Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti keskiviikkona, että koronavirustestiin pääsevät nyt kaikki, joilla tartuntaa epäillään. Testiin saavat siis hakeutua myös lieväoireiset henkilöt, joita aiemmin ohjeistettiin pysymään kotona.

Miten testiin sitten käytännössä voi hakeutua?

THL:n mukaan sairaanhoitopiirit saavat itse järjestää asian haluamallaan tavalla, eli testiin päästäkseen täytyy siis ottaa selvää paikallisista ohjeista ja noudattaa niitä.

HS:n soittokierroksen perusteella ohjeet vaihtelevat eivätkä ne ole kaikilta osin valmiina. Vaikka THL:n ohjeistus on muuttunut, nettisivuillaan moni sairaanhoitopiiri kehottaa edelleen lieväoireisia jäämään yksinkertaisesti kotiin. Kaikista tavoitetuista sairaanhoitopiireistä kuitenkin kerrotaan, että THL:n linjausta noudatetaan ja valmisteluja testaamisen laajentamiseksi tehdään.

Suoraan testipaikalle ei saa kävellä yhdenkään sairaanhoitopiirin alueella, vaan ensin pitää pääsääntöisesti soittaa joko koronapäivystysnumeroon 116117 tai omaan terveyskeskukseen. Sieltä myös lieväoireiset luvataan ohjata eteenpäin testeihin. Tarkempia ohjeita on koottu tämän jutun loppuun.

Testipaikat on erotettu muusta terveydenhoidosta, eli testattavat eivät pääse tartuttamaan muita potilaita. Käytössä on kunnasta riippuen erillisiä klinikoita, ulkotestipisteitä ja liikkuvia yksiköitä. Isommissa kaupungeissa on perustettu niin sanottuja drive in -testipaikkoja eli autokaistoja, joissa näyte otetaan autossaan istuvalta ihmiseltä avoimen ikkunan kautta.

Useissa sairaanhoitopiireissä pystytettiin loppuviikosta vielä uusia testauspisteitä ja koulutettiin henkilökuntaa uuteen ohjeistukseen. Merkittäviä ruuhkia tai muita ongelmia ei odotettu, mutta esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä THL:n ohjeistus näkyi jo perjantaina.

”Yhteydenotot ovat jo lisääntyneet”, kertoo johtajaylilääkäri Antti Hedman Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta.

Eniten testattavia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, mutta ruuhkaa tuskin syntyy, arvioi Husin infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

”Toistaiseksi ei ole ollut havaittavissa ylimääräistä ruuhkaa, koska Husilla on ollut laajennetut näytteenottokriteerit kuntien infektioterveysasemilla jo aiemmin”, Ruotsalainen sanoo.

”Husin alueella on sekä näytteidenotto- että analyysikapasiteettia hyvin, joten laajennus on hyvin toteutettavissa.”

Testaamista yritetään nyt lisätä nopeasti, THL kertoi tiedotteessaan keskiviikkona. Tarkoitus on tunnistaa tartuntaketjuja ja saada tartunnan saaneet mahdollisimman kattavasti eristykseen. Näin epidemian kulku hidastuu.

Laajalla testaamisella viranomaiset saavat tarkemman kokonaiskuvan koronaviruksen leviämisestä ja pystyvät arvioimaan rajoitustoimien tehoa ja tarpeellisuutta.

Testaaminen on erityisen tärkeässä osassa myös Suomen exit-strategiassa eli suunnitelmassa siitä, miten poikkeusoloista päästään lopulta eroon. Epidemian tilanne täytyy tuntea ennen kuin rajoitustoimia voidaan purkaa.

Epäiletkö koronavirustartuntaa? Näin hakeudut testeihin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri:

Kuntien internet-sivuilla annetaan kuntakohtaisesti ohjeet hoitoon ja näytteisiin hakeutumisesta. Myös kuntien koronaneuvontapuhelimiin ja Husin päivystysapuun numeroon 116117 soittamalla ohjataan näytteisiin.

Husin kunnat ovat perustaneet infektioterveysasemia tai -vastaanottoja, joihin oireiset potilaat ohjataan. Näytteitä otetaan infektioterveysasemien lisäksi Husin drive in -näytteenottopisteissä ja mobiiliyksiköissä.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri:

Soita päivystysnumeroon 116117 tai omalle terveysasemalle.

Kuntiin on perustettu lisää infektiovastaanottoja, joihin ohjataan nyt kaikki oireiset.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Soita ensisijaisesti terveyskeskuksen kiirevastaanotolle. Myös päivystysnumerosta 116117 ohjataan eteenpäin.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri:

Soita päivystysnumeroon 116117. Puhelu ohjautuu paikalliseen keskukseen, jossa tilanne arvioidaan.

Testaukseen on perustettu ulkonäytteenottopiste, minkä lisäksi näyte voidaan joissain tapauksissa ottaa kotona.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri:

Savonlinnassa soita virka-aikana infektioasemalle, 015527112, muissa kunnissa soita omalle terveysasemalle. Virka-ajan ulkopuolella soita päivystysnumeroon 116117. Sairaalapotilaat voivat soittaa päivystysnumeroon kaikkina aikoina.

Kainuun sairaanhoitopiiri:

Soita päivystysnumeroon 116117 ja varaa sitä kautta aika testaukseen.

Sairaalalla on käytössä oma pandemiasisäänkäynti, ja muita testipisteitä lisätään kunnissa parhaillaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri:

Soita virka-aikana terveyskeskukseen. Virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen numerossa 03 629 4500.

Riihimäen seudulla kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77 vastaa puheluihin klo 22 saakka ja Forssan seudulla hyvinvointikuntayhtymän päivystys ympäri vuorokauden. Kaikki oireiset pyritään ohjaamaan testiin.

