

Tehohoitojakson pituus on keskeinen muuttuja mallinnuksissa, ja siksi sitä on Leinon ja Reinikaisen mukaan arvioitu mahdollisimman tarkkaan. Tällä hetkellä Suomessa tehohoitoa saaneiden koronapotilaiden keskimääräinen tehohoitojakson pituus on noin seitsemän vuorokautta.

Luku koskee kuitenkin vain jo päättyneitä hoitojaksoja. Moni hoitojaksoista on yhä kesken, joten nykyisessä luvussa korostuvat lyhyemmät jaksot. Tästä syystä tehohoitojakson oletettu kesto on tätä pitempi, Leino kertoo.

Tehohoitojaksojen pituuksista on maailmalta erilaisia arvioita.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n tekemän katsauksen mukaan taudista selvinneiden potilaiden tehohoitojaksojen mediaanipituudeksi on ilmoitettu eri tutkimuksissa noin seitsemän päivää. Covid-19-tautiin kuolleiden tehohoidon mediaanipituudeksi taas on kerrottu noin kahdeksan päivää. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua janalla, jossa arviot on laitettu suuruusjärjestykseen.

Brittiselvityksessä jo päättyneiden tehohoitojaksojen mediaanipituudet olivat tätä lyhyempiä. Selvityksen mukaan taudista parantuneilla tehohoitojakson mediaanipituus oli neljä ja tautiin kuolleilla kuusi päivää. Tarkastelussa oli noin 1 700 tehohoidossa Britanniassa ollutta koronapotilasta.

Näiden lukujen valossa THL:n arvio ei kuulosta erityisen pieneltä. Tiedot ovat kuitenkin yhä puutteellisia, ECDC huomauttaa. Myös kriteerit esimerkiksi siitä, millaisin perustein potilaille annetaan tehohoitoa, voivat jonkin verran vaihdella maittain.

Leinon mukaan ikä on keskeinen tekijä siinä, kuinka kauan vaikean taudin saanut koronapotilas on tehohoidossa.

”Nuorempien jaksot näyttävät olevan lyhyempiä, mikä on yhteydessä yleisemminkin siihen, että nuoremmat usein toipuvat nopeammin.”

Ylilääkäri Kuosan mukaan on ongelmallista, jos nyt tuudittaudutaan siihen, että tehohoitokapasiteetti riittää. Paikkamäärä tulee luultavasti sinänsä riittämään, hän sanoo.

Jos potilasmäärät kasvavat nykyisestä huomattavasti, ongelmaksi uhkaa Kuosan mukaan kuitenkin muodostua osaavan työvoiman puute. Myös suojavarusteiden ja kertakäyttötarvikkeiden riittävyys huolestuttaa, hän sanoo.

”Pitkäaikaista hoitoa vaativien covid-19-potilaiden vaatima työmäärä on noin 5–10-kertainen verrattuna normaaliin, keskimääräiseen tehopotilaan vaatimaan työmäärään. Pelkästään suojavarusteiden pukeminen ja vaihtaminen vievät merkittävän osan työajasta.”

Henkilöstön lisätarpeeseen on kuitenkin varauduttu ympäri Suomea kouluttamalla lisää henkilökuntaa teho-osastoille.

Professori Reinikainen oli tekemässä sosiaali- ja terveysministeriölle laskelmaa Uudenmaan ulkopuolisesta tehohoidon kapasiteetista. Siinä yliopisto- ja keskussairaaloilta kysyttiin, kuinka monta koronapotilasta ne pystyisivät ottamaan teho-osastolle muiden tehohoitopotilaiden lisäksi.

Laskelman lopputulos oli se, että sairaalat ovat ”lähestulkoon toteuttaneet” ministeriön ohjeen tehohoitopaikkojen kaksinkertaistamisesta. Tehohoitokapasiteetti siten riittää, jos epidemian kulkua kuvaavien ennusteiden todennäköisimmät skenaariot potilasmääristä tulevat toteutumaan.

”On totta, että nämä koronapotilaat ovat sangen raskashoitoisia. Henkilöstötarve on erittäin suurta”, Reinikainen sanoo.

Normaalisti 8-paikkaisen tehohoito-osaston ympärivuorokautiseen pyörittämiseen tarvitaan Reinikaisen mukaan yli neljäkymmentä hoitajaa ja lisäksi muuta henkilöstä. Koronapotilaiden kohdalla tarve voi olla vielä suurempi.

Vakavan covid-19-taudin rajuudesta kertovat myös arviot siitä, kuinka moni tehohoitoa saaneista potilaista kuolee hoitojakson aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan arvion mukaan tehohoidossa olevista koronapotilaista 20–30 prosenttia kuolee sairaalajakson aikana. Tämä on selvästi keskimääräistä suurempi luku. Viime vuosina kaikista tehohoidon potilaista noin kymmenen prosenttia on kuollut sairaalassa.