Keskussairaalalla on testaukseen käytössä drive in -autokaista. Lisäksi Riihimäellä ja Forssassa toimivat erilliset pandemiavastaanotot.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Soita omalle terveysasemalle tai sairaanhoitopiirin koronapoliklinikalle, yhteispäivystykseen tai lastenpäivystykseen. Puhelussa arvioidaan testauksen tarve.

Testit otetaan potilaan yhteydenotosta riippuen koronapoliklinikalla, terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä tai lastenpäivystyksessä. Kotikoronatiimi käy tarvittaessa ottamassa testejä asumispalveluyksiköissä ja kodeissa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:

Soita terveyskeskukseen tai iltaisin sairaalaan.

Sairaanhoitopiirissä on näytteenottopisteet keskussairaalassa ja kuudessa terveyskeskuksessa: Muuramessa, Jyväskylässä, Laukaassa, Äänekoskella, Pihtiputaalla ja Saarijärvellä.

Näytteenotto tapahtuu virka-aikana tai viikonloppuna keskussairaalassa. Illalla ja yöllä näytteitä ei oteta.

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri:

Soita ensin päivystysnumeroon 116117, niin saat tarkemmat ohjeet testiin saapumiseksi.

Käytössä on drive in -kaista ja infektiopäivystykset sairaaloissa Kouvolassa ja Kotkassa.

Lapin sairaanhoitopiiri:

Soita ensin kuntasi terveyskeskukseen, josta ohjataan näytteisiin.

Työterveyshuollon asiakkaat voivat hakeutua testiin työterveyshuoltoon.

Pääsääntöisesti Lapin alueella käytössä ovat erilliset infektiovastaanotot, joissakin kunnissa drive in -kaista.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri:

Soita ensisijaisesti vuorokauden ympäri palvelevaan numeroon 0408251072, jos sinulla on oireita. Sieltä ohjataan koronavirustestiin joko drive in -pisteelle tai infektiopoliklinikalle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri:

Ohjeet vaihtelevat kunnittain. Soita oman kunnan terveysneuvontapuhelimeen tai työterveyteen, jos olet sen piirissä. Tampereen terveysneuvonnan numero on 03 10023. Testiin voidaan ohjata myös koronaneuvontapuhelimesta numerosta 03 31165333.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri:

Kirjaa oireesi omaolo.fi-palveluun. Sitä kautta ohjataan eteenpäin. Virka-aikana soita omalle terveysasemalle, muulloin päivystysnumeroon 116117.

Testipisteet on perustettu erikseen keskussairaalan päivystyksen yhteyteen. Lisäksi näytteitä otetaan infektiovastaanotoilla tai ambulanssin kotikäynnillä.

Henkilökunnan ohjeistukset testauksen laajentamisesta päivitetään viimeistään maanantaina.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Soita omaan terveyskeskukseesi silloin kun se on auki.

Oululaiset voivat soittaa koronavirusneuvontaan numeroon 08 558 41414. Numero palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Iltaisin ja viikonloppuisin koronavirusneuvontaa saat soittamalla Oulun yliopistollisen sairaalan ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon 08 315 2655.

Oulun seudun yhteispäivystyksessä on koronaa epäileville ja sairaalahoitoa tarvitseville asiakkaille oma sisäänkäynti.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri:

Ota yhteyttä puhelimitse, joko omaan terveysasemaan tai numeroon 116117.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri:

Potilaat, joilla on hengitystieinfektion oireita, voivat soittaa numeroon 116117. Puheluun vastaava sairaanhoitaja ohjaa tarvittaessa edelleen testeihin. Pyrimme testaamaan kaikki potilaat, joilla on lääkärin arvion perusteella syytä epäillä koronavirustartuntaa.

Testauspisteelle ei tule kävellä suoraan, vaan ota aina ensin yhteys puhelimitse. Lieväoireisen henkilön tulee ensisijaisesti pysyä kotona ja hoitaa oireita kotikonstein.

Meillä on yksi drive-in testauspiste. Tarvittaessa testaus tehdään henkilön kotona.

Satakunnan sairaanhoitopiiri:

Sairaanhoitopiirin edustajaa ei tavoitettu.

Sairaanhoitopiirin nettisivut kehottavat lieväoireisia jäämään kotiin. Vakavasti oirehtivia pyydetään soittamaan omaan terveyskeskukseen. Jos terveyskeskus on kiinni, soita Satasairaalan päivystykseen. Lähde vastaanotolle vain siinä tapauksessa, jos saat sellaiset ohjeet puhelimessa.

Vaasan sairaanhoitopiiri:

Sairaanhoitopiirin edustajaa ei tavoitettu.

Sairaanhoitopiirin nettisivuilla neuvotaan täyttämään oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Tarvittaessa ota yhteys omaan terveysasemaan puhelimitse virka-aikana. Jos sinulla on oireita ja pohdit päivystykseen lähtöä, soita päivystysapuun 116117 tai oman alueesi terveysneuvontaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri:

Soita omaan terveyskeskukseen. Sieltä ohjataan eteenpäin.

Näytteenotto tapahtuu terveyskeskusten ja sairaaloiden pisteissä. Turun yliopistollisella keskussairaalalla on drive in -kaista.

Ålands hälso- och sjukvård:

Har du rest utanför Finland, har förkylningssymptom och behöver vård? Ring: coronatelefonen på nummer 018 535 313 eller ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018 538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8.00–16.00 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9.00–16.00. Övriga tider kan du ringa akuten 018 5355 (växel), om du har allvarliga symtom.